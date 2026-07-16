Palhinha bliebe mit einem Wechsel nach Birmingham in der Premier League. 2024 hatte Bayern für den Sechser 51 Millionen Euro an den FC Fulham überwiesen, in München konnte sich Palhinha allerdings keinen Stammplatz erarbeiten. Vergangene Saison wurde er daher an Tottenham Hotspur verliehen, für das er im Abstiegskampf den einen oder anderen entscheidenden Auftritt hatte.

Die vereinbarte Kaufoption zogen die Spurs jedoch nicht, daher entwickelte sich zuletzt ein Poker um die Zukunft Palhinhas. Von Ex-Klub Sporting über dessen Erzrivale Benfica bis hin zu Juventus Turin und lukrativen Lockrufen aus Saudi-Arabien wurden schon mehrere Zukunftsoptionen für den Mittelfeldmann ins Gespräch gebracht. Mit Villa mischt sich nun offenbar der nächste namhafte Verein ein.

Villas Verantwortliche suchen derweil aktuell allen voran nach Neuzugängen für das zentrale Mittelfeld. Auf dieser Position hat mit Youri Tielemans eine Schlüsselfigur dem Europa-League-Sieger den Rücken gekehrt, der Belgier wechselte zu Manchester United. Zudem wird Villa mit Amadou Onana ein weiterer zentraler Mittelfeldakteur lange fehlen, der belgische Nationalspieler zog sich bei der WM vor kurzem einen Kreuzbandriss zu.

Mit Joao Gomes von Absteiger Wolverhampton Wanderers hat Villa einen neuen Sechser wohl bereits an der Angel. Für etwas weiter vorne auf der Acht oder der Zehn kommt aller Voraussicht nach Johan Manzambi, für den die Engländer dem Vernehmen nach knapp 70 Millionen Euro an den SC Freiburg überweisen.