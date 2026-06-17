Nach Informationen der Sport Bild hat sich das frisch in die Premier League aufgestiegene Hull City nach der Möglichkeit eines Transfers des Schlussmannes vom SC Freiburg erkundigt.
Überraschender Wechsel nach Transfer-Rückschlägen? Aufsteiger offenbar scharf auf Freiburgs Noah Atubolu
Atubolu hat bei den Breisgauern zwar noch ein bis 2027 gültiges Arbeitspapier, ein Wechsel im laufenden Sommer gilt aber als so gut wie sicher. Grund dafür ist, dass der 24-Jährige dem Verein schon vor Wochen seinen unbedingten Wunsch nach einer Luftveränderung mitgeteilt hat, woraufhin der SC reagierte und Mio Backhaus für zwölf Millionen Euro von Werder Bremen als Ersatz verpflichtete.
Zudem hatte Atubolu eine Vertragsverlängerung ausgeschlagen, wodurch sich für Freiburg in diesem Transferfenster die letzte Chance ergibt, noch eine adäquate Ablöse für das Eigengewächs zu kassieren.
Anschließend stand lange ein Wechsel zu PL-Klub Newcastle United im Raum, die Magpies entschieden sich letztlich aber gegen den Deutschen und verpflichteten stattdessen Ewen Jaouen (28,5 Millionen Euro Ablöse) von Stade Reims.
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Will kein Klub Atubolu mehr?
Später schrieb die Sport Bild von einem drohenden Fiasko für Atubolu, da seitdem weder bei ihm noch bei Freiburg ein konkretes Angebot eines interessierten Vereins eingegangen sei. "Er hat sich komplett verzockt", heißt es in dem Bericht, der das bedrohliche Szenario eines Tribünenplatzes für den 24-Jährigen zeichnete.
Ein Wechsel nun zu Aufsteiger Hull entspräche keineswegs den sportlichen Vorstellungen des Torwarts - schließlich hatte sich dieser eher einen Wechsel zu einem Topklub der Premier League mit Champions-League-Ambitionen vorgestellt -, könnte möglicherweise aber die letzte Option in diesem Sommer sein.
Atubolu gilt als möglicher deutscher Nationaltorwart der Zukunft, der Sprung in den Kader für die WM 2026 blieb dem Freiburger allerdings verwehrt. Im Oktober vergangenen Jahres war der ehemalige U21-Nationalkeeper in der WM-Qualifikation zwar schon einmal Teil des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann, auf sein erstes A-Länderspiel wartet Atubolu allerdings noch.