Der FC Barcelona hat offenbar die besten Chancen auf einen Transfer von Newcastles Angreifer Anthony Gordon. Das geht aus einem Bericht der spanischen Mundo Deportivo hervor. Demnach haben die Katalanen im Poker um den englischen Nationalspieler die Pole Position übernommen. Mit dem FC Bayern München und dem FC Liverpool schauen damit zwei weitere Schwergewichte im Ringen um den 25-Jährigen wohl in die Röhre.
Überraschende Wendung im Transferpoker! FC Bayern geht bei einem heißen Wechselkandidaten wohl leer aus
Gordon selbst zieht einen Wechsel nach Spanien angeblich klar vor. Ihn reizt das sportliche Projekt im Nordosten Spaniens, das federführend von Trainer Hansi Flick, Sportdirektor Deco und Präsident Joan Laporta geleitet wird.
Dass die Würfel im Transferpoker derart zugunsten der Blaugrana gefallen sind, ist das Resultat einer jüngsten Reise. Die führte Deco in Begleitung seiner Assistenten Bojan Krkic und Joao Amaral nach London.
Offiziell wurden bei diesem Trip zwar auch Kontakte zu Chelsea-Mittelstürmer Joao Pedro geknüpft, doch die Priorität der Barca-Delegation lag laut des Berichts eindeutig auf einer Verpflichtung von Gordon. Diese Charmeoffensive in der englischen Hauptstadt hat gefruchtet und die Situation maßgeblich beeinflusst, heißt es.
- Getty Images Sport
Bayern und Liverpool gehen wohl leer aus
Obwohl der gebürtige Liverpooler nun die endgültige Entscheidung über seine Zukunft noch treffen muss, brennt er nach den intensiven Bemühungen der Katalanen laut des Berichts darauf, künftig das Trikot der Blaugrana zu tragen. Der große Traum des englischen Stürmers ist das Camp Nou.
Der FC Bayern hinterlegte indes bereits vor Wochen sein starkes Interesse an Gordon, ehe in den vergangenen Tagen auch Liverpool eine Transferoffensive startete. Die Reds blicken auf ein sportlich schlechtes Jahr zurück, zudem verlässt Superstar Mo Salah den Klub. Um den Sturm neu zu beleben, warb Liverpool intensiv um den ehemaligen Angreifer des Erzrivalen FC Everton. Am Ende wohl vergebens, da der Spieler selbst nun Barcelona bevorzugen soll.
Barca kann Gordons Gehalt wohl stemmen
Allerdings müssen die Verantwortlichen des FC Barcelona trotz der Einigkeit mit der Spielerseite noch ein massives finanzielles Hindernis aus dem Weg räumen. Da Gordon bei den Magpies noch einen langfristigen Vertrag bis 2030 besitzt, sitzt Newcastle am längeren Hebel.
Vor wenigen Wochen taxierte der Premier-League-Klub den Marktwert auf 85 bis 90 Millionen Euro. Eine Summe in dieser Größenordnung ist Barca jedoch nicht bereit zu zahlen.
Auf der Gehaltsebene sieht die Welt dagegen entspannter aus: Gordons Salär liegt absolut im Budgetrahmen, den Barca für einen neuen Angreifer eingeplant hat. Hinzu kommt der Faktor, dass der Engländer offenbar unbedingt nach Barcelona wechseln will. Ein Trumpf, der in den Ablöseverhandlungen mit Newcastle noch entscheidend werden könnte. Barcelona strebt ein Arbeitspapier mit einer Laufzeit von fünf Jahren an.
- Getty Images
Stürmersuche nun gelassener für Barca
Bei Barca erhofft man sich durch die Verpflichtung eine qualitative Verbreiterung des Kaders. Gordon soll die linke Seite verstärken und dort für Entlastung sorgen. Auf dieser Position ist zwar der Brasilianer Raphinha als Stammspieler gesetzt, dieser fiel jedoch verletzungsbedingt in dieser Saison immer wieder für viele Spiele aus. Dazu verlässt der von Manchester United ausgeliehene Marcus Rashford Barca Stand jetzt wieder.
Da Gordon die Rolle des Mittelstürmers ebenfalls beherrscht, könnte er zudem den Abgang von Torjäger Robert Lewandowski zumindest teilweise abfedern. Ein Transfer des Engländers würde die akute Dringlichkeit, einen neuen Knipser zu präsentieren, drastisch minimieren.
Das bedeutet laut des Berichts aber nicht, dass Barcelona die Suche nach einer klassischen Neun einstellt. Doch mit Gordon im Sack könnte Deco diese Personalie mit mehr Gelassenheit angehen.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.
Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.
Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.
Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.
Der FC Barcelona hat insgesamt 108 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.
Der FC Barcelona hat 28 Mal die spanische La Liga gewinnen können.
Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.
Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.
Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.
Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.
Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.