Beim FC Bayern denken die Verantwortlichen über einen Transfer des englischen Junioren-Nationalspielers Rio Ngumoha nach.
Überraschender Transfer für die Offensive: Bayern Müchen will angeblich beim FC Liverpool wildern
The Athletic schreibt, dass die Bayern die Möglichkeit eines "überraschenden" Werbens um den jungen Flügelstürmer ausloten.
Ngumoha sei über das Interesse des deutschen Rekordmeisters im Bilde, Kontakt zu den Verantwortlichen der Reds gebe es aber noch nicht, heißt es. Laut des Berichts sei das Münchener Interesse von Cheftrainer Vincent Kompany und der sportlichen Führung getrieben.
Noch einen Schritt weiter geht gar ein Bericht von Sky: Dort wird gemeldet, Ngumoha habe sich Ende Mai mit den Bayern auf einen Wechsel verständigt. Es hätten Gespräche zwischen ihm und Kompany stattgefunden. Allerdings hätten Liverpools Verantwortliche einen Verkauf abgelehnt. Der Deal sei "vorerst geplatzt".
Eine mögliche Verpflichtung des 17-Jährigen klingt zweifelsohne ambitioniert. Ngumoha gilt als größtes Talent Liverpools und als eine der großen Zukunftshoffnungen des Premier-League-Tabellenfünften der Vorsaison.
Sein Vertrag an der Anfield Road, den er im vergangenen September unterzeichnete, läuft noch bis 2028.
- AFP
Rio Ngumoha wäre die gesuchte Ergänzung für Bayerns Offensive
Die Bayern befinden sich auf der Suche nach einem vielseitigen Flügelstürmer, der Platzhirsch Luis Diaz (29) vertreten und idealerweise in der Offensive auch andere Positionen bekleiden kann. In dieses Profil passt Ngumoha.
Der dribbelstarke Angreifer hatte zu Beginn der abgelaufenen Saison mehrere starke Auftritte und wurde mit seinem Siegtreffer in der dramatischen Nachspielzeit gegen Newcastle United (3:2) zum jüngsten Torschützen der Klubgeschichte. Den Sprung zum Stammspieler schaffte er unter dem mittlerweile entlassenen Trainer Arne Slot jedoch nicht.
Ngumoga brachte es auf 29 Pflichtspiele, in denen er drei Scorerpunkte sammelte (zwei Tore, eine Vorlage). Meist kam er als Joker zum Einsatz, nur eine Partie absolvierte er über die kompletten 90 Minuten.
Rio Ngumoha spielt seit 2024 für den FC Liverpool
Ngumoha wurde acht Jahre lang in der Jugend des FC Chelsea ausgebildet, ehe er 2024 für 3,2 Millionen Euro nach Liverpool wechselte. Er ist ein trickreicher und schneller Flügelflitzer, der auch auf der rechten Außenbahn einsetzbar ist. In Englands U19-Nationalmannschaft ist er Stammspieler und weilt aktuell mit der A-Nationalmannschaft in den USA, um dort in Trainingseinheiten Sparringspartner für die Three Lions um FCB-Star Harry Kane zu sein. Einen Platz im 26-köpfigen Kader von Nationaltrainer Thomas Tuchel hat er nicht.
In Liverpool könnte sich in der Offensive in diesem Sommer erneut eine Menge tun. Unter anderem soll ein Nachfolger für den scheidenden Superstar Mohamed Salah (33) verpflichtet werden. Als heißester Kandidat gilt dabei Yan Diomande (19) von Bayerns Bundesligarivale RB Leipzig.
Mit Transfers von pfeilschnellen Linksaußen vom FC Liverpool kennt sich der FCB derweil seit dem vergangenen Sommer aus: Damals wurde Diaz für 70 Millionen Euro Ablöse an die Säbener Straße geholt und entpuppte sich dort als absoluter Toptransfer.
Die Rekordtransfers des FC Bayern
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Harry Kane Angriff Tottenham Hotspur 2023 95 Millionen Euro Lucas Hernandez Abwehr Atletico Madrid 2019 80 Millionen Euro Luis Diaz Angriff FC Liverpool 2025 70 Millionen Euro Matthijs de Ligt Abwehr Juventus 2022 67 Millionen Euro Michael Olise Angriff Crystal Palace 2024 53 Millionen Euro