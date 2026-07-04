Der uruguayische Jugendnationalspieler wird voraussichtlich einen langfristigen Vertrag beim Tabellensechsten der vergangenen Saison der Premier League unterschreiben - und seinem Ex-Klub Real Madrid einen ordentlichen Gewinn bescheren. Verantwortlich dafür ist eine beträchtliche Weiterverkaufsklausel.
Unerwarteter Millionenregen: Warum Real Madrid beim Transfer von Elche-Star Alvaro Rodriguez in die Premier League mitverdient
Alvaro Rodriguez winkt Vertrag bis 2031
Bournemouth einigte sich BBC mit Elche auf eine Sockelablöse von zunächst 21,4 Millionen Pfund (25 Mio. Euro) für Stürmer Rodriguez; durch Boni könnten maximal weitere fünf Millionen Euro von England nach Spanien fließen. Der 21-Jährige erzielte in der vergangenen La-Liga-Saison in 34 Spielen sieben Tore und gab fünf Vorlagen.
Rodriguez wird voraussichtlich am Montag den Medizincheck absolvieren, bevor er einen Vertrag bis Juni 2031 unterschreibt. Die Cherries sehen in ihm eine wichtige Verstärkung für ihren Angriff.
- Getty Images Sport
Real Madrid stattet Rodriguez-Vertrag mit üppiger Klausel aus
Der Transfer ist aber nicht nur für Bournemouth und Elche eine große Neuigkeit, sondern auch für Real Madrid. Denn der spanische Rekordmeister handelte mit dem kleinen Ligakonkurrenten eine Weiterverkaufsklausel für Rodriguez aus, als er den Stürmer im vergangenen Sommer für zwei Millionen Euro an Elche abgab.
Diese Klausel soll Real mit 50 Prozent an einem Weiterverkauf des Angreifers beteiligen, was also 12,5 Millionen Euro an Einnahmen bedeuten würde.
Bournemouth startet in neues Kapitel mit Trainer Marco Rose
Rodriguez wechselt zu einem Klub, der in den vergangenen drei Jahren unter Trainer Andoni Iraola einen beträchtlichen Aufschwung genommen hat und in der kommenden Spielzeit in der Europa League antreten wird.
Iraolas Arbeit blieb natürlich nicht unbemerkt und so wurde der Baske vor kurzem beim FC Liverpool als Nachfolger des entlassenen Arne Slot vorgestellt. In Bournemouth übernimmt dafür Marco Rose, aus der Bundesliga bestens als Trainer von RB Leipzig oder Borussia Dortmund bekannt.
Rodriguez soll voraussichtlich dem Brasilianer Evanilson Konkurrenz machen. Seine Verpflichtung könnte zudem Einfluss auf die Zukunft von Enes Ünal haben. Die Cherries prüfen angeblich Angebote für den türkischen Nationalspieler und sollen einem Transfer gegenüber nicht abgeneigt sein.
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