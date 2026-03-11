In der laufenden Spielzeit weisen die Gunners sowohl in der heimischen Premier League als auch in der Königsklasse eine besonders hohe Trefferquote nach eigenen Standards, insbesondere Ecken, auf. Dabei versuchen die Spieler oftmals, den gegnerischen Torwart zu blocken oder zu gar behindern, um einfacher zum Torerfolg zu kommen.
Umstrittene Taktik des FC Arsenal! Gegnerischer Trainer stellt vor CL-Duell die Regelfrage
Auf der Pressekonferenz vor dem Aufeinandertreffen Arsenals mit Bayer Leverkusen stellte B04-Coach die Frage in den Raum, ob dieses Vorgehen von den Schiedsrichtern möglicherweise nicht härter bestraft werden sollte.
"Wir stellen Blocks, um Platz für andere Spieler zu generieren. Manchmal geschieht es weit weg vom Ball. Und so wie ich Fußball verstehe: Wenn du einen Bodycheck machst, muss der Ball in der Spielsituation sein", so der 53-Jährige. "Wir machen es alle. Ich frage mich nur: Ist es innerhalb der Regeln, dass du blocken kannst, ohne dass der Ball in deiner Nähe ist?"
Gleichzeitig sprach der Däne seinem Gegenüber Mikel Arteta bezüglich der gewieften Strategie auch ein Lob aus: "Sie haben es sehr gut durchdacht. Sie nutzen fünf, sechs Spieler gleichzeitig, um Platz zu schaffen und diesen Platz dann anzugreifen."
Leverkusen will sich vor favorisiertem FC Arsenal nicht verstecken
Leverkusen bekommt es am Mittwochabend im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals mit den Gunners zu tun. Die Werkself geht dabei als klarer Underdog in die Begegnung, schließlich beendete Arsenal die Gruppenphase noch vor dem FC Bayern München auf dem ersten Platz und führt auch die PL-Tabelle an.
Schon vorab abschenken wolle man das Duell jedoch nicht. "Wir sind unter den letzten 16. Wir müssen diese Situation und diese großen Spiele genießen. Arsenal ist natürlich der große Favorit. Aber wir haben schon sehr gut gegen große Mannschaften gespielt", so Hjulmand.
Personell kann der 53-Jährige fast aus dem Vollen schöpfen. Angreifer Patrik Schick kehrt nach muskulären Problemen in den Kader zurück. Gegen Arsenal könnte aber auch Shootingstar Christian Kofane wieder im Sturm beginnen.