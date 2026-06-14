Überraschender Wechsel in die Premier League? Real Madrids Ex-Trainer Alvaro Arbeloa macht verrückten Dreiertausch perfekt

Arbeloas sich anbahnender Fulham-Wechsel könnte ein bemerkenswertes Trainer-Dreiecksspiel komplettieren: Während also Mourinho Arbeloas Nachfolger in der spanischen Hauptstadt wird, heuert der bisherige Fulham-Trainer Marco Silva (48) nach fünf Jahren in London bei Benfica an und übernimmt dort den Mourinho-Posten. Silvas Posten bei den Cottagers wird eben durch Arbeloa nachbesetzt und der Kreislauf wäre damit perfekt.

Bei Fulham wurden in den vergangenen Tagen mehrere Silva-Nachfolgekandidaten gehandelt: Darunter die ehemaligen Tottenham-Übungsleiter Ange Postecoglou (60) und Thomas Frank (52), Coventry Citys Frank Lampard (47) und der frisch bei Ipswich Town zurückgetretene Kieran McKenna (40). Arbeloa galt allerdings als Wunschkandidat der Klubverantwortlichen.

Arbeloa kennt sich in der Premier League bestens aus. Von 2007 bis 2009 spielte er einst für den FC Liverpool. Nach sieben Jahren bei Real ließ der ehemalige Rechtsverteidiger seine Laufbahn schließlich in der Saison 2016/17 beim Fulham-Nachbarn West Ham United ausklingen.

Im englischen Oberhaus absolvierte Arbeola 69 Partien, dabei erzielte er zwei Tore und lieferte fünf Vorlagen.