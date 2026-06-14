Real Madrids Ex-Trainer Alvaro Arbeola (43) heuert demnächst in der Premier League an.
Überraschender Wechsel in die Premier League? Real Madrids Ex-Trainer Alvaro Arbeloa macht verrückten Dreiertausch perfekt
Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, steht der ehemalige spanische Nationalspieler "kurz vor einem Wechsel" zum FC Fulham.
Arbeloa hat gerade sein erstes Engagement als Cheftrainer hinter sich. Bei Real Madrid übernahm der vorherige Junioren-Coach im Januar vom entlassenen Xabi Alonso (44) die Profimannschaft. Die zweite titellose Saison des spanischen Edelklubs konnte er allerdings auch nicht verhindern: Unter Arbeloas Regie schied Real in Copa del Rey und Champions League aus, in LaLiga reichte es nur zu Rang zwei hinter Erzrivale FC Barcelona.
Arbeloa kündigte seinen Abgang bereits vor dem letzten Spieltag der Saison an, offiziell machte Real diesen vor einigen Tagen. Für Arbeloa übernimmt bei den Königlichen Rückkehrer Jose Mourinho (63). Er kommt dank einer Ausstiegsklausel für rund 15 Millionen Euro Ablöse von Benfica.
- AFP
Alvaro Arbeloa wird beim FC Fulham Nachfolger von Marco Silva
Arbeloas sich anbahnender Fulham-Wechsel könnte ein bemerkenswertes Trainer-Dreiecksspiel komplettieren: Während also Mourinho Arbeloas Nachfolger in der spanischen Hauptstadt wird, heuert der bisherige Fulham-Trainer Marco Silva (48) nach fünf Jahren in London bei Benfica an und übernimmt dort den Mourinho-Posten. Silvas Posten bei den Cottagers wird eben durch Arbeloa nachbesetzt und der Kreislauf wäre damit perfekt.
Bei Fulham wurden in den vergangenen Tagen mehrere Silva-Nachfolgekandidaten gehandelt: Darunter die ehemaligen Tottenham-Übungsleiter Ange Postecoglou (60) und Thomas Frank (52), Coventry Citys Frank Lampard (47) und der frisch bei Ipswich Town zurückgetretene Kieran McKenna (40). Arbeloa galt allerdings als Wunschkandidat der Klubverantwortlichen.
Arbeloa kennt sich in der Premier League bestens aus. Von 2007 bis 2009 spielte er einst für den FC Liverpool. Nach sieben Jahren bei Real ließ der ehemalige Rechtsverteidiger seine Laufbahn schließlich in der Saison 2016/17 beim Fulham-Nachbarn West Ham United ausklingen.
Im englischen Oberhaus absolvierte Arbeola 69 Partien, dabei erzielte er zwei Tore und lieferte fünf Vorlagen.
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".