Ungewöhnlicher Jubel mit Goretzka-Hose: Was war bei den Bayern nach dem Sieg in Freiburg los?

Lennart Karl fühlte sich nach seinem Treffer in allerletzter Sekunde zum 3:2 für den FC Bayern München in der neunten Minute der Nachspielzeit am 28. Spieltag der Bundesliga beim SC Freiburg womöglich nicht ganz zu Unrecht "unbesiegbar" - den Gegenbeweis möchte am Dienstag Real Madrid beim HInspiel des Champions-League-Viertelfinals antreten.
Doch fast noch ein bisschen mehr über den glücklichen späten Sieg der Münchner dürfte sich der Fan gefreut haben, der die kuriosen Kleidungsstücke mit ins Freiburger Stadion genommen hatte, die anschließend für große Heiterkeit nicht nur bei den Münchner Spielern sorgten.