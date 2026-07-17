Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel steht wegen seiner defensiven Auswechslungen bei der 1:2-Niederlage im WM-Halbfinale gegen Argentinien massiv in der Kritik. Auch Lothar Matthäus findet klare Worte zu Tuchels Maßnahmen - und zieht dabei einen Vergleich zu Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann.
"Überschlaue Trainer": DFB-Legende sieht wenig schmeichelhafte Parallele zwischen Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel
Da Nagelsmann Bayern-Star Joshua Kimmich bei der aus DFB-Sicht sehr enttäuschend verlaufenen WM 2026 statt auf der Sechs als Rechtsverteidiger aufbot "verzichtete er im zentralen Mittelfeld auf einen strategisch wichtigen Führungsspieler. Auch deshalb ist Deutschland so früh ausgeschieden", sagte Matthäus bei Bild.
Tuchels Coaching nach der englischen 1:0-Führung gegen Argentinien, die die Three Lions mit einer viel zu frühen und viel zu umfangreichen Einigelungs-Taktik am eigenen Strafraum aus der Hand gaben, erinnerte Matthäus an Nagelsmanns Ideen. Vor allem, dass Tuchel mit Declan Rice seinen zentralen Spieler im Mittelfeld in der 82. Minute kurz vor Argentiniens Ausgleichstreffer durch Abwehrrecke Dan Burn ersetzte, missfiel dem deutschen Rekordnationalspieler: "Das macht man nicht, es sei denn, er ist verletzt. Das sind dann die überschlauen Trainer, die unbedingt etwas Besonderes machen wollen", kritisierte Matthäus.
- Getty Images
Thomas Tuchel muss mit England noch das Spiel um Platz drei bestreiten
Nagelsmann war wenige Tage nach Deutschlands Sechzehntelfinal-Aus gegen Paraguay zurückgetreten. Als Nachfolger steht Jürgen Klopp bereit, die endgültige Vollzugsmeldung zeichnet sich immer mehr ab.
Für Tuchel ist die WM trotz Halbfinal-Aus derweil noch nicht beendet. Am Samstag trifft der deutsche Coach mit seinen Engländern noch im Spiel um Platz 3 auf Frankreich.
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