"Und ich bin kein Rassist": Ex-Bundesligaspieler wettert mit unsäglichen Aussagen gegen schwarze Spieler

Um seine krude These zu untermauern, verwies der einstige Stürmer von Werder Bremen (1998 bis 2002) und Arminia Bielefeld (2002-2003) auf seine eigene Laufbahn als Fußballprofi. "Ich habe mit ihnen gespielt. Manchmal mussten wir unsere eigenen Spieler davor schützen, Fehler zu machen. Der moderne Fußball lässt solche Fehler auf WM-Niveau nicht zu", sagte er.

Der Moderator der Sendung erkannte die Brisanz der Aussagen sofort und versuchte live gegenzusteuern. Als Gegenbeispiel führte er die französische Nationalmannschaft an, in der seit jeher zahlreiche schwarze Profis über die vollen 90 Minuten sowie auf absolutem Weltklasse-Niveau agieren. Bogdanovic zeigte sich von diesem Einwand jedoch unbeeindruckt.