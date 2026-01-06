Florian WirtzGetty Images

Umstrittenes Tor von Florian Wirtz im Fokus: Gegner des FC Liverpool zieht vor Schiedsrichter-Vereinigung

Gegen den FC Fulham erzielt Florian Wirtz ein umstrittenes Tor. Könnte der FC Liverpool nachträglich noch Probleme bekommen?

Der englische Erstligist FC Fulham ruft wegen des strittigen Gegentreffers durch Nationalspieler Florian Wirtz vom FC Liverpool die britische Schiedsrichter-Organisation an.

Marco Silva, Teammanager der Cottagers, sprach von "klarem Abseits" und bekräftigte den Wunsch des Klubs nach Klärung. Noch warte Fulham auf eine Antwort der Schiedsrichter-Vereinigung, die vom ehemaligen Weltklasse-Referee Howard Webb geleitet wird.

  • Fulham-Coach: "Alle hätten dieselbe Meinung wie ich"

    Er habe sich nach der Begegnung am vergangenen Sonntag (2:2) zahlreiche verschiedene Einstellungen der Szene angesehen und könne "nicht glauben", dass Wirtz' Treffer Anerkennung gefunden habe, sagte Silva. Jeder im Stadion habe das Abseits klar erkannt. "Egal, wen Sie fragen würden: Alle, die den Fußball lieben, hätten dieselbe Meinung wie ich."

    Das gilt sogar für Wirtz. "Ich war sicher, dass es Abseits war. Deshalb habe ich nicht mal gejubelt", sagte er über seinen zweiten Treffer im Trikot der Reds zum zwischenzeitlichen 1:1.

  • Premier League handhabt halbautomatisches Abseits-Systems anders

    Tatsächlich legten die TV-Bilder eine Abseitsstellung nahe - und in der Bundesliga hätte das Tor von Wirtz so auch nicht gezählt. Dass es in der Premier League nach VAR-Prüfung Anerkennung fand, lag an einer etwas anderen Handhabung des halbautomatischen Systems.

    In der Premier League gibt es anders als etwa in Deutschland, Spanien und Italien eine gewisse Toleranz. Diese wird im Zweifel zugunsten des Angreifers ausgelegt. Grund dafür sind Restzweifel daran, ob die Technologie fehlerfrei ist.

    Silva will das nicht gelten lassen. "Ich habe keine Möglichkeit, nachzumessen, aber meiner Meinung nach waren es viel mehr als fünf Zentimeter", sagte er und verwies auf einen vergleichbaren Fall in einem anderen Fulham-Spiel. Damals hätten die Unparteiischen seiner Mannschaft einen Treffer geklaut. "Wo war da die Geschichte mit den fünf Zentimetern Toleranz?"

Häufig gestellte Fragen

Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.

Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.

Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 27 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.

Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.

Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.

Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.

Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.

Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.

Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.

Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.

Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.

Wirtz hat keine eigenen Kinder.

Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.

Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.

Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.

Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.

Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.

Wie bei vielen mit dem Vornamen Florian wird auch Wirtz häufig mit "Flo" angesprochen. Weitere geläufige Spitznamen sind bislang nicht bekannt.

