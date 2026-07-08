Das Ende einer Ära. So hätte die Überschrift bei einem Abschied von Nübel zumindest lauten sollen, nachdem er 2020 als designierter Thronfolger von Manuel Neuer vom FC Bayern verpflichtet worden war. Von einer Ära in München ist der inzwischen 29-Jährige jedoch meilenweit entfernt. Sie begann gar nicht erst. Der eine oder andere dürfte sogar vergessen haben, dass der Schlussmann bis zuletzt überhaupt noch beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag stand. Geschweige denn, dass er das FCB-Trikot jemals getragen hat.
Überraschungs-Wechsel von Alexander Nübel mit fadem Beigeschmack: Dem FC Bayern fällt eine Maßnahme auf die Füße
Nübel-Versprechen sorgt für internen Zoff beim FC Bayern
Lediglich viermal hütete Nübel den Kasten der Bayern, während Neuer noch immer die Nummer eins ist. Allesamt in der ersten Saison nach seinem ablösefreien Wechsel vom FC Schalke 04, nachdem er zum Unmut der königsblauen Verantwortlichen und Fans zuvor ein lukratives Angebot für eine Vertragsverlängerung abgelehnt hatte. "Verstehen müssen wir seine Entscheidung nicht", sagte Sportvorstand Jochen Schneider damals zähneknirschend. Nübel, der dem Vernehmen nach auch Offerten aus Barcelona und Mailand abgelehnt haben soll, versteht die Entscheidung inzwischen vermutlich auch nicht mehr. Zumal Neuers Tage längst nicht gezählt waren und dieser seinen Vertrag wenige Monate langfristig verlängerte. Seither folgten vier (!) weitere Unterschriften des Kapitäns, zuletzt im Mai dieses Jahres bis zum Ende der kommenden Spielzeit.
Der Start Nübels bei den Bayern stand indes sofort unter einem schlechten Stern. Wegen einer angeblichen Zusage für gewisse Einsatzzeiten kam es zum Konflikt zwischen den beiden Streithähnen Hasan Salihamidzic, der den Transfer abwickelte, und Trainer Hansi Flick. Der heutige Barca-Coach stellte in Folge dessen klar, dass ihm niemand in seine Aufstellung hereinreden dürfe. Nübel verkam ein Jahr nach seiner Ankunft zum Dauer-Leihspieler. Zunächst zwei Jahre für die AS Monaco, dann drei Jahre beim VfB Stuttgart. Zu keinem Zeitpunkt hatte er nur den Hauch einer Chance, den ihm versprochenen Status beim FC Bayern zu erreichen. Ein regelmäßiger Austausch, wie üblich bei Leihspielern, fand zunächst nicht statt.
Dabei hatte er sowohl im Fürstentum als auch am Neckar durchaus ansehnliche Leistungen gezeigt. Folglich beharrten Nübel und dessen Berater auch auf dem Standpunkt, nur nach München zurückkehren zu wollen, wenn die Chance auf einen Stammplatz besteht. Die Rechnung ging bekanntlich nicht auf, weshalb die endgültige Trennung für beide Seiten nur logisch ist. Auch wenn Neuers mehr als verdientes Karriereende bevorsteht. Denn inzwischen gilt längst Jonas Urbig als Kronprinz des wohl besten Torhüters der deutschen Fußballgeschichte, zu dem Neuer trotz der gemeinsamen Schalke-Vergangenheit ein deutlich innigeres Verhältnis pflegt als jemals zu Nübel. Dem ehemaligen Kölner wurden in der neuen Saison weitere Einsätze garantiert, um ihm den undankbaren Übergang - das Erbe könnte größer nicht sein - zu erleichtern.
Gleichwohl wirft Nübels bevorstehender Wechsel zu Besiktas Istanbul (Vertrag bis 2029) jede Menge Fragen auf. Als Gewinner scheint er nur bedingt aus dem Deal herauszugehen. Ebenso wenig wie der FC Bayern.
FC Bayern verlängert mit Nübel ohne Not - und zahlt einen hohen Preis dafür
Zunächst ein Blick auf die Münchner. Der FC Bayern kassiert bei weitem nicht die erhoffte Summe für Nübel. Anstatt der dem Vernehmen nach gewünschten 20 Millionen Euro Ablöse sollen lediglich sechs bis sieben Millionen Euro fix und weitere fünf Millionen Euro in Form von Boni vom Bosporus an die Isar fließen. Doch damit nicht genug. Auf Druck von Besiktas, den Transfer platzen zu lassen und sich anderweitig umzuschauen, soll Sportvorstand Max Eberl einer millionenschweren Entschädigung für Nübel zugestimmt haben, die jener gefordert habe. Andernfalls sei einem Bericht der Münchner Abendzeitung zufolge nicht auszuschließen gewesen, dass Nübel beim Trainingsauftakt am 20. Juli plötzlich auf der Matte steht und die Stimmung im inzwischen eingeschworenen Torwartteam durch seine Anwesenheit stört.
Der Grund? Nübel war noch bis 2030 an die Bayern gebunden, nachdem sein Vertrag im April 2024 etwas überraschend vorzeitig verlängert worden war. Also noch während seines ersten Jahres beim VfB Stuttgart. Inklusive einer signifikanten Gehaltserhöhung auf kolportierte elf Millionen Euro. Nur um Nübel für zwei weitere Jahre an die Schwaben zu verleihen. "Er hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt und zählt zu den besten deutschen Torhütern", sagte Eberl damals und sah den FCB "auf der Torhüterposition perspektivisch hervorragend aufgestellt." Rund sieben Monate später kam Urbig für sieben Millionen Euro vom 1. FC Köln, weil sich Neuer abermals verletzte.
Die zum damaligen Zeitpunkt unnötige Vertragsverlängerung mit Nübel war eine offensichtlich viel zu verfrühte Maßnahme, die Eberl und Co. nun auf die Füße fällt. Laut der Bild-Zeitung streicht der Torhüter deshalb die Differenz zu seinem neuen Gehalt in Istanbul ein. Ein offenbar unumgehbarer Schritt, um (endlich) den Schlussstrich zu ziehen - zumal Sportdirektor Christoph Freund bereits rund um den letzten Bundesliga-Spieltag verkündet hatte, sich von Nübel trennen zu wollen. Schließlich ist die sportliche Führung nach den teuren Sommertransfers der WM-Stars Nathaniel Brown (55 Millionen Euro) und Ismael Saibari (50 Mio.) auf Einnahmen angewiesen. Neben Nübel sollen auch die Leih-Rückkehrer Bryan Zaragoza, Joao Palhinha und Sacha Boey veräußert werden. Daniel Peretz (FC Southampton, acht Mio) und Jonah Kusi-Asare (FC Fulham, sechs Mio.) wurden bereits von der Gehaltsliste gestrichen.
Das krasse Entgegenkommen rund um den Deal mit Besiktas hat jedoch einen faden Beigeschmack - und macht die Personalie Nübel zu einem noch größeren Missverständnis als ohnehin schon. Wenn nicht sogar zu einem der größten des vergangenen Jahrzehnts.
Alexander Nübel nur finanziell ein Gewinner seines eigenen Wechsels
Und Nübel? Rein finanziell dürfte er das Maximum aus seiner Situation herausgeholt haben. Der Schritt in die sportlich zweifellos weniger relevante Süper Lig wirkt hingegen wie ein Eingeständnis für einen Torhüter im besten Alter. Getreu dem Motto: Mir doch egal, wie und wo ich auf meine Kohle komme. Zur Not auch abseits des europäischen Spitzenfußballs.
In den vergangenen Wochen hieß es nämlich noch übereinstimmend, dass Nübel andere Stationen Besiktas vorziehen würde. Bei den meisten Klubs in der Premier League, Serie A oder LaLiga herrscht jedoch kein Bedarf. Auch nicht unter den Bundesligisten. Für den VfB Stuttgart war das üppige Gehalt Nübels ebenfalls ein Ausschlusskriterium für eine Weiterbeschäftigung. Im Zuge des Leihgeschäfts hatten die Bayern sogar noch große Teile des Jahressalärs übernommen. In Dennis Seimen setzen die Schwaben künftig stattdessen auf ein hochveranlagtes Talent.
Nübel blieben also nicht viele Optionen. Zumindest keine, bei denen ihm nicht ein Konkurrenzkampf mit ungewissem Ausgang bevorgestanden hätte. Das ist angesichts seines persönlichen Dramas gegenüber Neuer auch irgendwo verständlich. Eine erneute Degradierung zur Nummer zwei würde seinen guten Leistungen in den vergangenen Jahren - sowohl in Monaco nach anfänglichen Schwierigkeiten als auch in Stuttgart, wo er verdientermaßen zum Nationalspieler avancierte - auch nicht gerecht. Andererseits bleibt auch hier ein Geschmäckle, wie man bei Nübels ehemaliger Station im Schwabenland zu sagen pflegt.
Eines mit einer womöglich äußerst bitteren Note. Denn mit dem Wechsel in die Türkei dürften Nübels Chancen auf eine Beförderung in der deutschen Nationalmannschaft auch mehr oder weniger beendet sein, obwohl er sich vor nicht allzu langer Zeit noch mit Oliver Baumann um einen Stammplatz im DFB-Team duelliert hatte. Ehe - natürlich - Neuer das Duell ad absurdum führte. Es ist jedoch nur schwer vorstellbar, dass der designierte neue Bundestrainer Jürgen Klopp nach Neuers diesmal endgültigem Rücktritt auf einen, bei allem Respekt, Besiktas-Torhüter als neue Nummer eins setzt. Dafür ist die Konkurrenz schlichtweg zu groß.
Zum einen scharrt Marc-Andre ter Stegen, der ebenso ein Liedchen von Neuers Stellenwert singen kann, im Zuge seines bevorstehen Wechsels zu Ajax Amsterdam mit den Hufen. Zum anderen melden WM-Trainingstorhüter Urbig, Noah Atubolu, Finn Dahmen, Moritz Nicolas und auf Dauer eventuell sogar Nübels VfB-Nachfolger Seimen Ambitionen an. In Baumanns Richtung wird das Pendel vermutlich nicht ein weiteres Mal schlagen, sollte er überhaupt weitermachen.
Somit besteht der Eindruck, dass für Nübel mal wieder nur das Abstellgleis bleibt - wenn auch mit prall gefüllten Reisetaschen.
- Getty Images Sport
Alexander Nübel: Die Stationen seiner Karriere
Zeitraum Verein Profispiele bis 2015 SC Paderborn 07 0 2015–2020 FC Schalke 04 53 2015–2018 FC Schalke 04 II 25 2020–2026 FC Bayern München 4 2021–2023 AS Monaco 97 2023–2026 VfB Stuttgart 129 ab 2026 Besiktas Istanbul /
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.