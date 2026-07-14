Mats Hummels (37) hat vor dem WM-Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich in höchsten Tönen von Mittelfeldstar Rodri (30) geschwärmt.
"Überzeugt mich in jedem Spiel": Mats Hummels ist bei der WM schwer angetan von einem defensiven Mittelfeldmann
In seiner Funktion als TV-Experte bei MagentaTV sagte der ehemalige deutsche Nationalspieler auf die Frage nach dem wichtigsten Spieler in Reihen des Europameisters: "Im bisherigen Turnier ist es Rodri."
Hummels schob auch gleich noch seine Begründung nach: "Rodri überzeugt mich in jedem Spiel. Er ist fußballerisch immer zuverlässig und hat immer das richtige Gespür. Immer, wenn irgendwo eine Situation bereinigt wird, ist es Rodri gewesen."
Der Kapitän der Furia roja ist im defensiven Mittelfeld als spielstarker Abräumer gesetzter Fixpunkt. "Er ist immer an richtigen Orten, wo er verteidigen muss, wo er Ballgewinne hat", staunte Hummels. "Er läuft außergewöhnlich viel, hat aber eben auch das Gefühl, um zu wissen, wann er wo sein muss - und das beeindruckt mich enorm."
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Trotz Problemen bei City: Rodri dominiert bei der WM
Hinter Rodri liegt keine einfache Saison beim englischen Vizemeister Manchester City. Wegen Knie-, Oberschenkel- und Leistenverletzungen verpasste er mehr als 25 Spiele. Rechtzeitig zur WM trumpft der Ballon-d'Or-Sieger von 2024 aber wieder auf.
MagentaTV-Kommentator Christian Straßburger sagte: "Das Ding ist: Er war ja lange verletzt und man hat das Gefühl: Mit jedem Spiel bei dieser WM wird er immer fitter und hat eine enorme Selbstüberzeugung und die suchen den einfach. Er ist der beste Sechser der Welt."
Hummels grätschte direkt rein: "Genau. Er ist der Prototyp des Sechsers. Jeder Trainer auf der Welt wird dir den so malen wollen."
Rodri absolvierte bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko fünf von sechs spanischen Partien über die volle Distanz. Einzig beim 0:0 zum Auftakt gegen Kapverde nahm ihn Trainer Luis de la Fuente drei Minuten vor Schluss vom Feld.
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Real-Gerüchte um Rodri
Wie es nach der WM bei Rodri weitergeht, könnte noch spannend werden. Sein Vertrag bei City läuft noch bis 2027. Es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Real Madrid ein Auge auf den ehemaligen Atletico-Spieler geworfen hat. Immerhin suchen die Königlichen unbedingt noch nach einer Verstärkung für ihr Mittelfeldzentrum. Die Skyblues ihrerseits sollen eine Verlängerung anstreben.
ManCity holte Rodri 2019 für 70 Millionen Euro Ablöse von Atleti. Seitdem gewann er unter anderem mit seinem Klub die Champions League und viermal die Meisterschaft in der Premier League. Dazu führte er Spanien 2024 zum EM-Titel.
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