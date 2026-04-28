Bayern Münchens Kapitän Manuel Neuer sieht die Gelbsperre seines Trainers Vincent Kompany im Champions-League-Gipfel bei Paris Saint-Germain gelassen.
Überraschender Ort! Manuel Neuer verrät, wo Vincent Kompany Bayerns Hinspiel gegen PSG schaut
"Er hat die Abschlussbesprechung gehalten. Ich glaube, dass wir das gut auffangen können. Unser Coaching-Team zusammen wird das wuppen. Wir haben einen super Staff und viele Leader auf dem Platz. Deswegen machen wir uns keine Gedanken", sagte der 40 Jahre alte Keeper kurz vor dem Anpfiff bei Prime Video.
Kompany, so Neuer weiter, "ist im Herzen dabei. Er drückt uns die Daumen." Er hoffe nur, dass in der Halbzeit nicht wieder so eine Rede wie in Mainz nötig sei. Da hatten die Münchner 0:3 zurückgelegen, dann aber noch 4:3 gewonnen. Kompany hatte zur Pause deutliche Worte gefunden.
- Getty Images
Vincent Kompany sitzt im Parc des Princes nicht in der Loge
Kompany hatte sich im Viertelfinale gegen Real Madrid die Sperre eingehandelt. Er wird im Prinzenpark von seinem Assistenten Aaron Danks vertreten. Der Belgier darf von der Tribüne aus keinen direkten Kontakt zu seinen Trainern haben. Dies wird von der UEFA überwacht.
Laut Neuer wird Kompany das Spiel aber nicht wie erwartet in einer Loge des Pariser Stadions verfolgen, sondern "im Bus" schauen.
Der 42 Jahre alte Danks müsse sich jedoch "keine Tipps holen, weil die beiden jetzt seit mehreren Jahren unfassbar eng zusammenarbeiten", hatte Sportvorstand Max Eberl am Montag betont.
Weiter sagte er: "Die wissen genau, wie sie ticken, und Aaron weiß genau, was Vini haben möchte, wie er es haben möchte und wie er es in seiner Art dann auch umsetzen will. Deswegen mache ich mir keine Gedanken."
Die offizielle Aufstellung des FC Bayern im Hinspiel bei PSG:
- Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Davies - Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Luis Diaz - Kane