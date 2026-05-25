Über 40 Millionen Euro teuer und nur eine Einsatzminute seit Anfang Februar, ein potenzieller Superstar sitzt fast nur auf der Tribüne! Die größten Transferflops der Premier-League-Saison 2025/26

Facundo Buonanotte war nicht teuer. Dennoch taucht er in dieser Liste auf, weil er bei gleich zwei neuen Vereinen enttäuschte.

Buonanotte zeigte in der vergangenen Saison als Leihspieler solide Leistungen für das strauchelnde Leicester City, das letztlich abstieg. Daher wollte Aufsteiger Leeds United ihn im August von Brighton ausleihen. Doch als der Wechsel kurz vor dem Abschluss stand, grätschte der FC Chelsea dazwischen und holte den offensiven Mittelfeldspieler kurzerhand nach London. Die 2,3 Millionen Euro Leihgebühr fielen bei Chelsea nicht sonderlich ins Gewicht.

Die Zweifel, ob Buonanottes Qualität schon für einen englischen Topklub ausreicht, sie sollten berechtigt sein. Das Debüt des Argentiniers für die Blues Mitte September ging gründlich in die Hose, schon zur Halbzeit wurde er beim 2:2 in Brentford ausgewechselt. Danach sollte kein einziges weiteres Ligaspiel für Chelsea hinzu kommen.

Buonanotte stand in der Premier League kaum einmal im Kader, daher kehrte er schon im Januar zunächst nach Brighton zurück und wurde kurz darauf dann doch noch an Leeds weiter verliehen. Doch auch dort lief es überhaupt nicht, in der Liga war der 21-Jährige nach zwei Kurzeinsätzen im Januar schnell komplett außen vor.

Seine einzigen Spuren hinterließ Buonanotte diese Saison in FA Cup und EFL Cup, insgesamt kamen lediglich elf Einsätze zusammen. Eine sehr enttäuschende Spielzeit, an deren Ende er vorerst wieder nach Brighton zurückkehrt. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2028, Zukunft völlig offen.