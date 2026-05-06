Im Gegensatz zu einigen anderen Experten-Kollegen rechnet er nicht mit einem Comeback von Ex-Bayern-Teamkollege Manuel Neuer im DFB-Team und stellt daher Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) als Nummer eins ins deutsche Tor.
Überraschender Kandidat neben Florian Wirtz und Jamal Musiala: Bastian Schweinsteiger nennt seine Wunsch-Elf für die WM 2026
Davor wagt Schweinsteiger in der Viererkette wenig Experimente. Borussia Dortmunds Nico Schlotterbeck erhält den Vorzug gegenüber Antonio Rüdiger (Real Madrid) und bildet zusammen mit Jonathan Tah (FC Bayern München) die Innenverteidigung. Rechts und links davon schaffen es erwartbar Joshua Kimmich (FC Bayern München) und David Raum (RB Leipzig) in die erste Elf.
Etwas kontroverser wird die Besetzung des defensiven Mittelfeldes. Dort stellt Schweinsteiger neben dem wohl gesetzten Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München) nicht Felix Nmecha (BVB) sondern stattdessen Pavlovics FCB-Kamerad Leon Goretzka (FC Bayern München) auf.
Eine Reihe weiter vorne haben Florian Wirtz (FC Liverpool) und Jamal Musiala (FC Bayern München) recht klare Startelf-Garantien, Schweinsteiger überrascht allerdings mit seinem Spieler auf dem linken offensiven Flügel. Dort würde beim 41-Jährigen etwas unerwartet Chris Führich (VfB Stuttgart) spielen, der es unter Bundestrainer Julian Nagelsmann zuletzt nur als Nachnominierter ins DFB-Team schaffte.
"Chris Führich hat sich bei Stuttgart gut entwickelt. Er bringt immer was mit, was schwierig zu verteidigen ist", erklärte Schweinsteiger, warum er sich für den derzeit gut aufgelegten Tempo-Dribbler vom amtierenden DFB-Pokalsieger entscheiden würde. Auch Expertenkollege Dietmar Hamann hatte sich jüngst für eine WM-Teilnahme des 28-Jährigen ausgesprochen.
- Getty Images Sport
El Mala und Karl als Joker mit zur WM?
In der Sturmspitze ist das Duell um den Platz in der Startelf ähnlich offen. Mit Nick Woltemade (Newcastle United), Dennis Undav (VfB Stuttgart) und Kai Havertz (FC Arsenal) stünden drei Kandidaten potenziell zur Auswahl, nach Schweinsteigers Meinung sollte der Mann von den Gunners knapp das Rennen machen.
Youngsters wie Lennart Karl vom FC Bayern oder Said El Mala vom 1. FC Köln sollten nach Ansicht des TV-Experten von Nagelsmann zwar für die WM nominiert werden, allerdings eher als belebende Elemente von der Bank statt als Stammspieler in der ersten Elf.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".