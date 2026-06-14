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Oliver Maywurm

Um das Brasilien der ersten Halbzeit musste man sich Sorgen machen, ein Wunschspieler von Kompany macht sich noch interessanter: Drei Dinge, die beim 1:1 zum WM-Auftakt der Selecao gegen Marokko auffielen

Weltmeisterschaft
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Brasilien - Marokko
Brasilien
Marokko

Marokko führte Brasilien im ersten Durchgang beinahe vor, dank Vinicius' individueller Klasse blieb die Selecao aber im Spiel. Nach dem Seitenwechsel wandelte sich das Bild.

Rekordweltmeister Brasilien spielte in der ersten Halbzeit seines WM-Auftaktspiels gegen Marokko überhaupt nicht wie ein Rekordweltmeister. Umso beeindruckender agierten die Nordafrikaner, die dank eines blitzsauberen Tores von Bayern-Kandidat Ismael Saibari hochverdient in Führung gingen.

Real Madrids Vinicius Junior war in Hälfte eins zu einer One-Man-Show gezwungen und so konnte es nur ein Treffer von ihm sein, der die Brasilianer wieder zurück ins Spiel brachte. Nach dem Seitenwechsel spielte die Selecao dann wie verwandelt, übernahm die Kontrolle und hatte Marokkos Spielwitz deutlich besser im Griff.

Am Ende trennten sich die klaren Favoriten auf die beiden ersten Plätze in Gruppe C im bisher hochklassigsten Spiel der WM 2026 mit 1:1. Drei Dinge, die dabei auffielen.

Hier geht's zum Spielbericht.

  • Vor allem für Vinicius: Neymar ist auch auf der Bank wichtig

    Neymar, der es auf den letzten Drücker doch noch in Brasiliens WM-Kader geschafft hat, spielte gegen Marokko nicht. Er konnte nicht, weil die Wade immer noch Probleme macht. Man ist im Lager der Selecao aber zuversichtlich, dass der 34-Jährige vom FC Santos schon im zweiten Gruppenspiel gegen Haiti wieder einsatzbereit ist.

    Nun hat Carlo Ancelotti Neymar nicht als Stammspieler mitgenommen. Sportlich wird der Superstar also nicht zwangsläufig im Rampenlicht stehen. Doch – und das zeigte schon der Auftakt gegen Marokko – für die Brasilianer spielt Neymar auch bei einem Bankplatz eine wichtige Rolle. Unter anderem für Vinicius Junior, seinen legitimen Nachfolger als Unterschiedsspieler der Selecao.

    Denn Vinicius muss den immensen Druck, das Fußball-Land Brasilien auf den eigenen Schultern zu tragen, nicht alleine meistern. Dieser Druck geht natürlich auch über das Geschehen auf dem Rasen hinaus – und genau da nimmt Neymar Vinicius automatisch viel ab.

    Gegen Marokko verletzt auf der Bank sitzend wurde Neymar immer wieder eingeblendet. Er steht im Mittelpunkt, ohne auf dem Platz zu sein. Vinicius weiß das selbstredend ganz genau. Und kann sich deshalb effektiver auf das fokussieren, was im Spiel an sich passiert. Beim Drumherum ist ja eher Neymar die Ausnahmeerscheinung.

    So konnte Vinicius in Halbzeit eins, als sich die Brasilianer mit den aggressiv pressenden und spielerisch herausragenden Marokkanern enorm schwer taten, die One-Man-Show sein, die er sein musste. Fast ausschließlich Einzelaktionen des Offensivmannes von Real Madrid sorgten für brasilianische Torgefahr. Und in der 32. Minute war es Vinicius, der mit einem seiner Solo-Auftritte den sehenswerten Treffer zum 1:1-Ausgleich erzielte.

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    Brasilien vs. Marokko: Kompanys Wunschspieler macht sich noch interessanter

    Ismael Saibari wählte exakt den richtigen Laufweg, Brahim Diaz spielte den Pass mit dem exakt richtigen Timing. Dann entschied sich Saibari auf den herausstürmenden Brasilien-Keeper Alisson zulaufend für exakt den richtigen Abschluss und führte diesen dann auch noch optimal aus. Marokkos Führungstor im ersten WM-Gruppenspiel gegen den Rekordweltmeister war das perfekte Tor und Anschauungsunterricht in Reinform.

    Mit Saibari nahm dabei ein Spieler die Hauptrolle ein, der bekanntlich kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern München stehen soll. Trainer Vincent Kompany höchstpersönlich setzt sich angeblich dafür ein, dass die Verantwortlichen des FCB den marokkanischen Nationalspieler von der PSV Eindhoven loseisen. Zum WM-Auftakt lieferte Saibari viele Anhaltspunkte dafür, warum Kompany so überzeugt von ihm ist.

    Da war nicht nur sein herausragender Treffer. Saibari, als Mittelstürmer aufgeboten, war ein wichtiger Faktor im zeitweise so starken Kombinationsspiel des gar nicht mehr so geheimen Geheimfavoriten. Immer wieder zeigte er sich klug, legte sauber ab, leitete clever und passgenau weiter. Er war der mitspielende Neuner, den Harry Kane weltweit momentan wohl am besten verkörpert. Und als Backup für den Engländer zu fungieren soll ja voraussichtlich eine der Aufgaben sein, die Saibari bei den Bayern zugetragen werden würde.

    Der 25-Jährige zeigte aber auch weitere Qualitäten: Seine Dynamik, seine Schnelligkeit, seine Spielintelligenz, seine gute Technik. Flexibel bewegte er sich in der Offensive, seine Hauptposition auf der Zehn oder sein zusätzliches Einsatzgebiet auf den Flügeln wird er bei seinem möglicherweise künftigen Klub aus München auch ausfüllen sollen. Mit seiner Leistung gegen Brasilien hat sich Saibari noch interessanter gemacht.

  • Um das Brasilien der ersten Halbzeit muss man sich Sorgen machen - klare Steigerung nach der Pause

    Über zahlreiche der ersten 45 Minuten hinweg musste man sich über dieses Brasilien tatsächlich Sorgen machen. Der fünfmalige Weltmeister wirkte zuweilen behäbig, einfallslos, ja manchmal sogar überfordert. Das lag einerseits am starken Auftreten der Marokkaner, andererseits aber auch an einer über weite Strecken der ersten Halbzeit erschreckend schwachen Leistung der Ancelotti-Elf.

    So hatte Brasilien Glück, dass Marokko zur Pause nicht das eine oder andere Tor mehr auf sein Konto gebucht hatte. Die Selecao versuchte es allzu oft mit langen Bällen, Kreativität aus dem Mittelfeld heraus gab es quasi gar nicht. Und vor allem: Gegenüber der Spritzigkeit der Marokkaner kamen die Mannen mit der Tradition der inspirierenden Ballkünstler oft ziemlich rumpelfüßig daher.

    Nach dem Seitenwechsel wirkten die Brasilianer wie ausgewechselt. Ancelotti hatte unter anderem seinen Musterschüler Casemiro, der hier und da fehl am Platz wirkte, von den Qualen des marokkanischen Esprits erlöst. Auch Rechtsverteidiger Roger Ibanez, der ebenfalls immer wieder nicht auf der Höhe war, musste runter. Die dafür eingewechselten Fabinho und Danilo machten ihre Sache deutlich besser, aber die Intensität im Auftreten der Selecao war insgesamt nun um Längen besser.

    Brasiliens Positionsspiel war nun so, dass es den Marokkanern das Leben schwer machte. Die Abstände waren deutlich stimmiger, man entwickelte Zugriff, übernahm Spielkontrolle. Kurzum: Brasilien schuf ein viel besseres Fundament dafür, dass die Ausnahmekönner in der Offensive zur Geltung kommen konnten. Vinicius war daher nun keine One-Man-Show mehr, stattdessen kam auch Raphinha besser ins Spiel.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Brasilien vs. Marokko 1:1 (1:1) - die Daten zum Spiel

    Spiel

    Brasilien vs. Marokko

    Wettbewerb

    WM 2026, Gruppenphase, 1. Spieltag

    Ergebnis

    1:1 (1:1)

    Tore

    0:1 Saibari (21.), 1:1 Vinicius (32.)

    Spielort

    New York/New Jersey (USA)

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