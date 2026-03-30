Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat ein Loblied auf FCB-Starstürmer Harry Kane gesungen - und sich bei der Gelegenheit mal wieder einen Seitenhieb auf Englands Meister FC Liverpool erlaubt.
Uli Hoeneß stänkert wieder gegen Liverpool: "Wenn Isak 150 Millionen wert ist, ist Harry 250 Millionen wert"
In einem Gespräch mit dem kicker ätzte der Bayern-Patron: "Der Alexander Isak von Liverpool, der hat 150 Millionen Euro gekostet. Wenn der 150 wert ist, ist Harry 250 Millionen Euro wert."
Die Reds verpflichteten Isak im vergangenen Sommer für 145 Millionen Euro Ablöse vom Premier-League-Rivalen Newcastle United. Allerdings enttäuschte der Schwede die hohen Erwartungen. Er war häufig verletzt und erzielte in 16 Pflichtspielen bislang nur drei Treffer. Aktuell fällt Isak wegen eines Wadenbeinbruchs aus.
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"Armer Florian Wirtz": Hoeneß spottet mehrfach über Liverpool
Es ist nicht das erste Mal, dass sich Hoeneß über Englands Meister Liverpool und dessen ausgiebige Shoppingtour mit Ausgaben von knapp 500 Millionen Euro im vergangenen Sommer lustig macht. So meinte er unter anderem in der vergangenen Woche beim KI-Festival 'data:unplugged' in Münster zum angeblichen Interesse der Reds an Bayern-Star Michael Olise: "Liverpool hat in diesem Jahr bereits 500 Millionen Euro ausgegeben und spielt eine sehr schlechte Saison. Wir werden nicht dazu beitragen, dass sie nächstes Jahr besser spielen."
Ende November hatte er geätzt, Liverpool habe nur noch "Superstars" und "Häuptlinge" und keine "Arbeiter" mehr. Mit Blick auf Florian Wirtz, der Hoeneß und den Bayern für einen Wechsel an die Anfield Road einen Korb gegeben hatte, meinte er spöttisch: "Ich habe es schon mal gesagt: Sie brauchen bald fünf Bälle, um zu spielen, weil die Stars ihn alle für sich haben wollen. Armer Florian Wirtz, er bekommt den Ball einfach nicht, weil Salah und Szoboszlai und all die anderen nur für sich spielen wollen."
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Bleibt Harry Kane über 2027 hinaus beim FC Bayern?
Umso zufriedener ist der langjährige FCB-Manager mit der aktuellen Spielweise seines Vereins im Allgemeinen und jener Harry Kanes im Besonderen: "Dieses läuferische Element hat er unter dem Vincent Kompany entdeckt. Er ist bei jeder Standardsituation mit in der eigenen Box. Und die Pässe! Der spielt ja aus dem Stand 70-Meter-Pässe auf den Olise, das ist ein Wahnsinn."
Die Gespräche über die Zukunft des Torjägers über dessen Vertragende im Sommer 2027 hinaus stehen noch an, bei den Bayern gibt man sich dennoch weiterhin entspannt. Immerhin habe Kane "seine Ausstiegsklausel nicht wahrgenommen, das heißt schonmal, dass er auf jeden Fall bis Sommer 2027 hier unter Vertrag ist", freute sich Hoeneß.
In Kanes Vertrag war eine Ausstiegsklausel verankert, mittels derer der Stürmerstar den FCB im Sommer 2026 für eine Ablöse in Höhe von wohl 60 bis 70 Millionen Euro hätte verlassen können - diese hätte er aber bis spätestens Februar aktivieren müssen, was Kane nicht tat.
"Was ich höre und spüre", sagte Hoeneß nun, "dass er und seine Familie sich hier extrem wohlfühlen." Doch der Ehrenpräsident schob direkt eine Warnung hinterher: "Aber man weiß nie, wenn ein Saudi kommt und das dicke Geld auf den Tisch legt … Aber er fühlt sich so wohl!"
Der Wohlfühlfaktor ist für Familienmensch Kane eine wichtige Bedingung, weshalb er in der Vergangenheit mehrfach betont hatte, einer Verlängerung in München positiv gegenüberzustehen.
Geht es nach Hoeneß, dürfte sich auch an den Leistungen Kanes in naher Zukunft nichts ändern, denn der Superstar könne "auf diesem Niveau mindestens noch drei, vier Jahre spielen", weil "er ist ein perfekter Profi, der seinen Körper pflegt. Er ist immer bei der Reha, bei den Physios."
Die Rekordtransfers des FC Liverpool
- Aleksander Isak: Kam 2025 für 145 Millionen Euro Ablöse von Newcastle United
- Florian Wirtz: Kam 2025 für 125 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen
- Hugo Ekitike: Kam 2025 für 95 Millionen Euro Ablöse von Eintracht Frankfurt
- Darwin Nunez: Kam 2022 für 85 Millionen Euro Ablöse von Benfica
- Virgil van Dijk: Kam 2018 für 84,65 Millionen Euro Ablöse vom FC Southampton