Umstrittene Taktik des FC Arsenal! Gegnerischer Trainer stellt vor CL-Duell die Regelfrage

Auf der Pressekonferenz vor dem Aufeinandertreffen Arsenals mit Bayer Leverkusen stellte B04-Coach die Frage in den Raum, ob dieses Vorgehen von den Schiedsrichtern möglicherweise nicht härter bestraft werden sollte.

"Wir stellen Blocks, um Platz für andere Spieler zu generieren. Manchmal geschieht es weit weg vom Ball. Und so wie ich Fußball verstehe: Wenn du einen Bodycheck machst, muss der Ball in der Spielsituation sein", so der 53-Jährige. "Wir machen es alle. Ich frage mich nur: Ist es innerhalb der Regeln, dass du blocken kannst, ohne dass der Ball in deiner Nähe ist?"

Gleichzeitig sprach der Däne seinem Gegenüber Mikel Arteta bezüglich der gewieften Strategie auch ein Lob aus: "Sie haben es sehr gut durchdacht. Sie nutzen fünf, sechs Spieler gleichzeitig, um Platz zu schaffen und diesen Platz dann anzugreifen."