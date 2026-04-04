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Filippo Cataldo

Ungewöhnlicher Jubel mit Goretzka-Hose: Was war bei den Bayern nach dem Sieg in Freiburg los?

SC Freiburg - Bayern München
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Bayern München
Bundesliga
S. Gnabry
L. Goretzka
T. Bischof

Plötzlich hatte Serge Gnabry beim Jubeln über das 3:2 des FC Bayern München in Freiburg eine Boxershort an, die über und über bedruckt war mit dem Gesicht von Leon Goretzka. Später kam auch noch ein Handtuch dazu. Was sollte das Ganze?

Lennart Karl fühlte sich nach seinem Treffer in allerletzter Sekunde zum 3:2 für den FC Bayern München in der neunten Minute der Nachspielzeit am 28. Spieltag der Bundesliga beim SC Freiburg womöglich nicht ganz zu Unrecht "unbesiegbar" - den Gegenbeweis möchte am Dienstag Real Madrid beim HInspiel des Champions-League-Viertelfinals antreten.

Doch fast noch ein bisschen mehr über den glücklichen späten Sieg der Münchner dürfte sich der Fan gefreut haben, der die kuriosen Kleidungsstücke mit ins Freiburger Stadion genommen hatte, die anschließend für große Heiterkeit nicht nur bei den Münchner Spielern sorgten.

  • Serge Gnabry feierte mit einer Hose mit Leon Goretzkas Gesicht drauf.Imago Images/Ulmer/Teamfoto

    Serge Gnabry zieht die merkwürdige Hose schließlich an

    Lennart Karl hatte sich gerade wieder sein Trikot angezogen, dessen er sich nach seinem Tor zum Jubeln entledigt hatte, als Tom Bischof plözlich mit einer weißen Boxershort um die Ecke kam, die über und über bedruckt war mit dem lachenden Gesicht seines Mannschaftskameraden Leon Goretzka.

    Nachdem Goretzka dankend abgelehnt hatte, sich das wirklich gleichermaßen scheußliche wie lustige Kleidungsstück anzuziehen, zog es sich schließlich Serge Gnabry über - sehr zur Freude seiner Mannschaftskameraden und der Bayernfans im Stadion.



    Später tauchte auch noch ein riesiges Handtuch mit Goretzkas Gesicht samt nackten Oberkörper auf. Darüber musste dann auch Goretzka herzhaft lachen. Was die Aktion sollte, wurde nicht ganz klar. Aber immerhin erklärten die Spieler später, dass es sich nicht um einen Streich oder gar irgendwie seltsame Liebesbekundung für den im Sommer scheidenden Mittelfeldspieler handelte. Vielmehr hatte ein Bayernfan die kuriosen Textilien mit ins Stadion genommen. Und als Doppeltorschütze und Matchwinner Tom Bischof dies sah, lieh er sich kurzerhand die Sachen und brachte sie zu seinen Mitspielern. So kam es dann zu Gnabrys besonderer Modenschau.

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  • Vincent Kompany will lieber über Real Madrid sprechen

    Auf der anschließenden Pressekonferenz wurde auch Trainer Vincent Kompany auf die neuesten Fanartikel angesprochen. "Ich habe total keine Ahnung", gab der Coach lachend auf die Frage nach den Hintergründen der Aktion zu Protokoll und schob immer noch lachend hinterher: "Sie können mich gerne zu Real Madrid fragen."

    Auch Joshua KImmich wusste auf die nahgeliegende Frage nach dem Warum keine Antwort. Immerhin konnte er aber ausschließen, dass die Bayern fortan immer mit dieser bunten Hose feiern würden. "Ich glaube, die Hose wurde wieder abgegeben. Ich glaube, der Fan wollte die wiederhaben. Das war ihm wichtig.“ Durchaus verständlich, das Ding hatte ja seine fünf Minuten Ruhm gehabt.

  • FC Bayern - Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB

    Datum

    Uhrzeit

    Begegnung

    Dienstag, 7. April

    21 Uhr

    Real Madrid - FC Bayern (Champions League)

    Samstag, 11. April

    18.30 Uhr

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    Mittwoch, 15. April

    21 Uhr

    FC Bayern - Real Madrid (Champions League)

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