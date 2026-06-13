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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Unfassbare Statistik bei Traumstart für die USA! Ehemaliger Spieler des FC Bayern München schreibt WM-Geschichte

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USA - Paraguay
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C. Richards

Beim Traumstart der USA hat der Ex-Bayern-Profi Historisches geschafft.

Chris Richards organisierte die Defensive, warf sich in jeden Zweikampf - und ragte beim 4:1-Auftaktsieg der USA gegen Paraguay vor allem mit seinem Passspiel heraus. Denn der frühere Bayern-Profi brachte beim WM-Start des Hauptgastgebers in Los Angeles alle seine 83 Pässe zum Mitspieler - und schrieb damit Geschichte. Laut des Datenanbieters Opta hat bei einer Fußball-Weltmeisterschaft seit 1966 kein Profi mehr Pässe bei einer 100-Prozent-Quote gespielt.

  • Richards verletzte sich noch am letzten Spieltag der Premier League

    Der 26 Jahre alte Profi von Crystal Palace war für die Partie im imposanten SoFi Stadium rechtzeitig fit geworden, nachdem er sich am letzten Spieltag der Premier League verletzt hatte. 

    Er soll im Abwehrzentrum zum Trumpf der US-Amerikaner werden, die nach dem gelungenen Auftakt auf ein erfolgreiches Heim-Turnier hoffen.

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  • FC Bayern Muenchen - Press Conference And Training SessionGetty Images Sport

    Richards spielte für Bayern und Hoffenheim

    Richards stand zwischen 2018 und 2022 beim FC Bayern unter Vertrag, konnte sich dort aber nie nachhaltig durchsetzen. 

    In dieser Zeit war er insgesamt eineinhalb Jahre an die TSG Hoffenheim ausgeliehen.

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