Wie die englische Zeitung The Independent berichtet, zieht der deutsche Rekordmeister nämlich Ex-Leipzig-Stürmer Brian Brobbey vom dort ansässigen AFC Sunderland als Option für einen Sommer-Transfer in Erwägung. Demnach hätten die Bayern den 24-jährigen Niederländer bereits unter Beobachtung gestellt.
Überraschender Name als Backup für Harry Kane? FC Bayern München beobachtet angeblich ehemaligen Bundesliga-Stürmer
Brobbey hatte sich den "Black Cats" erst vor der laufenden Saison angeschlossen, als er für etwas mehr 20 Millionen Euro von Ajax Amsterdam kam. Nach Independent-Informationen wäre der Stürmer allerdings nicht gerade billig zu haben - rund 50 Millionen Euro müsste ein interessierter Verein wohl auf den Tisch legen.
Bei den Bayern könnte Brobbey künftig als Backup hinter dem unumstritten gesetzten Harry Kane fungieren. Diesen Kaderplatz nimmt derzeit noch Nicolas Jackson ein, dass der vom FC Chelsea bis zum Saisonende ausgeliehene Senegalese über den Sommer hinaus in München bleibt, gilt aber als ausgeschlossen.
Um die in den Leihvertrag integrierte Kaufpflicht, die dem Vernehmen nach ab einer gewissen Anzahl von Startelfeinsätzen greift, kommen die Bayern aufgrund der überschaubaren Einsatzzeiten Jacksons herum, Medienberichten zufolge könnte es den 24-Jährigen stattdessen zur AC Milan in die Serie A ziehen.
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Anthony Gordon angeblich "absoluter Wunschkandidat" bei Bayern
Gleichwohl ist es äußerst unwahrscheinlich, dass Bayern eine derart hohe Transfersumme für einen Mann in die Hand nimmt, der lediglich für die zweite Reihe eingeplant ist. Zumal Brobbey bei Sunderland in der aktuellen Saison keinerlei Bäume ausreißt- in 25 Premier-League-Partien stehen bei ihm sechs Tore und ein Assist zu Buche.
Darüber hinaus sollen die Münchner nach Sky-Infos eher nach Akteuren Ausschau halten, die ein etwas variableres Profil mit sich bringen als der klassische Mittelstürmer Brobbey. Denn vorwiegend sucht der Rekordmeister eigentlich einen Backup und Herausforderer für Luis Diaz auf dem linken Flügel. Die Idealvorstellung: Ein Spieler soll kommen, der beide Positionen bekleiden kann.
Diesbezüglich kamen zuletzt zahlreiche übereinstimmende Berichte über ein "sehr konkretes" Interesse an Anthony Gordon von Newcastle United auf. Der englische Nationalspieler sei einem Sky-Bericht zufolge der "absolute Wunschkandidat" für die Vakanz auf Linksaußen hinter dem unersetzlichen Diaz.
Im Gegensatz zu Brobbey ist der 25-Jährige deutlich vielseitiger und kann neben einem Außenstürmer auch die zentrale Figur in der Spitze oder sogar den Zehner hinter einem Neuner wie Kane geben. Als Vorteil entpuppen könnte sich für den FCB zudem, dass Newcastle aufgrund von Schwierigkeiten mit dem Financial Fairplay (FFP) möglicherweise auf den Verkauf einiger Spitzenspieler angewiesen ist.
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Brian Brobbey floppt bei RB Leipzig in der Bundesliga
Als mögliches Preisschild nennt Sky bis zu 70 Millionen Euro, die Bayern für Gordon auf den Tisch legen würden. Das dürfte bei den Magpies trotz des angeblichen Drucks wegen der FFP-Vorlagen jedoch nur für ein müdes Lächeln sorgen. Denn der englische Nationalspieler ist dem Vernehmen nach auch bei den finanzkräftigen englischen Topklubs, etwa dem FC Arsenal, begehrt.
Klar ist, dass in keinem Fall beide Spieler im kommenden Sommer an die Säbener Straße wechseln werden, schließlich würden derart hohe Ausgaben in nur einer Transferperiode keineswegs in die angeblich angedachte Personalstrategie der Münchner für die mittelfristige Zukunft passen.
Zumal bei Brobbey noch ein anderes Risiko mitschwingt. Der Niederländer wurde einst bei RB Leipzig zu einer echten Transferenttäuschung. In 14 Spielen erzielte er keinen Treffer und ging letztlich für 16 Millionen Euro zurück zu Ausbildungsklub Ajax. Dort startete er dann endgültig durch, traf in 163 Spielen 56-mal und wechselte schließlich nach Sunderland.
Besonders Bayern-Innenverteidiger Jonathan Tah dürfte noch den ein oder anderen Tag an Brobbey gedacht haben, denn dieser bereitete ihm einst im September 2024 im Spiel der Nations League zwischen Deutschland und der Elftal riesige Probleme (2:2). Oft konnte er sich nur mit einem Foulspiel gegen Brobbey behelfen und musste nach zur Pause runter, um nicht Gelbrot zu sehen.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.