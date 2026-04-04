Ungewöhnlicher Jubel mit Goretzka-Hose: Was war bei den Bayern nach dem Sieg in Freiburg los?

Lennart Karl hatte sich gerade wieder sein Trikot angezogen, dessen er sich nach seinem Tor zum Jubeln entledigt hatte, als Tom Bischof plözlich mit einer weißen Boxershort um die Ecke kam, die über und über bedruckt war mit dem lachenden Gesicht seines Mannschaftskameraden Leon Goretzka.

Nachdem Goretzka dankend abgelehnt hatte, sich das wirklich gleichermaßen scheußliche wie lustige Kleidungsstück anzuziehen, zog es sich schließlich Serge Gnabry über - sehr zur Freude seiner Mannschaftskameraden und der Bayernfans im Stadion.









Später tauchte auch noch ein riesiges Handtuch mit Goretzkas Gesicht samt nackten Oberkörper auf. Darüber musste dann auch Goretzka herzhaft lachen. Was die Aktion sollte, wurde nicht ganz klar. Aber immerhin erklärten die Spieler später, dass es sich nicht um einen Streich oder gar irgendwie seltsame Liebesbekundung für den im Sommer scheidenden Mittelfeldspieler handelte. Vielmehr hatte ein Bayernfan die kuriosen Textilien mit ins Stadion genommen. Und als Doppeltorschütze und Matchwinner Tom Bischof dies sah, lieh er sich kurzerhand die Sachen und brachte sie zu seinen Mitspielern. So kam es dann zu Gnabrys besonderer Modenschau.