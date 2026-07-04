Unerwarteter Millionenregen: Warum Real Madrid beim Transfer von Elche-Star Alvaro Rodriguez in die Premier League mitverdient

Bournemouth einigte sich BBC mit Elche auf eine Sockelablöse von zunächst 21,4 Millionen Pfund (25 Mio. Euro) für Stürmer Rodriguez; durch Boni könnten maximal weitere fünf Millionen Euro von England nach Spanien fließen. Der 21-Jährige erzielte in der vergangenen La-Liga-Saison in 34 Spielen sieben Tore und gab fünf Vorlagen.

Rodriguez wird voraussichtlich am Montag den Medizincheck absolvieren, bevor er einen Vertrag bis Juni 2031 unterschreibt. Die Cherries sehen in ihm eine wichtige Verstärkung für ihren Angriff.







