Uli Hoeneß stören offenbar zwei Dinge: Zweifeln die Verantwortlichen des FC Bayern München deshalb an Max Eberl?

Darüber hinaus gebe es zwischen Eberl und Hoeneß eine grundsätzlich gegensätzliche Auffassung bezüglich der Arbeitsweise. Der Ehrenpräsident könne es nicht nachvollziehen, dass der Sportvorstand Sonntage teils mit Spaziergängen mit seiner Frau und dem Hund verbringe und dabei sein Handy zu Hause lasse.

Hinsichtlich dessen hatte es bereits zwischen Ex-CEO Oliver Kahn und Hoeneß Meinungsverschiedenheiten gegeben. Im Herbst 2023 konterte der 74-Jährige eine Aussage Kahns, man müsse als Geschäftsführer nicht 24 Stunden am Tag arbeiten, mit den Worten: "Aber zwölf sollten es schon sein...".

Auch die Kommunikation seitens Eberls sei nicht perfekt. Der Sportvorstand würde bei Deals erst vorstellig werden, wenn diese schon so gut wie fertig verhandelt seien und den Aufsichtsrat damit oftmals vor vollendete Tatsachen stellen.

Überhaupt fänden zwischen Hoeneß und Eberl zu wenig Gespräche statt. Obwohl beide am südlich von München gelegenen Tegernsee nur etwa zehn Minuten voneinander entfernt wohnten, käme es selten zu einer Gelegenheit, sich auszutauschen.