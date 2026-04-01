Überraschender Name gehandelt: FC Bayern München hat offenbar Bundesliga-Torhüter bei Abschied von Manuel Neuer im Visier
Heuer Fernandes gehört zu den besten Torhütern der Bundesliga
Der 33-Jährige hat sich mit starken Leistungen in den Fokus gespielt. In der laufenden Saison gehört er zu den konstantesten Akteuren der Hamburger und überzeugt auch statistisch - unter anderem mit einer starken Paradenquote, die ihn ligaweit im oberen Bereich einordnet. Kein Wunder also, dass er nicht nur in München, sondern auch bei internationalen Klubs Interesse geweckt haben soll.
Beim FC Bayern hängt vieles an der Zukunft von Manuel Neuer. Ob der 40-Jährige seinen Vertrag verlängert oder seine Karriere beendet, ist weiterhin offen. Entsprechend prüfen die Münchner verschiedene Szenarien. Klar ist: Sollte Neuer nicht weitermachen, wollen die Bayern einen erfahrenen Torhüter verpflichten, der als verlässliche Nummer zwei hinter dem jungen Jonas Urbig fungieren kann.
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Auch Oliver Baumann wird beim FC Bayern gehandelt
In dieses Profil passt Heuer Fernandes. Der HSV-Keeper bringt Erfahrung, Führungsqualitäten und Spielpraxis mit - Eigenschaften, die in München als wichtig gelten. Allerdings steht er nicht allein auf der Liste: Auch Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim wird weiterhin als mögliche Option gehandelt.
Ein entscheidender Faktor könnte die Vertragssituation in Hamburg sein. Zwar hat sich der Kontrakt von Heuer Fernandes durch seine Einsätze bereits bis 2027 verlängert, dennoch laufen Gespräche über eine weitere Ausdehnung. Dabei fordert der Keeper eine deutliche Gehaltserhöhung, eine Einigung steht bislang aus. Die Verhandlungen sollen im April fortgesetzt werden.
Für den HSV ergibt sich daraus eine klare Ausgangslage: Kommt es zu keiner Einigung, könnte ein Verkauf im Sommer zur realistischen Option werden, um noch eine Ablöse zu erzielen. Andernfalls droht ein ablösefreier Abgang.
Trotz der aufkommenden Gerüchte ist ein Wechsel aktuell jedoch alles andere als sicher. Heuer Fernandes fühlt sich mit seiner Familie in Hamburg wohl und kann sich grundsätzlich vorstellen, über 2027 hinaus zu bleiben.
FC Bayern - Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
Datum Uhrzeit Begegnung Samstag, 4. April 15.30 Uhr SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga) Dienstag, 7. April 21 Uhr Real Madrid - FC Bayern (Champions League) Samstag, 11. April 18.30 Uhr FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga) Mittwoch, 15. April 21 Uhr FC Bayern - Real Madrid (Champions League)