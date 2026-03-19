Uli Hoeneß warnt vor Real Madrid! FC Bayern steht schwere Aufgabe bevor, obwohl der Gegner "gar nicht so gut Fußball" spiele

"Die spielen gar nicht so gut Fußball, aber die sind überragend an Routine, die sind auf den Punkt fit", warnte der Ehrenpräsident des FCB vor den Viertelfinal-Spielen gegen Los Blancos. "Die sind in der Meisterschaft wieder mal gar nicht so gut, aber sie können von ihrem Erfahrungsschatz leben."

Der Spirit innerhalb des Kaders des Rekordmeisters erinnert an Zeiten des größten Erfolgs. Jeder Spieler scheint sich dem großen Ziel des Triples unterzuordnen - dementsprechend verzaubert die Elf von Trainer Vincent Kompany derzeit regelmäßig das Publikum. "Wir haben lange nicht so große Chancen gehabt vom spielerischen Niveau wie in diesem Jahr", betonte der bayerische Klub-Patron, ergänzte aber, dass es "total vermessen" sei, von einem Weiterkommen auszugehen.

Im Achtelfinale gelang es den Madrilenen auf eindrucksvolle Art und Weise, Manchester City um Star-Trainer und Ex-Bayern Coach Pep Guardiola auszuschalten (3:0 und 2:1) - und das obwohl es im so strahlkräftigen Verein gefühlt die ganze Saison schon kriselt.