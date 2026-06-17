Überraschender Wechsel nach Transfer-Rückschlägen? Aufsteiger offenbar scharf auf Freiburgs Noah Atubolu

Atubolu hat bei den Breisgauern zwar noch ein bis 2027 gültiges Arbeitspapier, ein Wechsel im laufenden Sommer gilt aber als so gut wie sicher. Grund dafür ist, dass der 24-Jährige dem Verein schon vor Wochen seinen unbedingten Wunsch nach einer Luftveränderung mitgeteilt hat, woraufhin der SC reagierte und Mio Backhaus für zwölf Millionen Euro von Werder Bremen als Ersatz verpflichtete.

Zudem hatte Atubolu eine Vertragsverlängerung ausgeschlagen, wodurch sich für Freiburg in diesem Transferfenster die letzte Chance ergibt, noch eine adäquate Ablöse für das Eigengewächs zu kassieren.

Anschließend stand lange ein Wechsel zu PL-Klub Newcastle United im Raum, die Magpies entschieden sich letztlich aber gegen den Deutschen und verpflichteten stattdessen Ewen Jaouen (28,5 Millionen Euro Ablöse) von Stade Reims.