Überraschender neuer Job für Marco Rose? Ex-Bundesliga-Trainer ist offenbar einer der Top-Kandidaten bei einem Arsenal-Schreck

Wie Sky Sport berichtet, soll Rose beim Tabellenelften der Premier League einer der aussichtsreichsten Kandidaten dafür sein, ab Sommer vom scheidenden Trainer Andoni Iraola zu übernehmen.

Konkrete Gespräche zwischen Rose und Bournemouths Verantwortlichen habe es demnach bereits gegeben. Der 49-Jährige wäre frei verfügbar, ist seit seinem Aus bei RB Leipzig Ende März 2025 ohne Trainerjob.

Als weiterer Kandidat auf den frei werdenden Trainerposten in Bournemouth ist dem Vernehmen nach unter anderem auch die englische Mittelfeldlegende Frank Lampard im Gespräch. Der 47-Jährige steht gerade kurz davor, Coventry City in die Premier League zurückzuführen. Der Aufstieg ist Lampard und Co. nur noch rein theoretisch zu nehmen.

Neben Lampard und Rose soll Bournemouth auch über Kieran McKenna von Ipswich Town und Inigo Perez von Rayo Vallecano nachdenken.