Überraschung um Niklas Süle: Neuer Klub nach BVB-Abschied und Karriereende steht fest

Süle hatte am Ende seiner BVB-Zeit verletzungsbedingt gefehlt. Im April hatte er sich am Knie verletzt und auch deshalb aufgehört. Immerhin konnte er nach seiner Verletzung noch ein letztes Mal für den BVB auflaufen und sich beim Heimspiel am 33. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt von den Fans würdig verabschuieden.

Er bestritt unter anderem für Dortmund und den FC Bayern 299 Bundesligaspiele. Mit den Münchnern hatte Süle 2020 die Champions League durch einen Finalsieg gegen Paris Saint-Germain gewonnen, mit Dortmund hatte er gegen Real Madrid 2024 noch einmal im Finale der Königsklasse gestanden - jetzt geht es gegen Weiler oder Epfenbach.

Und übrigens: Trainingszeiten während der Saison sind dienstags und donnerstags, jeweils ab 19.00 Uhr auf dem Sportgelände des SV Tiefenbach - heißt es auf der Vereinsseite.