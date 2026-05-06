Überraschender Kandidat neben Florian Wirtz und Jamal Musiala: Bastian Schweinsteiger nennt seine Wunsch-Elf für die WM 2026

Davor wagt Schweinsteiger in der Viererkette wenig Experimente. Borussia Dortmunds Nico Schlotterbeck erhält den Vorzug gegenüber Antonio Rüdiger (Real Madrid) und bildet zusammen mit Jonathan Tah (FC Bayern München) die Innenverteidigung. Rechts und links davon schaffen es erwartbar Joshua Kimmich (FC Bayern München) und David Raum (RB Leipzig) in die erste Elf.

Etwas kontroverser wird die Besetzung des defensiven Mittelfeldes. Dort stellt Schweinsteiger neben dem wohl gesetzten Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München) nicht Felix Nmecha (BVB) sondern stattdessen Pavlovics FCB-Kamerad Leon Goretzka (FC Bayern München) auf.

Eine Reihe weiter vorne haben Florian Wirtz (FC Liverpool) und Jamal Musiala (FC Bayern München) recht klare Startelf-Garantien, Schweinsteiger überrascht allerdings mit seinem Spieler auf dem linken offensiven Flügel. Dort würde beim 41-Jährigen etwas unerwartet Chris Führich (VfB Stuttgart) spielen, der es unter Bundestrainer Julian Nagelsmann zuletzt nur als Nachnominierter ins DFB-Team schaffte.

"Chris Führich hat sich bei Stuttgart gut entwickelt. Er bringt immer was mit, was schwierig zu verteidigen ist", erklärte Schweinsteiger, warum er sich für den derzeit gut aufgelegten Tempo-Dribbler vom amtierenden DFB-Pokalsieger entscheiden würde. Auch Expertenkollege Dietmar Hamann hatte sich jüngst für eine WM-Teilnahme des 28-Jährigen ausgesprochen.