Überraschungstransfer beim FC Bayern? Inter Mailand verlangt wohl riesige Ablöse für Yann Bisseck

Demnach habe Inter dem deutschen Nationalspieler, der etwas überraschend nicht mit zur WM fahren wird, ein Preisschild in Höhe von 40 Millionen Euro verpasst und habe bereits zwei Defensivspieler als Ersatz im Blick. Zum einen sei das Tarik Muharemovic von Sassuolo, der bei Juventus ausgebildet wurde und dem eine große Zukunft vorhergesagt werde. Der zweite Kandidat sei Oumar Solet von Udinese, der bereits seit längerer Zeit mit einem Wechsel zu den Nerazzurri in Verbindung gebracht wird.

Allerdings werden in Franceso Acerbi und Matteo Darmian zwei Defensivspieler Inter nach der Saison definitiv schon verlassen. Auch ein Abschied von Alessandro Bastoni zum FC Barcelona galt lange Zeit als sehr wahrscheinlich, allerdings ist der Wechsel übereinstimmenden Medienberichten zufolge mittlerweile geplatzt und Bastoni wird aller Voraussicht nach in Mailand bleiben. Dass dies auch auf Bisseck zutrifft, darf aktuell offenbar bezweifelt werden.

Der 25-Jährige, der mit einem kolportierten Beraterwechsel zu Giovanni Branchini die Gerüchteküche selbst anheizt, spielte sich nach einem schweren Start in die neue Saison unter dem neuen Trainer Cristian Chivu in der Dreierkette neben Manuel Akanji und Bastoni fest. Sollte Inter aber unbedingt Muharemovic und Solet verpflichten wollen, müssten Einnahmen her. Die Gazzetta dello Sport spekuliert, dass man auch deshalb einem Abschied von Bisseck, der vertraglich noch bis 2029 gebunden ist, nicht die ganz großen Steine in den Weg legen würde.