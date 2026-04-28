Algerien droht bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ein handfestes Torhüterproblem. Mittlerweile sind drei Schlussmänner (schwer) verletzt und drohen, die Endrunde zu verpassen.
Unfassbares Verletzungspech! WM-Teilnehmer muss bei der Endrunde wohl auf drei Torhüter verzichten
Das jüngste Opfer der Misere ist Luca Zidane. Der 27-Jährige verletzte sich am Wochenende im LaLiga2-Spiel seines Klubs FC Granada gegen UD Almeria (2:4). Zidane zog sich bei einem Zusammenprall nicht nur eine Gehirnerschütterung, sondern auch eine Kinn- sowie Kieferfraktur zu.
Während Granada zunächst keine Ausfallzeit mitteilte, wirkt es angesichts der gravierenden Blessuren unwahrscheinlich, dass der Sohn von Mittelfeldlegende Zinedine Zidane an der in wenigen Wochen beginnenden WM teilnehmen kann.
Zidane war im algerischen Kader als Nummer eins vorgesehen. Der frühere französische Junioren-Nationalspieler absolvierte seit seiner Einbürgerung im Herbst 2025 sechs A-Länderspiele für Algerien. Unter anderem nahm er am Afrika Cup Anfang dieses Jahres teil und bestritt auf dem Weg ins Viertelfinale alle Partien über die volle Distanz.
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Für Algerien beginnt die WM am 17. Juni
Die Situation zwischen den Pfosten ist für Algeriens Nationaltrainer Vladimir Petkovic (62) umso prekärer, da sich in den vergangenen zwei Wochen zwei weitere Keeper verletzten und ihre WM-Teilnahme absagen mussten. SM Caens Torwart Anthony Mandrea (29) laboriert an einer Schulterverletzung und Melvin Mastil (26) von Stade Nyonnais hat sich im März, kurz nach seiner ersten Nominierung für den Petkovic-Kader, einen Leistenbruch zugezogen.
Petkovic muss daher wohl improvisieren: Der 19 Jahre alte Kilian Belazzoug von Stade Rennes wurde bereits berufen, hat aber noch kein A-Länderspiel auf dem Buckel. Möglich wäre auch eine Rückholaktion von Oussama Benbout (zwei Länderspiele). Der 31-Jährige von USM Algier trat nach der Afrikameisterschaft aus Frust über seine nicht erhaltene Chance aus der Nationalmannschaft zurück.
Algerien trifft bei der Weltmeisterschaft in der Vorrunde auf Titelverteidiger Argentinien, Österreich und Jordanien. Los geht es am 17. Juni mit dem Duell mit der Albiceleste in Kansas City.