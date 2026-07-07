Umbruch bei Portugal nach Aus gegen Spanien: Cristiano Ronaldo bestätigt WM-Abschied - Nationaltrainer Roberto Martinez tritt zurück

Die WM in Nordamerika war seine sechste und letzte, sein WM-Debüt hatte der Torjäger am 11. Juni 2006 in Deutschland gegeben. Bei 27 WM-Auftritten gelangen ihm elf Tore und zwei Vorlagen. Weiter als ins Halbfinale bei der WM 2006 kam Ronaldo mit Portugal aber nie.

Den Triumph bei der EM 2016 in Frankreich bezeichnete er als seinen "größten Titelgewinn, und der hat für mich dieselbe Bedeutung wie eine Weltmeisterschaft". Ob er seine Karriere für die Nationalmannschaft fortsetzen wird, ließ er offen. "Deshalb – ich wiederhole es – gehe ich mit reinem Gewissen, im Wissen, dass ich mein Bestes gegeben habe, und damit ist die Sache erledigt", sagte er.

Ronaldo ist mit 233 Länderspielen und 146 Toren Portugals Rekordspieler. "Ich habe drei Titel für Portugal gewonnen, vor Cristiano hatten sie keinen einzigen Titel gewonnen", betonte er. Auf Klubebene läuft Ronaldos fürstlich dotierter Vertrag beim saudischen Top-Klub Al-Nassr noch ein weiteres Jahr bis 2027.