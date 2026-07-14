"Überzeugt mich in jedem Spiel": Mats Hummels ist bei der WM schwer angetan von einem defensiven Mittelfeldmann

In seiner Funktion als TV-Experte bei MagentaTV sagte der ehemalige deutsche Nationalspieler auf die Frage nach dem wichtigsten Spieler in Reihen des Europameisters: "Im bisherigen Turnier ist es Rodri."

Hummels schob auch gleich noch seine Begründung nach: "Rodri überzeugt mich in jedem Spiel. Er ist fußballerisch immer zuverlässig und hat immer das richtige Gespür. Immer, wenn irgendwo eine Situation bereinigt wird, ist es Rodri gewesen."

Der Kapitän der Furia roja ist im defensiven Mittelfeld als spielstarker Abräumer gesetzter Fixpunkt. "Er ist immer an richtigen Orten, wo er verteidigen muss, wo er Ballgewinne hat", staunte Hummels. "Er läuft außergewöhnlich viel, hat aber eben auch das Gefühl, um zu wissen, wann er wo sein muss - und das beeindruckt mich enorm."