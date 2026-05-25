Wie aus einem Bericht der Bild hervorgeht, stößt sich der mächtige Aufsichtsrat des deutschen Rekordmeisters um Klub-Patron Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Herbert Hainer vor allem an der Kommunikation sowie Arbeitsweise des Sportvorstandes.
Uli Hoeneß stören offenbar zwei Dinge: Zweifeln die Verantwortlichen des FC Bayern München deshalb an Max Eberl?
Demnach würde Eberl bei Transfers zu oft zu schnell einen Abschluss erzielen wollen, was sich im Endeffekt auf den Preis auswirken würde. So wollte der 52-Jährige im zurückliegenden Sommer unbedingt Xavi Simons von RB Leipzig und Jamie Gittens vom BVB an die Säbener Straße locken - erst am Veto des Aufsichtsrates, der die finanziellen Mittel nicht bereitstellte, scheiterten die Verpflichtungen.
Ähnliches gelte für Vertragsverlängerungen – Rummenigge und Co. fordern in puncto Spielergehälter einen sparsameren Kurs, Eberl "müsse auch mal hart bleiben", heißt es in dem Bericht.
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Hoeneß stört sich an Arbeitsweise von Eberl
Darüber hinaus gebe es zwischen Eberl und Hoeneß eine grundsätzlich gegensätzliche Auffassung bezüglich der Arbeitsweise. Der Ehrenpräsident könne es nicht nachvollziehen, dass der Sportvorstand Sonntage teils mit Spaziergängen mit seiner Frau und dem Hund verbringe und dabei sein Handy zu Hause lasse.
Hinsichtlich dessen hatte es bereits zwischen Ex-CEO Oliver Kahn und Hoeneß Meinungsverschiedenheiten gegeben. Im Herbst 2023 konterte der 74-Jährige eine Aussage Kahns, man müsse als Geschäftsführer nicht 24 Stunden am Tag arbeiten, mit den Worten: "Aber zwölf sollten es schon sein...".
Auch die Kommunikation seitens Eberls sei nicht perfekt. Der Sportvorstand würde bei Deals erst vorstellig werden, wenn diese schon so gut wie fertig verhandelt seien und den Aufsichtsrat damit oftmals vor vollendete Tatsachen stellen.
Überhaupt fänden zwischen Hoeneß und Eberl zu wenig Gespräche statt. Obwohl beide am südlich von München gelegenen Tegernsee nur etwa zehn Minuten voneinander entfernt wohnten, käme es selten zu einer Gelegenheit, sich auszutauschen.
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Hoeneß hat "Zweifel" bezüglich einer Vertragsverlängerung von Eberl
Hoeneß hatte vor dem DFB-Pokalfinale zwischen den Bayern und dem VfB Stuttgart mit Aussagen über die Zukunft Eberls beim deutschen Rekordmeister aufhorchen lassen. Es gebe "Zweifel", so der FCB-Patron, ob man den noch bis 2027 laufenden Vertrag des Sportvorstandes verlängern solle, so der 74-Jährige.
Eberl, der zuvor in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig gearbeitet hatte, übernahm das Amt des Sportvorstands bei den Roten im Frühjahr 2024.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.