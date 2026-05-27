Überraschende Wendung im Transferpoker! FC Bayern geht bei einem heißen Wechselkandidaten wohl leer aus

Gordon selbst zieht einen Wechsel nach Spanien angeblich klar vor. Ihn reizt das sportliche Projekt im Nordosten Spaniens, das federführend von Trainer Hansi Flick, Sportdirektor Deco und Präsident Joan Laporta geleitet wird.

Dass die Würfel im Transferpoker derart zugunsten der Blaugrana gefallen sind, ist das Resultat einer jüngsten Reise. Die führte Deco in Begleitung seiner Assistenten Bojan Krkic und Joao Amaral nach London.

Offiziell wurden bei diesem Trip zwar auch Kontakte zu Chelsea-Mittelstürmer Joao Pedro geknüpft, doch die Priorität der Barca-Delegation lag laut des Berichts eindeutig auf einer Verpflichtung von Gordon. Diese Charmeoffensive in der englischen Hauptstadt hat gefruchtet und die Situation maßgeblich beeinflusst, heißt es.