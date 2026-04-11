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Überraschender Mega-Transfer? FC Bayern München soll einen Premier-League-Star kontaktiert haben

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A. Gordon
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Newcastle United

Anthony Gordon wäre ein sehr kostspieliger und eigentlich nicht wirklich passender Transfer. Denkt der FC Bayern trotzdem über ihn nach?

Der FC Bayern München beschäftigt sich angeblich mit einer möglichen Verpflichtung von Newcastle Uniteds Angreifer Anthony Gordon.

Wie der renommierte Transferexperte Sacha Tavolieri berichtet, soll der FCB bereits Kontakt zu Gordons Beratern aufgenommen haben. Beim deutschen Rekordmeister schließe man derzeit zumindest nicht aus, sich im Sommer um den 25-Jährigen zu bemühen, heißt es.

  • FC Bayern München: Anthony Gordon Thema als Backup für Luis Diaz?

    Gordons Profil als schneller, dribbelstarker und torgefährlicher Offensivspieler ist für Bayern grundsätzlich interessant. Zudem kann der Engländer in der Offensive praktisch alle Positionen spielen, kommt bei Newcastle diese Saison vornehmlich als Linksaußen oder Mittelstürmer zum Einsatz.

    In der ersten Reihe seiner Offensive hat der FCB angesichts der herausragenden Saison der momentanen Stammbesetzung Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz und Harry Kane keinerlei Bedarf für Neuverpflichtungen. Zudem stehen mit Supertalent Lennart Karl und dem seit Jahresbeginn wieder genesenen Jamal Musiala zwei hochkarätige Alternativen bereit, Letzterer dürfe bei Rückkehr zu seiner Topform vermehrt in die Startelf drängen.

    Dennoch soll es bei Bayern Gedankenspiele geben, im Sommer einen neuen Linksaußen zu verpflichten, der als Backup von Diaz für Entlastung bei dem Kolumbianer sorgen könnte. Auch über eine Alternative zu Kane für das Sturmzentrum wird immer wieder spekuliert, hier ist Dusan Vlahovic von Juventus Turin angeblich Thema.

    Gordon soll indes zwar grundsätzlich nicht abgeneigt sein, einen Wechsel nach München anzustreben - allerdings denkt Newcastle laut Tavolieri derzeit überhaupt nicht daran, den englischen Nationalspieler abzugeben.

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  • Newcastle United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Arsenal soll 92 Millionen Euro für Anthony Gordon zahlen wollen

    Zudem wäre es fraglich, ob Gordon bereit wäre, die Rolle als Ergänzungsspieler anzunehmen. Und Bayern dürfte kaum bereit sein, für einen Backup derart viel Geld in die Hand zu nehmen. Schließlich steht Gordon in Newcastle noch bis 2030 unter Vertrag und die Magpies sollen sich bei einem Verkauf eine Ablöse in Höhe von knapp 110 Millionen Euro vorstellen.

    Zudem ist Gordon wohl auch bei den finanzkräftigen englischen Topklubs begehrt. Ende Februar berichtete die Sun, dass neben dem FC Liverpool auch der FC Arsenal seine Fühler nach dem Offensivspieler ausstrecke. Die Gunners seien demnach bereit, bis zu 92 Millionen Euro für Gordon in die Hand zu nehmen. Die gleiche Summe, die wohl auch Aston Villa für Morgan Rogers verlangen würde, der laut Mirror ebenfalls Thema in München sein soll.

    Bei Bayern würden derart teure Transfers jedoch keineswegs in die wohl angedachte Personalstrategie für die mittelfristige Zukunft passen, in der man nach den positiven Erfahrungen bei Eigengewächsen wie Karl oder Aleksandar Pavlovic verstärkt Talenten aus dem eigenen Nachwuchs Einsatzchancen gewähren und sie so an das höchste Niveau heranführen will. Vincent Kompany erweist sich dafür als idealer Trainer, der beispielsweise den im Sommer von Hannover 96 zurückkehrenden Noel Aseko als Nachfolger des abwandernden Leon Goretzka im Mittelfeldzentrum in Betracht zieht.

    Einem ähnlichen Konzept folgend soll Bayern als gewünschten Diaz-Backup dem Vernehmen nach ebenfalls mit einer internen Lösung kokettieren. So könnte Arijon Ibrahimovic, noch bis Saisonende an den designierten Absteiger 1. FC Heidenheim verliehen, nach seiner Rückkehr an die Säbener Straße im Sommer in die entsprechende Rolle schlüpfen. Der 20-Jährige überzeugt in Heidenheim, ist beim FCH konstant Stammspieler und konnte so wertvolle Erfahrungen in der Bundesliga sammeln. Beim FCB steht Ibrahimovic noch bis 2027 unter Vertrag.

  • Anthony Gordon hat gute Chancen auf Englands WM-Kader

    Gordon war derweil Anfang 2023 für 45,6 Millionen Euro Ablöse vom FC Everton nach Newcastle gewechselt. Der gebürtige Liverpooler machte diese Saison vor allem international auf sich aufmerksam, erzielte in zwölf Champions-League-Einsätzen zehn Tore. Dabei wirbelte er unter anderem gemeinsam mit Nick Woltemade, zuletzt luchste Gordon dem deutschen Nationalspieler aber vermehrt auch den Platz in Newcastles Sturmzentrum ab.

    Für die englische Nationalmannschaft hat Gordon bisher 17 Länderspiele absolviert (zwei Tore). In der WM-Qualifikation brachte Nationaltrainer Thomas Tuchel ihn vereinzelt von Beginn an, insgesamt kam er auf dem Weg zur Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada auf fünf Einsätze und erzielte im Oktober beim 5:0 in Lettland einen Treffer. Gordons Chancen auf einen Platz in Englands WM-Kader stehen gut, die Three Lions bekommen es in der Gruppenphase mit Kroatien, Ghana und Panama zu tun.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-PRESSER-DIAZAFP

    Die Offensivspieler des FC Bayern München


    Spieler

    Position

    Alter

    Vertrag bis

    Jamal Musiala

    Offensives Mittelfeld

    23

    2030

    Lennart Karl

    Offensives Mittelfeld

    18

    2029

    Michael Olise

    Rechtsaußen

    24

    2029

    Luis Diaz

    Linksaußen

    29

    2029

    Serge Gnabry

    Offensives Mittelfeld / Rechtsaußen / Linksaußen / Mittelstürmer

    30

    2028

    Harry Kane

    Mittelstürmer

    32

    2027

    Nicolas Jackson

    Mittelstürmer

    24

    2026 (ausgeliehen von Chelsea)


Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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