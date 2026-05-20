Schien sich eine erneute Rückkehr von Offensivspieler Jadon Sancho zu Borussia Dortmund in den vergangenen Wochen mehr und mehr anzubahnen, wird diese nun immer unwahrscheinlicher.
Überraschende Wende im Transfer-Poker? Offenbar große Verwunderung beim BVB wegen Jadon Sancho
BVB: Erneute Rückkehr von Jadon Sancho wird unwahrscheinlicher
So soll Dortmunds Sportchef Lars Ricken laut Sport Bild bis dato noch nichts davon mitbekommen haben, dass Sancho angeblich unbedingt ein drittes Mal zum BVB wechseln wolle. Ricken habe dahingehend noch keinerlei Signale empfangen und sei über kürzliche Medienberichte daher verwundert gewesen.
Zudem wächst bei den Dortmunder Bossen offenbar die Unsicherheit, ob man Sancho tatsächlich ablösefrei verpflichten kann. Der Vertrag des 25-Jährigen bei Manchester United, das ihn noch bis Saisonende an Aston Villa verliehen hat, läuft zwar Ende Juni aus. Dem Vernehmen nach könnten die Red Devils allerdings noch eine Klausel aktivieren und Sanchos Vertrag kurzfristig verlängern, um doch noch eine Ablösesumme für den verschmähten Star zu kassieren.
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BVB hat angeblich auch sportliche Zweifel an Sancho
Ob eine Sancho-Verpflichtung für die Borussia dann noch zu stemmen wäre, ist fraglich, schließlich dürfte der Engländer auch ein üppiges Gehalt einstreichen wollen. Laut Sport Bild soll es aber entgegen anders lautender Berichte der vergangenen Wochen ohnehin auch sportliche Zweifel an Sancho geben. So frage man sich, ob es der zuletzt dauerhaft kriselnde Dribbler schaffen kann, noch einmal seine Glanzform bester Tage zu erreichen. Jüngst meldete auch der kicker, dass immer weniger auf einen erneuten Wechsel Sanchos zu den Schwarzgelben hin deute.
Besagte beste Tage hatte Sancho allen voran in seiner ersten Zeit in Dortmund zwischen 2017 und 2021, als er sich zu einem der begehrtesten Offensivspieler Europas entwickelte und schließlich für 85 Millionen Euro Ablöse zu Manchester United wechselte. Im Old Trafford konnte er sich allerdings nie etablieren, die beste Phase während der letzten Jahre hatte Sancho dann bei seiner Leihe zurück zum BVB in der Rückrunde der Saison 2023/24.
Auch bei Aston Villa kam Sancho in dieser Spielzeit nicht wieder an seine Bestform heran. Sollte sich eine Rückkehr zur Borussia zerschlagen, soll allen voran die Türkei ein mögliches Ziel sein. Galatasaray, Fenerbahce und Besiktas klopfen angeblich bei Sanchos Berater an, im vergangenen Wintertransferfenster kam Sancho wohl schon für erste Gespräche nach Istanbul.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.