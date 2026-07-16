Dem FC Bayern München bietet sich offenbar ein weiterer prominenter potenzieller Abnehmer für Mittelfeldspieler Joao Palhinha.
Überraschender Topklub pokert jetzt wohl auch mit! Findet der FC Bayern bald einen Abnehmer für Joao Palhinha?
Aston Villa hat wohl Joao Palhinha im Auge
Wie Fabrizio Romano und The Athletic übereinstimmend berichten, beschäftigt sich Aston Villa mit einer möglichen Verpflichtung von Palhinha, den die Bayern unbedingt loswerden wollen.
Romano zufolge steht Palhinhas Name auf Villas Shortlist mit Kandidaten für eine Verstärkung im Mittelfeldzentrum. Der Tabellenvierte der vergangenen Premier-League-Saison sehe den Portugiesen als ernsthafte Option, heißt es. Allerdings wurde das Werben laut Romano bis dato noch nicht konkret, weder ein Angebot noch Gespräche mit dem FCB habe es bisher gegeben.
The Athletic schreibt derweil, dass sehr wohl schon gesprochen wurde. Demnach soll Villa allerdings an einer Leihe von Palhinha arbeiten, was eher nicht den Vorstellungen des FCB entsprechen dürfte. Der deutsche Meister will den 31-Jährigen möglichst verkaufen, um wichtige Einnahmen zu erzielen. Bei rund 25 Millionen Euro sollen Bayerns Ablösevorstellungen liegen, Palhinhas Vertrag ist bis 2028 datiert.
- Getty Images
Joao Palhinha hat offenbar zahlreiche Optionen für seine Zukunft
Palhinha bliebe mit einem Wechsel nach Birmingham in der Premier League. 2024 hatte Bayern für den Sechser 51 Millionen Euro an den FC Fulham überwiesen, in München konnte sich Palhinha allerdings keinen Stammplatz erarbeiten. Vergangene Saison wurde er daher an Tottenham Hotspur verliehen, für das er im Abstiegskampf den einen oder anderen entscheidenden Auftritt hatte.
Die vereinbarte Kaufoption zogen die Spurs jedoch nicht, daher entwickelte sich zuletzt ein Poker um die Zukunft Palhinhas. Von Ex-Klub Sporting über dessen Erzrivale Benfica bis hin zu Juventus Turin und lukrativen Lockrufen aus Saudi-Arabien wurden schon mehrere Zukunftsoptionen für den Mittelfeldmann ins Gespräch gebracht. Mit Villa mischt sich nun offenbar der nächste namhafte Verein ein.
Villas Verantwortliche suchen derweil aktuell allen voran nach Neuzugängen für das zentrale Mittelfeld. Auf dieser Position hat mit Youri Tielemans eine Schlüsselfigur dem Europa-League-Sieger den Rücken gekehrt, der Belgier wechselte zu Manchester United. Zudem wird Villa mit Amadou Onana ein weiterer zentraler Mittelfeldakteur lange fehlen, der belgische Nationalspieler zog sich bei der WM vor kurzem einen Kreuzbandriss zu.
Mit Joao Gomes von Absteiger Wolverhampton Wanderers hat Villa einen neuen Sechser wohl bereits an der Angel. Für etwas weiter vorne auf der Acht oder der Zehn kommt aller Voraussicht nach Johan Manzambi, für den die Engländer dem Vernehmen nach knapp 70 Millionen Euro an den SC Freiburg überweisen.
Joao Palhinha zu Aston Villa? Seine bisherigen Zahlen in der Premier League
Saison
Verein
Premier-League-Einsätze
2022/23
FC Fulham
35 (3 Tore)
2023/24
FC Fulham
33 (4 Tore)
2025/26
Tottenham Hotspur
33 (5 Tore)
Gesamt
Fulham / Tottenham
101 (12 Tore)
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.