In der Bundesliga ist die Messe bereits gelesen. Dennoch könnte der FC Bayern München seine überragende Saison mit weiteren Rekorden krönen. Im Bundesligaspiel gegen Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr) hat der frischgebackene Meister die Möglichkeit, weitere Einträge in den Geschichtsbüchern vorzunehmen.
Unfassbare Statistiken! FC Bayern München peilt gegen Mainz 05 weitere Rekorde an
FC Bayern kann unter anderem Auswärtstorrekord aufstellen
Mit aktuell 49 Treffern auf fremdem Boden haben die Münchner ihren eigenen Bundesliga-Rekord aus der Saison 2021/22 bereits eingestellt. Klappt es nicht in Mainz mit dem Torerfolg, bliebe noch das Gastspiel beim abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg am 9. Mai (18.30 Uhr).
Schon vor zwei Spieltagen hatte der deutsche Rekordmeister einen Torrekord in der Bundesliga aufgestellt. Mittlerweile stehen unglaubliche 109 Treffer auf dem Münchner Konto, womit sich die Bayern auch an Champions-League-Halbfinalgegner PSG (108 Tore, Saison 2017/18) vorbeischoben. Die Bestmarke von 128 Toren ist bei weiteren Kantersiegen ebenfalls noch in Reichweite, den Aston Villa vor fast 100 Jahren in der Spielzeit 1930/31 aufgestellt hatte. Allerdings noch mit damals 42 Partien in England.
Gehen die Bayern in den verbliebenen vier Partien zweimal in Rückstand und dennoch als Sieger vom Platz, purzelt ein weiterer Rekord: Gegen den VfB Stuttgart in der Vorwoche gelang dem FCB das Kunststück in dieser Saison bereits zum siebten Mal. Bayer Leverkusen holte in der Spielzeit 1999/00 hingegen acht Dreier, obwohl sie zwischendurch hinten lagen.
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FC Bayern: Wird die Triple-Saison unter Jupp Heynckes getoppt?
Doch damit nicht genug. Sollten die Bayern im Saisonendspurt ihr 14. Tor nach einer Ecke gelingen, würden sie den Bestwert von Gladbach aus der Spielzeit 2023/24 einstellen. In der laufenden Spielzeit präsentiert sich die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany gefährlich wie lange nicht nach ruhenden Bällen. Federführend dafür verantwortlich ist Standard-Coach Aaron Danks, der den im Halbfinal-Hinspiel gegen PSG gelbgesperrten Belgier vertreten wird.
Außerdem winkt die beste Saisonbilanz der Geschichte: Springen vier Siege heraus, würden am Ende wie schon 2012/13 unter Jupp Heynckes 91 Punkte zu Buche stehen. Die Tordifferenz von +80 würde jedoch nochmals überflügelt werden. Denn nach aktuellem Stand hat die Kompany-Truppe schon 80 Treffer mehr erzielt, als sie kassiert hat.
Neben den Auswärtsspielen in Mainz und Wolfsburg kommt es noch zu Duellen mit Heidenheim und Köln vor heimischer Kulisse.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
Datum Spiel Wettbewerb Samstag, 25. April FSV Mainz 05 vs. FC Bayern Bundesliga Dienstag, 28. April Paris Saint-Germain vs. FC Bayern Champions League Samstag, 2. Mai FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim Bundesliga Mittwoch, 6. Mai FC Bayern vs. Paris Saint-Germain Champions League