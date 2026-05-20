Überraschende Wende im Transfer-Poker? Offenbar große Verwunderung beim BVB wegen Jadon Sancho

Ob eine Sancho-Verpflichtung für die Borussia dann noch zu stemmen wäre, ist fraglich, schließlich dürfte der Engländer auch ein üppiges Gehalt einstreichen wollen. Laut Sport Bild soll es aber entgegen anders lautender Berichte der vergangenen Wochen ohnehin auch sportliche Zweifel an Sancho geben. So frage man sich, ob es der zuletzt dauerhaft kriselnde Dribbler schaffen kann, noch einmal seine Glanzform bester Tage zu erreichen. Jüngst meldete auch der kicker, dass immer weniger auf einen erneuten Wechsel Sanchos zu den Schwarzgelben hin deute.

Besagte beste Tage hatte Sancho allen voran in seiner ersten Zeit in Dortmund zwischen 2017 und 2021, als er sich zu einem der begehrtesten Offensivspieler Europas entwickelte und schließlich für 85 Millionen Euro Ablöse zu Manchester United wechselte. Im Old Trafford konnte er sich allerdings nie etablieren, die beste Phase während der letzten Jahre hatte Sancho dann bei seiner Leihe zurück zum BVB in der Rückrunde der Saison 2023/24.

Auch bei Aston Villa kam Sancho in dieser Spielzeit nicht wieder an seine Bestform heran. Sollte sich eine Rückkehr zur Borussia zerschlagen, soll allen voran die Türkei ein mögliches Ziel sein. Galatasaray, Fenerbahce und Besiktas klopfen angeblich bei Sanchos Berater an, im vergangenen Wintertransferfenster kam Sancho wohl schon für erste Gespräche nach Istanbul.