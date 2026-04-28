"Und dann ist es passiert": WM-Verzicht für Oliver Kahn kein Thema mehr - Jamal Musiala beim FC Bayern München "explodiert"

Kahn hatte vor Wochen dem Bayern-Offensivspieler empfohlen, freiwillig seinen Platz im deutschen Kader für das im Sommer anstehende Turnier zu räumen, da er sich nach seiner langen Verletzungspause noch nicht wieder in Top-Form befinde. Für seine Aussagen erntete Kahn viel Kritik.

Nun äußerte sich der 56-Jährige bei Sky anders und erklärte seine Meinung erneut: "Ich habe gesagt, das Beste für alle ist: Jamal bekommt Spiele, ja, bekommt das Gefühl: 'Hey, ich komm wieder zurück.‘ Das kann durch einen Zweikampf sein, das kann durch ein besonderes Tor sein", meinte Kahn.