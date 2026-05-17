Gegen Brighton & Hove Albion prallte der Mittelfeldspieler am Samstagnachmittag in der 71. Spielminute bei einem Zweikampf mit Gegenspieler Carlos Baleba zusammen und zog sich dabei eine offenbar schwerwiegende Verletzung an seinem Bein zu.
Üble Verletzung am Bein! Muss ein deutscher Nationalspieler um seine Teilnahme an der WM bangen?
Auf den TV-Bildern war zu erkennen, wie Stachs Fuß blutüberströmt war, darüber hinaus schien auch das Knie in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Nur mithilfe einer Trage konnte der 27-Jährige das Feld verlassen, wenig später wurde Joel Piroe für ihn eingewechselt.
Eine genaue Diagnose gab es nach Spielende noch nicht, eine Verletzung Stachs dürfte sich allerdings negativ auf dessen Chancen einer Teilnahme an der Weltmeisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft auswirken.
Am kommenden Donnerstag will Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader bekannt geben.
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Nagelsmann nominierte Stach für zurückliegende Länderspiele
Für die zurückliegenden Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana im März war der 27-Jährige von Nagelsmann ins DFB-Aufgebot berufen worden. Auch wenn er dabei lediglich zehn Minuten Einsatzzeit bekam, galt er als aussichtsreicher Kandidat für eine Nominierung in den WM-Kader.
Insgesamt absolvierte Stach bisher drei Länderspiele für Deutschland. Für Leeds absolviert der Mittelfeldspieler eine starke Saison - in 29 Premier-League-Spielen steuerte er acht Torbeteiligungen (fünf Tore, drei Assists) bei.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".