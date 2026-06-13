Überraschende Transfer-Gerüchte um Leon Goretzka: Kommt es zum Wiedersehen mit einer Ikone des FC Bayern München?

Nachdem sein Vertrag in München nach acht Jahren im Klub nicht mehr verlängert worden war, ist Goretzka in diesem Sommer ablösefrei, sobald sein Kontrakt Ende diesen Monats endet.

Der 31-Jährige wurde in den vergangenen Wochen und Monaten mit einer Vielzahl von europäischen Topklubs in Verbindung gebracht. Ein Wechsel zur AC Milan war schon so gut wie in trockenen Tüchern, ehe die Rossoneri am letzten Spieltag der Serie A die Champions League verspielten und in der Folge die gesamte sportliche Führung um Trainer Massimiliano Allegri und Sportdirektor Igli Tare vor die Tür setzten. Beide galten als große Befürworter eines Transfers des Deutschen.

Neben Milan war insbesondere Atletico Madrid an einer ablösefreien Verpflichtung Goretzkas interessiert. Im Winter sollen die Rojiblancos den Bayern sogar noch eine kleine Ablöse geboten haben, um den zentralen Mittelfeldspieler sofort zu verpflichten. Doch diesen Schritt lehnte Goretzka selbst ab, um die Saison mit den Bayern zu Ende zu spielen.