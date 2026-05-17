Unglaubliche Marke egalisiert: Bruno Fernandes stellt Premier-League-Rekord von Kevin De Bruyne und Thierry Henry ein

Luke Shaw (5.), Ex-Bundesliga-Profi Matheus Cunha (55.) und Bryan Mbeumo (76.) trafen für United, Morato (53.) und Morgan Gibbs-White (78.) waren für Nottingham erfolgreich.

Manchesters Kapitän Fernandes egalisierte mit seiner Vorlage für Mbeumo den Liga-Rekord für Assists innerhalb einer Saison. Wie einst Kevin De Bruyne und Thierry Henry kommt der Portugiese nun auf 20 in der laufenden Spielzeit.

Spitzenreiter FC Arsenal (79 Punkte) und Verfolger Manchester City (77), die noch zwei Spiele zu absolvieren haben, sind für die Mannschaft von Teammanager Michael Carrick vor dem Saisonfinale am kommenden Sonntag außer Reichweite.