Marco Rose könnte bald wieder auf der Trainerbank sitzen und beim englischen Erstligisten AFC Bournemouth übernehmen.
Überraschender neuer Job für Marco Rose? Ex-Bundesliga-Trainer ist offenbar einer der Top-Kandidaten bei einem Arsenal-Schreck
Marco Rose und unter anderem Frank Lampard Kandidaten in Bournemouth?
Wie Sky Sport berichtet, soll Rose beim Tabellenelften der Premier League einer der aussichtsreichsten Kandidaten dafür sein, ab Sommer vom scheidenden Trainer Andoni Iraola zu übernehmen.
Konkrete Gespräche zwischen Rose und Bournemouths Verantwortlichen habe es demnach bereits gegeben. Der 49-Jährige wäre frei verfügbar, ist seit seinem Aus bei RB Leipzig Ende März 2025 ohne Trainerjob.
Als weiterer Kandidat auf den frei werdenden Trainerposten in Bournemouth ist dem Vernehmen nach unter anderem auch die englische Mittelfeldlegende Frank Lampard im Gespräch. Der 47-Jährige steht gerade kurz davor, Coventry City in die Premier League zurückzuführen. Der Aufstieg ist Lampard und Co. nur noch rein theoretisch zu nehmen.
Neben Lampard und Rose soll Bournemouth auch über Kieran McKenna von Ipswich Town und Inigo Perez von Rayo Vallecano nachdenken.
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Folgt Marco Rose beim AFC Bournemouth auf Andoni Iraola?
Egal, wer letztlich in Bournemouth übernimmt, er tritt durchaus ein schweres Erbe an. Iraola hat die Cherries seit seiner Ankunft 2023 schließlich fest in der Premier League etabliert und aus dem Abstiegskampf weitestgehend rausgehalten. Vergangene Saison klopfte Bournemouth unter dem Spanier zwischenzeitlich sogar an die internationalen Plätze an, wurde am Ende Neunter. Auch in der laufenden Spielzeit ist eine Qualifikation für die Europa League noch möglich, sechs Spieltage vor Saisonende beträgt der Rückstand auf Platz sechs im dicht gedrängten Tabellenmittelfeld lediglich drei Punkte.
Den sich bereits abzeichnenden Abschied Iraolas, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, hatte Bournemouth am Dienstag offiziell gemacht. "Dies ist für mich der richtige Zeitpunkt, mich zurückzuziehen", sagte der 43-jährige Spanier, der unter anderem bei Athletic Bilbao, seinem langjährigen Klub aus Spielerzeiten, als neuer Trainer gehandelt wird.
In einem seiner letzten Spiele mit Bournemouth hatte Iraola am vergangenen Samstag einen echten Coup gefeiert: Dank der Tore von Junior Kroupi und Alex Scott gewannen die Cherries mit 2:1 bei Tabellenführer FC Arsenal und sorgten damit dafür, dass die Gunners doch noch einmal mächtig um den Gewinn des Meistertitels zittern könnten.
Marco Rose: Premier League statt Eintracht Frankfurt?
Für Rose wäre ein Engagement in Bournemouth derweil die erste Trainerstation außerhalb von Deutschland oder Österreich. Nach zwei Jahren als Chefcoach von RB Salzburg war er 2019 in die Bundesliga gekommen und empfahl sich in zwei Jahren bei Borussia Mönchengladbach für den Job bei Borussia Dortmund. Dort lief es für Rose jedoch nicht wie gewünscht, nach nur einem Jahr beim BVB musste er schon wieder gehen.
Wenige Monate später übernahm er bei seiner bis dato letzten Station in seiner Heimatstadt Leipzig, arbeitete gut zweieinhalb Jahre für RB. Zuletzt wurde Rose dann immer wieder gehandelt, wenn Bundesligisten auf der Suche nach einem neuen Trainer waren, beispielsweise Anfang des Jahres als Nachfolger von Dino Toppmöller bei Eintracht Frankfurt. Die SGE entschied sich letztlich für Albert Riera.
Marco Rose: Seine Trainerstationen in der Übersicht
Zeitraum
Funktion
Mannschaft
August 2009
Co-Trainer
FSV Mainz 05
2010 bis 2012
Co-Trainer
FSV Mainz 05 II
2012 bis 2013
Trainer
Lok Leipzig
2013 bis 2015
Trainer
RB Salzburg U16
2015 bis 2017
Trainer
RB Salzburg U18
2017 bis 2019
Trainer
RB Salzburg
2019 bis 2021
Trainer
Borussia Mönchengladbach
2021 bis 2022
Trainer
Borussia Dortmund
2022 bis 2025
Trainer
RB Leipzig