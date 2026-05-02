"Uns fehlt das, was die Bayern im Überfluss haben": BVB-Trainer Niko Kovac wehrt sich gegen Vorwürfe und verweist auf Jürgen Klopp

"Natürlich sind die Ansprüche bei Borussia Dortmund ein ganzes Stück größer als bei 16 anderen Vereinen in der Bundesliga. Ich frage Sie: Wer spielt - außer Bayern München - dauerhaft attraktiv in der Bundesliga? Und ist Attraktivität wichtiger als Erfolg?", sagte er im Interview mit der FAZ. Kovac ging damit auf den immer wieder aufkeimenden Vorwurf ein, wonach die Unterschiede zwischen der beachtlichen Punkteausbeute seit seinem Amtsantritt und der Attraktivität der eigenen Spielweise nicht im Verhältnis stehen würde.

"Man muss wissen, dass die Bundesliga keine Theaterbühne ist, auf der jede Vorstellung gleich verläuft, vieles ist unberechenbar", ergänzte der gebürtige Berliner und betonte: "Fast kein Klub bietet seinem Publikum jede Woche vier Tore und Spektakel in der Offensive. Ich denke, dass wir durchaus in dieser Saison auch sehr gute und attraktive Spiele gezeigt haben."

Seine These untermauerte Kovac mit dem Verweis auf die eigenen Statistiken als BVB-Coach. "'Kovac-Fußball', das hat mal einer in die Welt gesetzt, seitdem steht es wahrscheinlich im Raum. Ich kenne die Vorurteile: 'zu passiv, zu defensiv'. Ein Blick in die Statistiken bestätigt das sicher nicht. [...] Im Schnitt erzielen wir mehr als zwei Treffer pro Partie, nur die Bayern und Stuttgart haben mehr Tore geschossen als wir", sagte er und bat im Zuge eines gewagten Vergleichs um Geduld: "Auch Jürgen Klopp hat als Trainer hier damals drei Jahre bis zu seiner ersten Meisterschaft gebraucht."

Kovac gewann 41 seiner 69 Spiele, nur 15-mal ging der BVB als Verlierer vom Platz. Daraus resultiert ein Punkteschnitt von 1,97. Trotz der zwei jüngsten Niederlagen und der schon entschiedenen Meisterschaft zugunsten des FC Bayern hat Kovac noch ein großes Ziel. "Ich traue meiner Mannschaft 72 Punkte zu - damit wäre Borussia Dortmund 2023 deutscher Meister geworden. Diesmal reichen sie leider nicht."