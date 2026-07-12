"Übersprungshandlung in seinem Kopf": Eine Szene bei Argentiniens Sieg gegen die Schweiz im WM-Viertelfinale macht Mats Hummels fassungslos

In seiner Funktion als TV-Experte bei MagentaTV urteilte der Weltmeister von 2014: "Die Aktion hat das Spiel entschieden, zuungunsten der Schweizer. Embolo wird es heute sicher nicht sonderlich gut gehen."

Die Schwalbe unterlief Embolo Mitte der zweiten Halbzeit beim Stand von 1:1. Schiedsrichter Joao Pinheiro verwarnte nach einem Zweikampf im Mittelfeld zunächst Embolos Gegenspieler Landro Paredes. Nach VAR-Intervention korrigierte der portugiesische Unparteiische seine Entscheidung und verwarnte statt Paredes den Schweizer Stürmer. Dies hatte schon Gelb gesehen und kassierte so in der 72 Minute einen Platzverweis.

"Das ist in dem Fall natürlich Wahnsinn, schon gelbverwarnt so eine Schwalbe zu machen", sagte Hummels. "Dazu noch eine, die noch nicht mal besonders viel bringt - in einem Raum, der komplett gefahrenfreie Zone ist."

Dass Pinheiro mit seiner Entscheidung am Ende richtig lag, davon ist der einstige Abwehrspieler überzeugt: "Man sieht es ja, er verzerrt sogar das Gesicht beim Absprung. Das ist leider zu Recht Gelb-Rot. Irgendeine Übersprungshandlung in seinem Kopf hat wohl dafür gesorgt, dass er zur Schwalbe gegriffen hat. Ihm tut das natürlich weh und auch mir als Zuschauer tat es weh, das zu sehen. Die Schweiz hatte bis dahin Argentinien so ein bisschen am Haken und hat dadurch alles wieder hergegeben."