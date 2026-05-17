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Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

Unglaubliche Marke egalisiert: Bruno Fernandes stellt Premier-League-Rekord von Kevin De Bruyne und Thierry Henry ein

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Manchester United - Nottingham Forest
Manchester United
Nottingham Forest
B. Fernandes

Auch dank Rekordmann Bruno Fernandes wird Englands Rekordmeister Manchester United die Premier-League-Saison auf Tabellenplatz drei beenden.

Nach einem 3:2 (1:0) gegen Nottingham Forest am vorletzten Spieltag stehen die Red Devils bei 68 Punkten und können nicht mehr aus den Top drei fallen.

  • Luke Shaw (5.), Ex-Bundesliga-Profi Matheus Cunha (55.) und Bryan Mbeumo (76.) trafen für United, Morato (53.) und Morgan Gibbs-White (78.) waren für Nottingham erfolgreich.

    Manchesters Kapitän Fernandes egalisierte mit seiner Vorlage für Mbeumo den Liga-Rekord für Assists innerhalb einer Saison. Wie einst Kevin De Bruyne und Thierry Henry kommt der Portugiese nun auf 20 in der laufenden Spielzeit.

    Spitzenreiter FC Arsenal (79 Punkte) und Verfolger Manchester City (77), die noch zwei Spiele zu absolvieren haben, sind für die Mannschaft von Teammanager Michael Carrick vor dem Saisonfinale am kommenden Sonntag außer Reichweite.

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