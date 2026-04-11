Überraschender Mega-Transfer? FC Bayern München soll einen Premier-League-Star kontaktiert haben

Zudem wäre es fraglich, ob Gordon bereit wäre, die Rolle als Ergänzungsspieler anzunehmen. Und Bayern dürfte kaum bereit sein, für einen Backup derart viel Geld in die Hand zu nehmen. Schließlich steht Gordon in Newcastle noch bis 2030 unter Vertrag und die Magpies sollen sich bei einem Verkauf eine Ablöse in Höhe von knapp 110 Millionen Euro vorstellen.

Zudem ist Gordon wohl auch bei den finanzkräftigen englischen Topklubs begehrt. Ende Februar berichtete die Sun, dass neben dem FC Liverpool auch der FC Arsenal seine Fühler nach dem Offensivspieler ausstrecke. Die Gunners seien demnach bereit, bis zu 92 Millionen Euro für Gordon in die Hand zu nehmen. Die gleiche Summe, die wohl auch Aston Villa für Morgan Rogers verlangen würde, der laut Mirror ebenfalls Thema in München sein soll.

Bei Bayern würden derart teure Transfers jedoch keineswegs in die wohl angedachte Personalstrategie für die mittelfristige Zukunft passen, in der man nach den positiven Erfahrungen bei Eigengewächsen wie Karl oder Aleksandar Pavlovic verstärkt Talenten aus dem eigenen Nachwuchs Einsatzchancen gewähren und sie so an das höchste Niveau heranführen will. Vincent Kompany erweist sich dafür als idealer Trainer, der beispielsweise den im Sommer von Hannover 96 zurückkehrenden Noel Aseko als Nachfolger des abwandernden Leon Goretzka im Mittelfeldzentrum in Betracht zieht.

Einem ähnlichen Konzept folgend soll Bayern als gewünschten Diaz-Backup dem Vernehmen nach ebenfalls mit einer internen Lösung kokettieren. So könnte Arijon Ibrahimovic, noch bis Saisonende an den designierten Absteiger 1. FC Heidenheim verliehen, nach seiner Rückkehr an die Säbener Straße im Sommer in die entsprechende Rolle schlüpfen. Der 20-Jährige überzeugt in Heidenheim, ist beim FCH konstant Stammspieler und konnte so wertvolle Erfahrungen in der Bundesliga sammeln. Beim FCB steht Ibrahimovic noch bis 2027 unter Vertrag.