Portugals Superstar Cristiano Ronaldo wird wohl an keiner weiteren Fußball-WM teilnehmen. Das kündigte der 41-Jährige am Montag (Ortszeit) nach dem Achtelfinal-Aus der Selecao gegen Europameister Spanien (0:1) an. "Es war tatsächlich meine letzte Weltmeisterschaft, ja", sagte Ronaldo: "Was den Rest angeht – ich werde mir Zeit zum Nachdenken nehmen, Zeit mit meiner Familie verbringen, keine überstürzten Entscheidungen treffen und mein Leben weiterleben." Später relativierte Ronaldo ein wenig und sagte: "Höchstwahrscheinlich, ja", sei dies seine letzte WM gewesen.
Umbruch bei Portugal nach Aus gegen Spanien: Cristiano Ronaldo bestätigt WM-Abschied - Nationaltrainer Roberto Martinez tritt zurück
Die WM in Nordamerika war seine sechste und letzte, sein WM-Debüt hatte der Torjäger am 11. Juni 2006 in Deutschland gegeben. Bei 27 WM-Auftritten gelangen ihm elf Tore und zwei Vorlagen. Weiter als ins Halbfinale bei der WM 2006 kam Ronaldo mit Portugal aber nie.
Den Triumph bei der EM 2016 in Frankreich bezeichnete er als seinen "größten Titelgewinn, und der hat für mich dieselbe Bedeutung wie eine Weltmeisterschaft". Ob er seine Karriere für die Nationalmannschaft fortsetzen wird, ließ er offen. "Deshalb – ich wiederhole es – gehe ich mit reinem Gewissen, im Wissen, dass ich mein Bestes gegeben habe, und damit ist die Sache erledigt", sagte er.
Ronaldo ist mit 233 Länderspielen und 146 Toren Portugals Rekordspieler. "Ich habe drei Titel für Portugal gewonnen, vor Cristiano hatten sie keinen einzigen Titel gewonnen", betonte er. Auf Klubebene läuft Ronaldos fürstlich dotierter Vertrag beim saudischen Top-Klub Al-Nassr noch ein weiteres Jahr bis 2027.
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"Letztes Spiel für Portugal": Martinez bestätigt seinen Rücktritt
Nach dem Aus im Achtelfinale der WM hat Roberto Martinez zudem seinen Rücktritt als Portugals Fußball-Nationaltrainer bestätigt. "Es ist sicher, dass dies mein letztes Spiel für Portugal war. Ich möchte mich beim portugiesischen Volk bedanken. Ich nehme eine Erinnerung mit, die mir ein Leben lang bleiben wird", sagte der Coach.
"Die Spieler haben unglaubliche Arbeit geleistet, sie sind sehr talentiert und haben sich mit ganzem Engagement für das Team eingesetzt", betonte Martinez. Der Spanier hatte das Team Anfang 2023 übernommen und im Sommer 2025 zum Triumph in der Nations League geführt. Beim Finalturnier in Deutschland hatte Portugal Spanien im Elfmeterschießen geschlagen.
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Gespräche sind geplant: Übernimmt Jorge Jesus als Martinez-Nachfolger?
Dass nach der WM Schluss sein würde, hatte Martinez bereits zuvor versichert. Sein Vertrag läuft nach der WM aus. In 45 Spielen als Trainer habe er eine besondere Beziehung zu Portugal aufgebaut, betonte Martinez: "Ich danke dem Verband und dem Trainerstab, die hart gearbeitet haben, um unseren Spielern zu helfen. Ich nehme eine unglaubliche Erinnerung mit und danke dem portugiesischen Volk".
Als Nachfolger wird der Portugiese Jorge Jesus gehandelt. Der 71-Jährige hat seinen Posten als Trainer von Al-Nassr in Saudi-Arabien verlassen. Gespräche mit Portugals Verbandspräsident Pedro Proenca sind geplant, sobald Jesus in die Heimat zurückkehrt.
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