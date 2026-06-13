Wie The Athletic berichtet, hat Chicago Fire aus der US-amerikanischen MLS seine Fühler nach dem deutschen Nationalspieler ausgestreckt.
Überraschende Transfer-Gerüchte um Leon Goretzka: Kommt es zum Wiedersehen mit einer Ikone des FC Bayern München?
Nachdem sein Vertrag in München nach acht Jahren im Klub nicht mehr verlängert worden war, ist Goretzka in diesem Sommer ablösefrei, sobald sein Kontrakt Ende diesen Monats endet.
Der 31-Jährige wurde in den vergangenen Wochen und Monaten mit einer Vielzahl von europäischen Topklubs in Verbindung gebracht. Ein Wechsel zur AC Milan war schon so gut wie in trockenen Tüchern, ehe die Rossoneri am letzten Spieltag der Serie A die Champions League verspielten und in der Folge die gesamte sportliche Führung um Trainer Massimiliano Allegri und Sportdirektor Igli Tare vor die Tür setzten. Beide galten als große Befürworter eines Transfers des Deutschen.
Neben Milan war insbesondere Atletico Madrid an einer ablösefreien Verpflichtung Goretzkas interessiert. Im Winter sollen die Rojiblancos den Bayern sogar noch eine kleine Ablöse geboten haben, um den zentralen Mittelfeldspieler sofort zu verpflichten. Doch diesen Schritt lehnte Goretzka selbst ab, um die Saison mit den Bayern zu Ende zu spielen.
- AFP
Kommt es für Goretzka zum Wiedersehen mit Robert Lewandowski?
Sollte es zu einem Wechsel nach Chicago kommen würde Goretzka in die Fußstapfen von Bayern-Legende Bastian Schweinsteiger treten, der nach seinem Abschied aus München und einem anderthalbjährigen Intermezzo bei Manchester United zwischen 2017 und 2020 das Fire-Trikot trug.
Darüber hinaus könnte es für Goretzka zum Wiedersehen mit einem ehemaligen FCB-Teamkollegen kommen. Medienberichten zufolge ist Chicago auch an einer Verpflichtung von Robert Lewandowski interessiert, der nach seinem Vertragsende beim FC Barcelona ebenfalls ablösefrei auf dem Markt ist.
Dort sollen die Verhandlungen sogar schon etwas weiter fortgeschritten sein - demnach befindet sich der polnische Stürmer mit seinem Agenten Pini Zahavi bereits auf dem Weg in die USA, um konkrete Gespräche mit Vertretern des MLS-Klubs zu führen.
Gleichwohl hat der potenzielle Doppel-Deal einen Haken. Sollte Lewandowski bei Chicago Fire anheuern, gäbe es laut The Athletic keinen freien Platz mehr für einen sogenannten "Designated Player". Von diesen Spielern, deren Bezahlung über der gestatteten Obergrenze liegen darf, sind pro Mannschaft lediglich drei gestattet.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.