Da Nagelsmann Bayern-Star Joshua Kimmich bei der aus DFB-Sicht sehr enttäuschend verlaufenen WM 2026 statt auf der Sechs als Rechtsverteidiger aufbot "verzichtete er im zentralen Mittelfeld auf einen strategisch wichtigen Führungsspieler. Auch deshalb ist Deutschland so früh ausgeschieden", sagte Matthäus bei Bild.

Tuchels Coaching nach der englischen 1:0-Führung gegen Argentinien, die die Three Lions mit einer viel zu frühen und viel zu umfangreichen Einigelungs-Taktik am eigenen Strafraum aus der Hand gaben, erinnerte Matthäus an Nagelsmanns Ideen. Vor allem, dass Tuchel mit Declan Rice seinen zentralen Spieler im Mittelfeld in der 82. Minute kurz vor Argentiniens Ausgleichstreffer durch Abwehrrecke Dan Burn ersetzte, missfiel dem deutschen Rekordnationalspieler: "Das macht man nicht, es sei denn, er ist verletzt. Das sind dann die überschlauen Trainer, die unbedingt etwas Besonderes machen wollen", kritisierte Matthäus.