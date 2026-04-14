Überraschender Name als Backup für Harry Kane? FC Bayern München beobachtet angeblich ehemaligen Bundesliga-Stürmer

Gleichwohl ist es äußerst unwahrscheinlich, dass Bayern eine derart hohe Transfersumme für einen Mann in die Hand nimmt, der lediglich für die zweite Reihe eingeplant ist. Zumal Brobbey bei Sunderland in der aktuellen Saison keinerlei Bäume ausreißt- in 25 Premier-League-Partien stehen bei ihm sechs Tore und ein Assist zu Buche.

Darüber hinaus sollen die Münchner nach Sky-Infos eher nach Akteuren Ausschau halten, die ein etwas variableres Profil mit sich bringen als der klassische Mittelstürmer Brobbey. Denn vorwiegend sucht der Rekordmeister eigentlich einen Backup und Herausforderer für Luis Diaz auf dem linken Flügel. Die Idealvorstellung: Ein Spieler soll kommen, der beide Positionen bekleiden kann.

Diesbezüglich kamen zuletzt zahlreiche übereinstimmende Berichte über ein "sehr konkretes" Interesse an Anthony Gordon von Newcastle United auf. Der englische Nationalspieler sei einem Sky-Bericht zufolge der "absolute Wunschkandidat" für die Vakanz auf Linksaußen hinter dem unersetzlichen Diaz.

Im Gegensatz zu Brobbey ist der 25-Jährige deutlich vielseitiger und kann neben einem Außenstürmer auch die zentrale Figur in der Spitze oder sogar den Zehner hinter einem Neuner wie Kane geben. Als Vorteil entpuppen könnte sich für den FCB zudem, dass Newcastle aufgrund von Schwierigkeiten mit dem Financial Fairplay (FFP) möglicherweise auf den Verkauf einiger Spitzenspieler angewiesen ist.