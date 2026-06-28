Überraschung nach der WM-Vorrunde: DFB-Star liegt im Power Ranking vor Lionel Messi und Kylian Mbappe

Im neuen FIFA-Platzierungssystem, das auf Datenbasis objektiv die Leistungen bewerten soll, erhalten alle Feldspieler in den Kategorien Offensive, Kreativität und Defensive jeweils einen Wert zwischen 0 und 10 zugeordnet.

Bei der Kreativität liegt der französische Bayern-Star Michael Olise (8,02) vorne, in der Defensive Kanadas Derek Cornelius (7,3). Der Algorithmus wurde unter der Leitung des langjährigen Arsenal-Teammanagers Arsene Wenger entwickelt.