Überraschender Transfer für die Offensive: Bayern Müchen will angeblich beim FC Liverpool wildern

The Athletic schreibt, dass die Bayern die Möglichkeit eines "überraschenden" Werbens um den jungen Flügelstürmer ausloten.

Ngumoha sei über das Interesse des deutschen Rekordmeisters im Bilde, Kontakt zu den Verantwortlichen der Reds gebe es aber noch nicht, heißt es. Laut des Berichts sei das Münchener Interesse von Cheftrainer Vincent Kompany und der sportlichen Führung getrieben.

Noch einen Schritt weiter geht gar ein Bericht von Sky: Dort wird gemeldet, Ngumoha habe sich Ende Mai mit den Bayern auf einen Wechsel verständigt. Es hätten Gespräche zwischen ihm und Kompany stattgefunden. Allerdings hätten Liverpools Verantwortliche einen Verkauf abgelehnt. Der Deal sei "vorerst geplatzt".

Eine mögliche Verpflichtung des 17-Jährigen klingt zweifelsohne ambitioniert. Ngumoha gilt als größtes Talent Liverpools und als eine der großen Zukunftshoffnungen des Premier-League-Tabellenfünften der Vorsaison.

Sein Vertrag an der Anfield Road, den er im vergangenen September unterzeichnete, läuft noch bis 2028.