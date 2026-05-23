Beim FC Bayern wird die Spur zu Yann Bisseck offenbar immer heißer. Nachdem Fabrizio Romano berichtete, dass der deutsche Rekordmeister die Situation des 25 Jahre alten Innenverteidigers bei Inter Mailand beobachte, es aber noch andere Kandidaten gebe, um die Defensive zu verstärken, legte die Gazzeta dello Sport nun nach.
Überraschungstransfer beim FC Bayern? Inter Mailand verlangt wohl riesige Ablöse für Yann Bisseck
FC Bayern beobachten Bisseck: Hat Inter schon Ersatz zur Hand?
Demnach habe Inter dem deutschen Nationalspieler, der etwas überraschend nicht mit zur WM fahren wird, ein Preisschild in Höhe von 40 Millionen Euro verpasst und habe bereits zwei Defensivspieler als Ersatz im Blick. Zum einen sei das Tarik Muharemovic von Sassuolo, der bei Juventus ausgebildet wurde und dem eine große Zukunft vorhergesagt werde. Der zweite Kandidat sei Oumar Solet von Udinese, der bereits seit längerer Zeit mit einem Wechsel zu den Nerazzurri in Verbindung gebracht wird.
Allerdings werden in Franceso Acerbi und Matteo Darmian zwei Defensivspieler Inter nach der Saison definitiv schon verlassen. Auch ein Abschied von Alessandro Bastoni zum FC Barcelona galt lange Zeit als sehr wahrscheinlich, allerdings ist der Wechsel übereinstimmenden Medienberichten zufolge mittlerweile geplatzt und Bastoni wird aller Voraussicht nach in Mailand bleiben. Dass dies auch auf Bisseck zutrifft, darf aktuell offenbar bezweifelt werden.
Der 25-Jährige, der mit einem kolportierten Beraterwechsel zu Giovanni Branchini die Gerüchteküche selbst anheizt, spielte sich nach einem schweren Start in die neue Saison unter dem neuen Trainer Cristian Chivu in der Dreierkette neben Manuel Akanji und Bastoni fest. Sollte Inter aber unbedingt Muharemovic und Solet verpflichten wollen, müssten Einnahmen her. Die Gazzetta dello Sport spekuliert, dass man auch deshalb einem Abschied von Bisseck, der vertraglich noch bis 2029 gebunden ist, nicht die ganz großen Steine in den Weg legen würde.
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FC Bayern hat eigentlich andere Transfer-Prioritäten
Bei den Bayern galt in puncto Transfers für die Defensive eigentlich die Rechtsverteidigerposition und dort besonders Givairo Read von Feyenoord Rotterdam als Priorität. Allerdings könnte es auch auf der Innenverteidiger-Position noch einmal eine neue Dynamik an der Säbener Straße geben. Zwar sind Dayot Upamecano und Jonathan Tah klar gesetzt, aber hinter dem Duo könnten sich im Sommer neue Lücken auftun.
Einerseits gilt Min-Jae Kim schon seit geraumer Zeit als Verkaufskandidat und darf den Klub wohl für 25 Millionen Euro laut kicker verlassen. Fenerbahce soll großes Interesse und auch schon Gespräche geführt haben. Auch Hiroki Ito darf den Verein angeblich nach nur zwei von vielen Verletzungen geprägten Jahren bei einem passenden Angebot schon wieder verlassen. Laut tz liege die Schmerzgrenze bei rund 20 Millionen Euro.
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Bisseck könnte beim FC Bayern zwei Lücken stopfen
Mit Bisseck würde der FC Bayern in der Theorie und im Fall der Fälle gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Schließlich kann der gebürtige Kölner auch als Rechtsverteidiger agieren.
Ein ähnliches Szenario - nur für die linke Seite - würde sich auch durch eine angeblich mögliche Verpflichtung von Josko Gvardiol von Manchester City ergeben. Dem kroatischen Nationalspieler wurde zuletzt von Sport1 nachgesagt, dass er mit einem Abschied aus Manchester im Sommer liebäugle und einem Wechsel zu den Bayern nicht abgeneigt sei.
Allerdings stellt sich auch hier die Frage der Sinnhaftigkeit: Die Bayern haben mit Upamecano, Tah und mit Alphonso Davies eigentlich langfristig auf Gvardiols Paradepositionen innen und links ausgesorgt. Zwar wurden zuletzt intern angeblich die Zweifel an Davies wegen der anhaltenden und wiederkehrenden Verletzungsprobleme größer, allerdings haben Konrad Laimer und Josip Stanisic ihre Sache als Aushilfen mehr als nur vernünftig gemacht. Außerdem soll der FC Bayern auch ein Auge auf Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt geworfen haben.