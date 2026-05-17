Üble Verletzung am Bein! Muss ein deutscher Nationalspieler um seine Teilnahme an der WM bangen?

Auf den TV-Bildern war zu erkennen, wie Stachs Fuß blutüberströmt war, darüber hinaus schien auch das Knie in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Nur mithilfe einer Trage konnte der 27-Jährige das Feld verlassen, wenig später wurde Joel Piroe für ihn eingewechselt.

Eine genaue Diagnose gab es nach Spielende noch nicht, eine Verletzung Stachs dürfte sich allerdings negativ auf dessen Chancen einer Teilnahme an der Weltmeisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft auswirken.

Am kommenden Donnerstag will Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader bekannt geben.