Goal.com
Live
Derzeit verletzt: Manuel Neuer (&#169; AFP/SID/JOHN THYS)

Überraschender Name gehandelt: FC Bayern München hat offenbar Bundesliga-Torhüter bei Abschied von Manuel Neuer im Visier

Bundesliga
Transfers
Bayern München
M. Neuer
D. Heuer Fernandes
Hamburger SV

Der FC Bayern prüft offenbar eine überraschende Torwartlösung für den Fall eines Abschieds von Manuel Neuer.

Beim FC Bayern laufen die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren - besonders mit Blick auf die Torwartposition. Wie die Sport Bild berichtet, beschäftigen sich die Verantwortlichen des Rekordmeisters dabei auch mit einem überraschenden Kandidaten: Daniel Heuer Fernandes vom Hamburger SV.

  • Heuer Fernandes gehört zu den besten Torhütern der Bundesliga

    Der 33-Jährige hat sich mit starken Leistungen in den Fokus gespielt. In der laufenden Saison gehört er zu den konstantesten Akteuren der Hamburger und überzeugt auch statistisch - unter anderem mit einer starken Paradenquote, die ihn ligaweit im oberen Bereich einordnet. Kein Wunder also, dass er nicht nur in München, sondern auch bei internationalen Klubs Interesse geweckt haben soll.

    Beim FC Bayern hängt vieles an der Zukunft von Manuel Neuer. Ob der 40-Jährige seinen Vertrag verlängert oder seine Karriere beendet, ist weiterhin offen. Entsprechend prüfen die Münchner verschiedene Szenarien. Klar ist: Sollte Neuer nicht weitermachen, wollen die Bayern einen erfahrenen Torhüter verpflichten, der als verlässliche Nummer zwei hinter dem jungen Jonas Urbig fungieren kann.

    • Werbung
  • Hamburger SV v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    Auch Oliver Baumann wird beim FC Bayern gehandelt

    In dieses Profil passt Heuer Fernandes. Der HSV-Keeper bringt Erfahrung, Führungsqualitäten und Spielpraxis mit - Eigenschaften, die in München als wichtig gelten. Allerdings steht er nicht allein auf der Liste: Auch Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim wird weiterhin als mögliche Option gehandelt.

    Ein entscheidender Faktor könnte die Vertragssituation in Hamburg sein. Zwar hat sich der Kontrakt von Heuer Fernandes durch seine Einsätze bereits bis 2027 verlängert, dennoch laufen Gespräche über eine weitere Ausdehnung. Dabei fordert der Keeper eine deutliche Gehaltserhöhung, eine Einigung steht bislang aus. Die Verhandlungen sollen im April fortgesetzt werden.

    Für den HSV ergibt sich daraus eine klare Ausgangslage: Kommt es zu keiner Einigung, könnte ein Verkauf im Sommer zur realistischen Option werden, um noch eine Ablöse zu erzielen. Andernfalls droht ein ablösefreier Abgang.

    Trotz der aufkommenden Gerüchte ist ein Wechsel aktuell jedoch alles andere als sicher. Heuer Fernandes fühlt sich mit seiner Familie in Hamburg wohl und kann sich grundsätzlich vorstellen, über 2027 hinaus zu bleiben.

  • FC Bayern - Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB

    DatumUhrzeitBegegnung
    Samstag, 4. April15.30 UhrSC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
    Dienstag, 7. April21 UhrReal Madrid - FC Bayern (Champions League)
    Samstag, 11. April18.30 UhrFC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
    Mittwoch, 15. April21 UhrFC Bayern - Real Madrid (Champions League)
Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Bayern München crest
Bayern München
FCB
Bundesliga
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
Hamburger SV crest
Hamburger SV
HSV