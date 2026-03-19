Egal, welche Form die Elf von Real Madrid von außen betrachtet gerade hat: In Champions-League-Duellen ist dieser Verein immer und traditionell brandgefährlich. Dies sieht auch Uli Hoeneß so und hat es bei einer Veranstaltung der Frankfurt School of Finance & Management in Frankfurt am Main kundgetan.
Uli Hoeneß warnt vor Real Madrid! FC Bayern steht schwere Aufgabe bevor, obwohl der Gegner "gar nicht so gut Fußball" spiele
"Die spielen gar nicht so gut Fußball, aber die sind überragend an Routine, die sind auf den Punkt fit", warnte der Ehrenpräsident des FCB vor den Viertelfinal-Spielen gegen Los Blancos. "Die sind in der Meisterschaft wieder mal gar nicht so gut, aber sie können von ihrem Erfahrungsschatz leben."
Der Spirit innerhalb des Kaders des Rekordmeisters erinnert an Zeiten des größten Erfolgs. Jeder Spieler scheint sich dem großen Ziel des Triples unterzuordnen - dementsprechend verzaubert die Elf von Trainer Vincent Kompany derzeit regelmäßig das Publikum. "Wir haben lange nicht so große Chancen gehabt vom spielerischen Niveau wie in diesem Jahr", betonte der bayerische Klub-Patron, ergänzte aber, dass es "total vermessen" sei, von einem Weiterkommen auszugehen.
Im Achtelfinale gelang es den Madrilenen auf eindrucksvolle Art und Weise, Manchester City um Star-Trainer und Ex-Bayern Coach Pep Guardiola auszuschalten (3:0 und 2:1) - und das obwohl es im so strahlkräftigen Verein gefühlt die ganze Saison schon kriselt.
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Hoeneß warnt auch vor DFB-Pokal-Gegner Leverkusen: "Das wird schwer"
Möglicherweise hat sich Hoeneß auch nochmal an die vergangenen drei K.o.-Duelle gegen Real erinnert, bei denen immer die Münchner das Nachsehen hatten. Ein Unterschied, der dem FCB einen möglichen Vorteil verschaffen könnte: Diesmal findet das Rückspiel wieder in der Allianz Arena statt. Außerdem kommt der Rekordmeister aus einem lockeren Achtelfinale, bei dem BVB-Bezwinger Atalanta Bergamo in zwei Spielen mit 10:2 abgefertigt wurde. Zudem bekommt der FCB für die Spiele gegen Madrid die am vergangenen Mittwoch gelbgesperrten Joshua Kimmich und Michael Olise zurück, während bei Real gleich mehrere Leistungsträger gelb vorbelastet in das Viertelfinal-Hinspiel gehen und womöglich auch noch Top-Torwart Thibaut Courtois verletzt ausfällt.
Grundsätzlich wollte sich der 74-Jährige nicht dazu hinreißen lassen, ein mögliches Triple einfach als Folge der Formstärke abzuleiten. "Das ist zu optimistisch." Auch im DFB-Pokal, bei dem die Münchner im April im Halbfinale auf Bayer Leverkusen treffen, sieht der Ehrenpräsident eine große Herausforderung: "Das wird schwer." Immerhin in Sachen Meisterschale wollte sich Hoeneß festlegen und "würde sagen, Deutscher Meister werden wir".
In der Liga beträgt der Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund vor dem 27. Spieltag neun Punkte.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
Datum
Uhrzeit
Begegnung
Samstag, 21. März
15.30 Uhr
FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
Samstag, 4. April
15.30 Uhr
SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
Dienstag, 7. April
21 Uhr
Real Madrid - FC Bayern (Champions League)
Samstag, 11. April
18.30 Uhr
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Mittwoch, 15. April
21 Uhr
FC Bayern - Real Madrid (Champions League)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.