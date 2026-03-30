Uli Hoeneß stänkert wieder gegen Liverpool: "Wenn Isak 150 Millionen wert ist, ist Harry 250 Millionen wert"

Umso zufriedener ist der langjährige FCB-Manager mit der aktuellen Spielweise seines Vereins im Allgemeinen und jener Harry Kanes im Besonderen: "Dieses läuferische Element hat er unter dem Vincent Kompany entdeckt. Er ist bei jeder Standardsituation mit in der eigenen Box. Und die Pässe! Der spielt ja aus dem Stand 70-Meter-Pässe auf den Olise, das ist ein Wahnsinn."

Die Gespräche über die Zukunft des Torjägers über dessen Vertragende im Sommer 2027 hinaus stehen noch an, bei den Bayern gibt man sich dennoch weiterhin entspannt. Immerhin habe Kane "seine Ausstiegsklausel nicht wahrgenommen, das heißt schonmal, dass er auf jeden Fall bis Sommer 2027 hier unter Vertrag ist", freute sich Hoeneß.

In Kanes Vertrag war eine Ausstiegsklausel verankert, mittels derer der Stürmerstar den FCB im Sommer 2026 für eine Ablöse in Höhe von wohl 60 bis 70 Millionen Euro hätte verlassen können - diese hätte er aber bis spätestens Februar aktivieren müssen, was Kane nicht tat.

"Was ich höre und spüre", sagte Hoeneß nun, "dass er und seine Familie sich hier extrem wohlfühlen." Doch der Ehrenpräsident schob direkt eine Warnung hinterher: "Aber man weiß nie, wenn ein Saudi kommt und das dicke Geld auf den Tisch legt … Aber er fühlt sich so wohl!"

Der Wohlfühlfaktor ist für Familienmensch Kane eine wichtige Bedingung, weshalb er in der Vergangenheit mehrfach betont hatte, einer Verlängerung in München positiv gegenüberzustehen.

Geht es nach Hoeneß, dürfte sich auch an den Leistungen Kanes in naher Zukunft nichts ändern, denn der Superstar könne "auf diesem Niveau mindestens noch drei, vier Jahre spielen", weil "er ist ein perfekter Profi, der seinen Körper pflegt. Er ist immer bei der Reha, bei den Physios."