Überraschender Name gehandelt: FC Bayern München hat offenbar Bundesliga-Torhüter bei Abschied von Manuel Neuer im Visier

In dieses Profil passt Heuer Fernandes. Der HSV-Keeper bringt Erfahrung, Führungsqualitäten und Spielpraxis mit - Eigenschaften, die in München als wichtig gelten. Allerdings steht er nicht allein auf der Liste: Auch Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim wird weiterhin als mögliche Option gehandelt.

Ein entscheidender Faktor könnte die Vertragssituation in Hamburg sein. Zwar hat sich der Kontrakt von Heuer Fernandes durch seine Einsätze bereits bis 2027 verlängert, dennoch laufen Gespräche über eine weitere Ausdehnung. Dabei fordert der Keeper eine deutliche Gehaltserhöhung, eine Einigung steht bislang aus. Die Verhandlungen sollen im April fortgesetzt werden.

Für den HSV ergibt sich daraus eine klare Ausgangslage: Kommt es zu keiner Einigung, könnte ein Verkauf im Sommer zur realistischen Option werden, um noch eine Ablöse zu erzielen. Andernfalls droht ein ablösefreier Abgang.

Trotz der aufkommenden Gerüchte ist ein Wechsel aktuell jedoch alles andere als sicher. Heuer Fernandes fühlt sich mit seiner Familie in Hamburg wohl und kann sich grundsätzlich vorstellen, über 2027 hinaus zu bleiben.