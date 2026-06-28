Lionel Messi schießt alles kurz und klein, Kylian Mbappe und Ousmane Dembele verzaubern ganz Frankreich - und dennoch ist ein deutscher Super-Joker für die FIFA der bisher beste Angreifer der WM. Deniz Undav liegt im "Power Ranking" des Weltverbandes nach dem Vorrunden-Abschluss mit 8,37 von zehn möglichen Punkten vor Messi (Argentinien/8,33) und Mbappe (8,12).
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Überraschung nach der WM-Vorrunde: DFB-Star liegt im Power Ranking vor Lionel Messi und Kylian Mbappe
Im neuen FIFA-Platzierungssystem, das auf Datenbasis objektiv die Leistungen bewerten soll, erhalten alle Feldspieler in den Kategorien Offensive, Kreativität und Defensive jeweils einen Wert zwischen 0 und 10 zugeordnet.
Bei der Kreativität liegt der französische Bayern-Star Michael Olise (8,02) vorne, in der Defensive Kanadas Derek Cornelius (7,3). Der Algorithmus wurde unter der Leitung des langjährigen Arsenal-Teammanagers Arsene Wenger entwickelt.
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Deniz Undav wird dreimal eingewechselt
Undav (VfB Stuttgart) hat in der Gruppenphase drei Tore erzielt und zwei weitere vorbereitet, gegen die Elfenbeinküste (2:1) war er der Matchwinner.
Er benötigte pro Tor 30 Minuten Einsatzzeit, minimal weniger als Messi (33). Torschützenkönig der WM 2022 war Mbappe (8).