Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac hat sich gegen seine Kritiker gewehrt und dabei einen gewagten Vergleich gezogen. Außerdem bemängelte er die fehlende Qualität beim BVB im Vergleich zum FC Bayern München.
"Uns fehlt das, was die Bayern im Überfluss haben": BVB-Trainer Niko Kovac wehrt sich gegen Vorwürfe und verweist auf Jürgen Klopp
"Auch Jürgen Klopp hat drei Jahre bis zu seiner ersten Meisterschaft gebraucht"
"Natürlich sind die Ansprüche bei Borussia Dortmund ein ganzes Stück größer als bei 16 anderen Vereinen in der Bundesliga. Ich frage Sie: Wer spielt - außer Bayern München - dauerhaft attraktiv in der Bundesliga? Und ist Attraktivität wichtiger als Erfolg?", sagte er im Interview mit der FAZ. Kovac ging damit auf den immer wieder aufkeimenden Vorwurf ein, wonach die Unterschiede zwischen der beachtlichen Punkteausbeute seit seinem Amtsantritt und der Attraktivität der eigenen Spielweise nicht im Verhältnis stehen würde.
"Man muss wissen, dass die Bundesliga keine Theaterbühne ist, auf der jede Vorstellung gleich verläuft, vieles ist unberechenbar", ergänzte der gebürtige Berliner und betonte: "Fast kein Klub bietet seinem Publikum jede Woche vier Tore und Spektakel in der Offensive. Ich denke, dass wir durchaus in dieser Saison auch sehr gute und attraktive Spiele gezeigt haben."
Seine These untermauerte Kovac mit dem Verweis auf die eigenen Statistiken als BVB-Coach. "'Kovac-Fußball', das hat mal einer in die Welt gesetzt, seitdem steht es wahrscheinlich im Raum. Ich kenne die Vorurteile: 'zu passiv, zu defensiv'. Ein Blick in die Statistiken bestätigt das sicher nicht. [...] Im Schnitt erzielen wir mehr als zwei Treffer pro Partie, nur die Bayern und Stuttgart haben mehr Tore geschossen als wir", sagte er und bat im Zuge eines gewagten Vergleichs um Geduld: "Auch Jürgen Klopp hat als Trainer hier damals drei Jahre bis zu seiner ersten Meisterschaft gebraucht."
Kovac gewann 41 seiner 69 Spiele, nur 15-mal ging der BVB als Verlierer vom Platz. Daraus resultiert ein Punkteschnitt von 1,97. Trotz der zwei jüngsten Niederlagen und der schon entschiedenen Meisterschaft zugunsten des FC Bayern hat Kovac noch ein großes Ziel. "Ich traue meiner Mannschaft 72 Punkte zu - damit wäre Borussia Dortmund 2023 deutscher Meister geworden. Diesmal reichen sie leider nicht."
- AFP
Kovac: FC Bayern? "Das muss man neidlos anerkennen"
In den verbleibenden drei Partien gegen Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt und Werder Bremen müsste die Schwarzgelben noch fünf Zähler holen, um die anvisierte Punkteausbeute zu erreichen. Es wäre das beste Ergebnis seit sieben Jahren, nachdem der BVB in der Spielzeit 2018/19 unter Lucien Favre 76 Punkte geholt hatte.
Gleichzeitig betonte Kovac, dass er zwar mit der Entwicklung seiner Mannschaft "in den vergangenen 15 Monaten sehr zufrieden sei". Aber an einem gewissen Punkt nur noch die Spieler über den Ausgang eines Spiels entscheiden würden und spielte damit auch auf die ewige Dortmunder Mentalitätsdebatte an. "Sie können eine Mannschaft als Trainer mit Ihrem Team bis zu einem gewissen Punkt führen, darüber hinaus entscheidet der Spieler."
Dahingehend habe der FC Bayern einen entscheidenden Vorteil, führte Kovac aus. "Was uns vielleicht ein wenig fehlt, ist das, was die Bayern im Überfluss haben: einen unglaublich starken Kader mit vielen besonderen Individualisten." Dem deutschen Rekordmeister um den 100-Tore-Sturmtrio Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz würde es "besonders gut gelingen, das Attraktive mit dem Erfolgreichen zu verbinden. 113 Tore in 31 Spielen sind außergewöhnlich. Das können im Moment nicht einmal die reichsten Klubs in England in dieser Form bieten. Das muss man neidlos anerkennen."
Der Kroate sieht die spielerischen Möglichkeiten der Westfalen allerdings nicht ausgereizt. "Wir haben tolle Fußballer, eine tolle Qualität, wir spielen in dieser Saison nah am Maximum. Trotzdem merke ich in der täglichen Arbeit, dass wir noch weiteres Entwicklungspotenzial besitzen. Manchmal erfordern gewisse Dinge aber Zeit, die es heutzutage so gut wie gar nicht mehr gibt", sagte Kovac und ergänzte: "Auf dem Fundament der Stabilität kannst Du Attraktivität aufbauen - umgekehrt verhält sich das eher schwieriger. Wir arbeiten, um erfolgreich zu sein. Durchs Reden hat noch niemand Titel gewonnen."
Die Sehnsucht von Verein und Fans in Dortmund nach der ersten Meisterschaft seit 2012 ist nach Kovacs Ansicht kein Problem für die Realisierung finanzieller Ziele: "Der BVB stand 2023 kurz vor der deutschen Meisterschaft und 2024 im Finale der Champions League. Natürlich ist die Teilnahme an der Champions League wirtschaftlich enorm wichtig, aber dieses Ziel schließt doch nicht weitere, darüber hinausgehende aus", erklärte Kovac.
Talente-Vorwurf: Kovac zieht Jobe Bellingham als Beispiel heran
Außerdem wehrte sich Kovac gegen den Vorwurf, zu wenig auf die eigenen Talente zu setzen. "Ich habe auch schon gehört, dass ich angeblich mehr auf Erfahrung setze als die meisten anderen Trainer. Aber da gibt es schon eine etwas längere Liste junger Spieler, die sich in den vergangenen Jahren und auch aktuell sehr gut unter meinem Trainerteam und mir entwickelt haben, bevor die jeweiligen Klubs sie teuer verkauft haben", sagte er. Als Beispiel zog er Luka Jovic und Aurelien Tchouameni bei seinen früheren Stationen in Frankfurt und Monaco heran.
Auch habe er auf den jungen Felix Nmecha beim VfL Wolfsburg gesetzt und Jobe Bellingham stehe beim BVB "fast jede Woche in der Startelf". Zur ganzen Wahrheit gehört jedoch, dass der jüngere Bruder von Jobe Bellingham in der Hinrunde eine untergeordnete Rolle spielte und es deshalb hinten den Kulissen ordentlich Stunk gegeben haben soll.
Kovacs Vertrag in Dortmund ist noch bis 2027 datiert, nachdem er den BVB im Februar 2025 übernommen hatte und nach erfolgreicher Rückrunde vorzeitig verlängert hatte.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.