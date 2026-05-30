Uli Hoeneß bemühte sich sehr: Wie Julian Nagelsmann beinahe schon viel früher beim FC Bayern München gelandet wäre

Was wohl passiert wäre, hätten sich die Bayern im Jahr 2015 nicht einen Korb von der TSG Hoffenheim in Person von Mäzen Dietmar Hopp eingefangen? Damals schon habe der FCB ein Auge auf das aufstrebende Trainertalent geworfen und wollte Nagelsmann nach München holen. Das verriet Michael Reschke, ehemals Technischer Direktor bei den Bayern, im Podcast 'Nagelsmann – The Youngest One' von t-online.

"Als Kind der Region war das für ihn eine tolle Geschichte und er hatte einfach sehr viel Lust nach München zu wechseln, da U19-Trainer zu werden in dem ganzen Gebilde mit Pep Guardiola", sagt Reschke.