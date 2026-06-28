Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.

Verpassen Sie keinen Moment der Weltmeisterschaft

Dein Rundum-Zugang zu Ergebnissen, Live-Updates und Hintergrundberichten
Entdecken
DENIZ UNDAV GERMANY Getty Images

Überraschung nach der WM-Vorrunde: DFB-Star liegt im Power Ranking vor Lionel Messi und Kylian Mbappe

Weltmeisterschaft
Deutschland
D. Undav

Mit seinen Leistungen ragt der Deutsche nach drei Duellen heraus - und stellt die Superstars in den Schatten.

Lionel Messi schießt alles kurz und klein, Kylian Mbappe und Ousmane Dembele verzaubern ganz Frankreich - und dennoch ist ein deutscher Super-Joker für die FIFA der bisher beste Angreifer der WM. Deniz Undav liegt im "Power Ranking" des Weltverbandes nach dem Vorrunden-Abschluss mit 8,37 von zehn möglichen Punkten vor Messi (Argentinien/8,33) und Mbappe (8,12).

  • Im neuen FIFA-Platzierungssystem, das auf Datenbasis objektiv die Leistungen bewerten soll, erhalten alle Feldspieler in den Kategorien Offensive, Kreativität und Defensive jeweils einen Wert zwischen 0 und 10 zugeordnet. 

    Bei der Kreativität liegt der französische Bayern-Star Michael Olise (8,02) vorne, in der Defensive Kanadas Derek Cornelius (7,3). Der Algorithmus wurde unter der Leitung des langjährigen Arsenal-Teammanagers Arsene Wenger entwickelt.

    • Werbung
  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Deniz Undav wird dreimal eingewechselt

    Undav (VfB Stuttgart) hat in der Gruppenphase drei Tore erzielt und zwei weitere vorbereitet, gegen die Elfenbeinküste (2:1) war er der Matchwinner. 

    Er benötigte pro Tor 30 Minuten Einsatzzeit, minimal weniger als Messi (33). Torschützenkönig der WM 2022 war Mbappe (8).

Weltmeisterschaft
Deutschland crest
Deutschland
GER
Paraguay crest
Paraguay
PAR