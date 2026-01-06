Umstrittenes Tor von Florian Wirtz im Fokus: Gegner des FC Liverpool zieht vor Schiedsrichter-Vereinigung

Tatsächlich legten die TV-Bilder eine Abseitsstellung nahe - und in der Bundesliga hätte das Tor von Wirtz so auch nicht gezählt. Dass es in der Premier League nach VAR-Prüfung Anerkennung fand, lag an einer etwas anderen Handhabung des halbautomatischen Systems.

In der Premier League gibt es anders als etwa in Deutschland, Spanien und Italien eine gewisse Toleranz. Diese wird im Zweifel zugunsten des Angreifers ausgelegt. Grund dafür sind Restzweifel daran, ob die Technologie fehlerfrei ist.

Silva will das nicht gelten lassen. "Ich habe keine Möglichkeit, nachzumessen, aber meiner Meinung nach waren es viel mehr als fünf Zentimeter", sagte er und verwies auf einen vergleichbaren Fall in einem anderen Fulham-Spiel. Damals hätten die Unparteiischen seiner Mannschaft einen Treffer geklaut. "Wo war da die Geschichte mit den fünf Zentimetern Toleranz?"