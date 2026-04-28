Unfassbares Verletzungspech! WM-Teilnehmer muss bei der Endrunde wohl auf drei Torhüter verzichten

Das jüngste Opfer der Misere ist Luca Zidane. Der 27-Jährige verletzte sich am Wochenende im LaLiga2-Spiel seines Klubs FC Granada gegen UD Almeria (2:4). Zidane zog sich bei einem Zusammenprall nicht nur eine Gehirnerschütterung, sondern auch eine Kinn- sowie Kieferfraktur zu.

Während Granada zunächst keine Ausfallzeit mitteilte, wirkt es angesichts der gravierenden Blessuren unwahrscheinlich, dass der Sohn von Mittelfeldlegende Zinedine Zidane an der in wenigen Wochen beginnenden WM teilnehmen kann.

Zidane war im algerischen Kader als Nummer eins vorgesehen. Der frühere französische Junioren-Nationalspieler absolvierte seit seiner Einbürgerung im Herbst 2025 sechs A-Länderspiele für Algerien. Unter anderem nahm er am Afrika Cup Anfang dieses Jahres teil und bestritt auf dem Weg ins Viertelfinale alle Partien über die volle Distanz.