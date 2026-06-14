Um das Brasilien der ersten Halbzeit musste man sich Sorgen machen, ein Wunschspieler von Kompany macht sich noch interessanter: Drei Dinge, die beim 1:1 zum WM-Auftakt der Selecao gegen Marokko auffielen

Neymar, der es auf den letzten Drücker doch noch in Brasiliens WM-Kader geschafft hat, spielte gegen Marokko nicht. Er konnte nicht, weil die Wade immer noch Probleme macht. Man ist im Lager der Selecao aber zuversichtlich, dass der 34-Jährige vom FC Santos schon im zweiten Gruppenspiel gegen Haiti wieder einsatzbereit ist.

Nun hat Carlo Ancelotti Neymar nicht als Stammspieler mitgenommen. Sportlich wird der Superstar also nicht zwangsläufig im Rampenlicht stehen. Doch – und das zeigte schon der Auftakt gegen Marokko – für die Brasilianer spielt Neymar auch bei einem Bankplatz eine wichtige Rolle. Unter anderem für Vinicius Junior, seinen legitimen Nachfolger als Unterschiedsspieler der Selecao.

Denn Vinicius muss den immensen Druck, das Fußball-Land Brasilien auf den eigenen Schultern zu tragen, nicht alleine meistern. Dieser Druck geht natürlich auch über das Geschehen auf dem Rasen hinaus – und genau da nimmt Neymar Vinicius automatisch viel ab.

Gegen Marokko verletzt auf der Bank sitzend wurde Neymar immer wieder eingeblendet. Er steht im Mittelpunkt, ohne auf dem Platz zu sein. Vinicius weiß das selbstredend ganz genau. Und kann sich deshalb effektiver auf das fokussieren, was im Spiel an sich passiert. Beim Drumherum ist ja eher Neymar die Ausnahmeerscheinung.

So konnte Vinicius in Halbzeit eins, als sich die Brasilianer mit den aggressiv pressenden und spielerisch herausragenden Marokkanern enorm schwer taten, die One-Man-Show sein, die er sein musste. Fast ausschließlich Einzelaktionen des Offensivmannes von Real Madrid sorgten für brasilianische Torgefahr. Und in der 32. Minute war es Vinicius, der mit einem seiner Solo-Auftritte den sehenswerten Treffer zum 1:1-Ausgleich erzielte.