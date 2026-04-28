Überraschender Ort! Manuel Neuer verrät, wo Vincent Kompany Bayerns Hinspiel gegen PSG schaut

Kompany hatte sich im Viertelfinale gegen Real Madrid die Sperre eingehandelt. Er wird im Prinzenpark von seinem Assistenten Aaron Danks vertreten. Der Belgier darf von der Tribüne aus keinen direkten Kontakt zu seinen Trainern haben. Dies wird von der UEFA überwacht.

Laut Neuer wird Kompany das Spiel aber nicht wie erwartet in einer Loge des Pariser Stadions verfolgen, sondern "im Bus" schauen.

Der 42 Jahre alte Danks müsse sich jedoch "keine Tipps holen, weil die beiden jetzt seit mehreren Jahren unfassbar eng zusammenarbeiten", hatte Sportvorstand Max Eberl am Montag betont.

Weiter sagte er: "Die wissen genau, wie sie ticken, und Aaron weiß genau, was Vini haben möchte, wie er es haben möchte und wie er es in seiner Art dann auch umsetzen will. Deswegen mache ich mir keine Gedanken."

Die offizielle Aufstellung des FC Bayern im Hinspiel bei PSG: