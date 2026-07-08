Überraschungs-Wechsel von Alexander Nübel mit fadem Beigeschmack: Dem FC Bayern fällt eine Maßnahme auf die Füße

Lediglich viermal hütete Nübel den Kasten der Bayern, während Neuer noch immer die Nummer eins ist. Allesamt in der ersten Saison nach seinem ablösefreien Wechsel vom FC Schalke 04, nachdem er zum Unmut der königsblauen Verantwortlichen und Fans zuvor ein lukratives Angebot für eine Vertragsverlängerung abgelehnt hatte. "Verstehen müssen wir seine Entscheidung nicht", sagte Sportvorstand Jochen Schneider damals zähneknirschend. Nübel, der dem Vernehmen nach auch Offerten aus Barcelona und Mailand abgelehnt haben soll, versteht die Entscheidung inzwischen vermutlich auch nicht mehr. Zumal Neuers Tage längst nicht gezählt waren und dieser seinen Vertrag wenige Monate langfristig verlängerte. Seither folgten vier (!) weitere Unterschriften des Kapitäns, zuletzt im Mai dieses Jahres bis zum Ende der kommenden Spielzeit.

Der Start Nübels bei den Bayern stand indes sofort unter einem schlechten Stern. Wegen einer angeblichen Zusage für gewisse Einsatzzeiten kam es zum Konflikt zwischen den beiden Streithähnen Hasan Salihamidzic, der den Transfer abwickelte, und Trainer Hansi Flick. Der heutige Barca-Coach stellte in Folge dessen klar, dass ihm niemand in seine Aufstellung hereinreden dürfe. Nübel verkam ein Jahr nach seiner Ankunft zum Dauer-Leihspieler. Zunächst zwei Jahre für die AS Monaco, dann drei Jahre beim VfB Stuttgart. Zu keinem Zeitpunkt hatte er nur den Hauch einer Chance, den ihm versprochenen Status beim FC Bayern zu erreichen. Ein regelmäßiger Austausch, wie üblich bei Leihspielern, fand zunächst nicht statt.

Dabei hatte er sowohl im Fürstentum als auch am Neckar durchaus ansehnliche Leistungen gezeigt. Folglich beharrten Nübel und dessen Berater auch auf dem Standpunkt, nur nach München zurückkehren zu wollen, wenn die Chance auf einen Stammplatz besteht. Die Rechnung ging bekanntlich nicht auf, weshalb die endgültige Trennung für beide Seiten nur logisch ist. Auch wenn Neuers mehr als verdientes Karriereende bevorsteht. Denn inzwischen gilt längst Jonas Urbig als Kronprinz des wohl besten Torhüters der deutschen Fußballgeschichte, zu dem Neuer trotz der gemeinsamen Schalke-Vergangenheit ein deutlich innigeres Verhältnis pflegt als jemals zu Nübel. Dem ehemaligen Kölner wurden in der neuen Saison weitere Einsätze garantiert, um ihm den undankbaren Übergang - das Erbe könnte größer nicht sein - zu erleichtern.

Gleichwohl wirft Nübels bevorstehender Wechsel zu Besiktas Istanbul (Vertrag bis 2029) jede Menge Fragen auf. Als Gewinner scheint er nur bedingt aus dem Deal herauszugehen. Ebenso wenig wie der FC Bayern.