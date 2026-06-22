Rade Bogdanovic steht nach einer Live-Übertragung beim serbischen Staatsfernsehen RTS im Zentrum heftiger Kritik, nachdem er mit rassistischen Stereotypen gegen schwarze Spieler wetterte. Bei der Analyse des torlosen Unentschiedens zwischen Belgien und dem Iran sagte der ehemalige Profi über den belgischen Abwehrspieler Nathan Ngoy, der in der 66. Spielminute nach einem individuellen Patzer die Rote Karte gesehen hatte: "Auf diesem Niveau, als letzter Verteidiger, einen stehenden Ball zu verpassen und dann vom Platz gestellt zu werden … Ich habe immer gesagt, dass diese Spieler - und ich bin kein Rassist -, aber schwarze Spieler können sich nicht für länger als 60 bis 80 Minuten konzentrieren."
"Und ich bin kein Rassist": Ex-Bundesligaspieler wettert mit unsäglichen Aussagen gegen schwarze Spieler
Um seine krude These zu untermauern, verwies der einstige Stürmer von Werder Bremen (1998 bis 2002) und Arminia Bielefeld (2002-2003) auf seine eigene Laufbahn als Fußballprofi. "Ich habe mit ihnen gespielt. Manchmal mussten wir unsere eigenen Spieler davor schützen, Fehler zu machen. Der moderne Fußball lässt solche Fehler auf WM-Niveau nicht zu", sagte er.
Der Moderator der Sendung erkannte die Brisanz der Aussagen sofort und versuchte live gegenzusteuern. Als Gegenbeispiel führte er die französische Nationalmannschaft an, in der seit jeher zahlreiche schwarze Profis über die vollen 90 Minuten sowie auf absolutem Weltklasse-Niveau agieren. Bogdanovic zeigte sich von diesem Einwand jedoch unbeeindruckt.
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Bogdanovic: "Natürlich verallgemeinere ich nicht"
Der TV-Experte beharrte vielmehr auf seiner Sichtweise: "Wenn wir ins Detail gehen wollten, könnten wir das tun. Auch sie machen Fehler. Natürlich verallgemeinere ich nicht, aber den meisten fehlt es an Konzentration, und dann kommt es zu solchen Situationen."
In den sozialen Netzwerken schlugen die Wellen der Entrüstung nach diesem Auftritt schnell hoch. Zahlreiche User verurteilten die Kommentare des Serben als unerträglich diskriminierend und warfen ihm die Verbreitung rassistischer Stereotype vor.
Bogdanovic wurde Pokalsieger mit Bremen
Bogdanovic ist in seiner Heimat Serbien für seine sehr direkte und oft provokante Art der Spielanalyse bekannt und genießt dafür durchaus Popularität. Mit diesem jüngsten Eklat hat er die Grenze des Erträglichen jedoch weit überschritten, weshalb die Reaktionen dieses Mal deutlich gravierender ausfallen dürften als sonst.
Offizielle Konsequenzen lassen aber noch auf sich warten. Weder der verantwortliche serbische Sender RTS noch der belgische Fußballverband gaben bis zum jetzigen Zeitpunkt eine Stellungnahme zu dem Vorfall ab.
Der heute 55-jährige Bogdanovic, einst auch in Spanien für Atletico Madrid aktiv, traf für Bremen 19-mal in 74 Pflichtspielen (sieben Vorlagen). 1999 gewann er mit Werder den DFB-Pokal. Später in Bielefeld geriet er zum Flop, da er nur ein Tor in 21 Auftritten schoss.