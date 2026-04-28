Oliver Kahn, ehemaliger Boss des FC Bayern München, ist nach seinen umstrittenen Aussagen zu einem möglichen WM-Verzicht Jamal Musialas zurückgerudert.
"Und dann ist es passiert": WM-Verzicht für Oliver Kahn kein Thema mehr - Jamal Musiala beim FC Bayern München "explodiert"
Kahn erntete viel Kritik für Musiala-Aussagen
Kahn hatte vor Wochen dem Bayern-Offensivspieler empfohlen, freiwillig seinen Platz im deutschen Kader für das im Sommer anstehende Turnier zu räumen, da er sich nach seiner langen Verletzungspause noch nicht wieder in Top-Form befinde. Für seine Aussagen erntete Kahn viel Kritik.
Nun äußerte sich der 56-Jährige bei Sky anders und erklärte seine Meinung erneut: "Ich habe gesagt, das Beste für alle ist: Jamal bekommt Spiele, ja, bekommt das Gefühl: 'Hey, ich komm wieder zurück.‘ Das kann durch einen Zweikampf sein, das kann durch ein besonderes Tor sein", meinte Kahn.
- AFP
Musiala dreht auf - bei der WM wieder ganz der Alte?
Musiala hatte zuletzt aufsteigende Form gezeigt und im Bundesliga-Duell beim FSV Mainz 05 den zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich erzielt sowie an der Vorbereitung des späten Siegtreffers mitgewirkt. "Ich habe ja gesagt: Das Beste für alle wäre, er würde jetzt explodieren. Da haben wir gesagt, ist das möglich? Ja, kann passieren. Und dann ist es passiert", sagte Kahn nun. "Wenn Jamal Musiala bereit ist, gehört er auf die große WM-Bühne", ergänzte er.
Musiala kommt in 18 Pflichtspielen für den FC Bayern in dieser Saison auf fünf Tore und sechs Vorlagen.