Unfassbare Statistiken! FC Bayern München peilt gegen Mainz 05 weitere Rekorde an

Mit aktuell 49 Treffern auf fremdem Boden haben die Münchner ihren eigenen Bundesliga-Rekord aus der Saison 2021/22 bereits eingestellt. Klappt es nicht in Mainz mit dem Torerfolg, bliebe noch das Gastspiel beim abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg am 9. Mai (18.30 Uhr).

Schon vor zwei Spieltagen hatte der deutsche Rekordmeister einen Torrekord in der Bundesliga aufgestellt. Mittlerweile stehen unglaubliche 109 Treffer auf dem Münchner Konto, womit sich die Bayern auch an Champions-League-Halbfinalgegner PSG (108 Tore, Saison 2017/18) vorbeischoben. Die Bestmarke von 128 Toren ist bei weiteren Kantersiegen ebenfalls noch in Reichweite, den Aston Villa vor fast 100 Jahren in der Spielzeit 1930/31 aufgestellt hatte. Allerdings noch mit damals 42 Partien in England.

Gehen die Bayern in den verbliebenen vier Partien zweimal in Rückstand und dennoch als Sieger vom Platz, purzelt ein weiterer Rekord: Gegen den VfB Stuttgart in der Vorwoche gelang dem FCB das Kunststück in dieser Saison bereits zum siebten Mal. Bayer Leverkusen holte in der Spielzeit 1999/00 hingegen acht Dreier, obwohl sie zwischendurch hinten lagen.