Mats Hummels hat Breel Embolo für dessen folgenschwere Schwalbe im WM-Viertelfinale der Schweizer Nationalmannschaft gegen Argentinien (1:3) kritisiert.
"Übersprungshandlung in seinem Kopf": Eine Szene bei Argentiniens Sieg gegen die Schweiz im WM-Viertelfinale macht Mats Hummels fassungslos
In seiner Funktion als TV-Experte bei MagentaTV urteilte der Weltmeister von 2014: "Die Aktion hat das Spiel entschieden, zuungunsten der Schweizer. Embolo wird es heute sicher nicht sonderlich gut gehen."
Die Schwalbe unterlief Embolo Mitte der zweiten Halbzeit beim Stand von 1:1. Schiedsrichter Joao Pinheiro verwarnte nach einem Zweikampf im Mittelfeld zunächst Embolos Gegenspieler Landro Paredes. Nach VAR-Intervention korrigierte der portugiesische Unparteiische seine Entscheidung und verwarnte statt Paredes den Schweizer Stürmer. Dies hatte schon Gelb gesehen und kassierte so in der 72 Minute einen Platzverweis.
"Das ist in dem Fall natürlich Wahnsinn, schon gelbverwarnt so eine Schwalbe zu machen", sagte Hummels. "Dazu noch eine, die noch nicht mal besonders viel bringt - in einem Raum, der komplett gefahrenfreie Zone ist."
Dass Pinheiro mit seiner Entscheidung am Ende richtig lag, davon ist der einstige Abwehrspieler überzeugt: "Man sieht es ja, er verzerrt sogar das Gesicht beim Absprung. Das ist leider zu Recht Gelb-Rot. Irgendeine Übersprungshandlung in seinem Kopf hat wohl dafür gesorgt, dass er zur Schwalbe gegriffen hat. Ihm tut das natürlich weh und auch mir als Zuschauer tat es weh, das zu sehen. Die Schweiz hatte bis dahin Argentinien so ein bisschen am Haken und hat dadurch alles wieder hergegeben."
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Murat Yakin: Wir sind für einen Fehler des Schiedsrichters bestraft worden"
Die Schweizer wollten die Hinausstellung nicht wahrhaben. Durch das noch nicht ausgeschaltete Mikrofon des Schiedsrichters hörte man sie in dessen Richtung verzweifelt sagen: "No! No! Ref! Ref!"
Embolo war ebenfalls darum bemüht, auf den 38-Jährigen einzureden. Dann brach er noch beim Verlassen des Rasens in Tränen aus. Er war sich seines unüberlegten Fauxpas offensichtlich umgehend bewusst. Von seinen Landsleuten wurde der völlig aufgelöste Profi von Stade Rennes in der Nähe der Bank aufgemuntert, für ihn ging es auf direktem Wege in die Katakomben.
Schweiz-Trainer Murat Yakin war nach Spielschluss wegen der mitentscheidenden Szene bedient: "Das ist eine Regel, die für mich mit Fußball nichts zu tun hat. Dass sie eingeführt wurde, ist absolut unnötig. Wir sind für einen Fehler des Schiedsrichters bestraft worden."
Yakin ärgerte sich vor allem darüber, dass die Regel nur Anwendung fand, weil der Unparteiische seiner Meinung nach einen Fehler gemacht hatte: "Es gab keinen Grund, dem Argentinier Gelb zu geben, nicht in so einer harmlosen Situation. Er hätte es einfach laufen lassen müssen." Sein Urteil: "Die Regel hat heute unser Spiel zerstört."
Tatsächlich schaffte es die Schweiz in Unterzahl in die Verlängerung, in welcher dann aber Argentiniens Stürmer Julian Alvarez und Lautaro Martinez mit ihren Treffern das Spiel für den Titelverteidiger entschieden.
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