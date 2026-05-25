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Über 40 Millionen Euro teuer und nur eine Einsatzminute seit Anfang Februar, ein potenzieller Superstar sitzt fast nur auf der Tribüne! Die größten Transferflops der Premier-League-Saison 2025/26

Premier League
Opinion
A. Isak
F. Wirtz
M. Kerkez
J. Frimpong
N. Woltemade
A. Elanga
Y. Wissa
J. Gittens
A. Garnacho
L. Delap
H. Elliott
X. Simons
T. Reijnders
J. Trafford
B. Johnson
T. Dibling
Liverpool
FC Chelsea
Newcastle United
Manchester City
Tottenham
Aston Villa
Everton
Crystal Palace
Leeds
Nottingham Forest
FEATURES

Die Premier-League-Saison 2025/26 ist zu Ende, Arsenal hat erstmals seit 22 Jahren den Titel geholt. Und während die Gunners feiern, stellt sich auch die Frage: Welche Spieler haben in dieser Spielzeit ganz besonders enttäuscht?

Wie in jeder Saison haben einige Neuzugänge eine wichtige Rolle gespielt. Doch auch für die Vereine der Premier League wird es immer schwerer, ungeschliffene Diamanten zu finden, die dann auch sofort einschlagen. Hohe Investitionen in etablierte Spieler bergen derweil einige Risiken - denn je höher die Ablösesumme, desto größer die Fallhöhe.

Auch in dieser Premier-League-Saison gab es wieder teure Neuzugänge, die das für sie ausgegebene Geld bisher nicht rechtfertigen konnten. Und so mancher kostete zwar nichts, verschwand aber völlig in der Versenkung. SPOX hat die 20 größten Transferflops der EPL-Spielzeit 2025/26 zusammengestellt.

  • Chelsea FC v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    20Facundo Buonanotte: Leihe zum FC Chelsea für 2,3 Millionen Euro Leihgebühr / Leihe zu Leeds United

    Facundo Buonanotte war nicht teuer. Dennoch taucht er in dieser Liste auf, weil er bei gleich zwei neuen Vereinen enttäuschte.

    Buonanotte zeigte in der vergangenen Saison als Leihspieler solide Leistungen für das strauchelnde Leicester City, das letztlich abstieg. Daher wollte Aufsteiger Leeds United ihn im August von Brighton ausleihen. Doch als der Wechsel kurz vor dem Abschluss stand, grätschte der FC Chelsea dazwischen und holte den offensiven Mittelfeldspieler kurzerhand nach London. Die 2,3 Millionen Euro Leihgebühr fielen bei Chelsea nicht sonderlich ins Gewicht.

    Die Zweifel, ob Buonanottes Qualität schon für einen englischen Topklub ausreicht, sie sollten berechtigt sein. Das Debüt des Argentiniers für die Blues Mitte September ging gründlich in die Hose, schon zur Halbzeit wurde er beim 2:2 in Brentford ausgewechselt. Danach sollte kein einziges weiteres Ligaspiel für Chelsea hinzu kommen.

    Buonanotte stand in der Premier League kaum einmal im Kader, daher kehrte er schon im Januar zunächst nach Brighton zurück und wurde kurz darauf dann doch noch an Leeds weiter verliehen. Doch auch dort lief es überhaupt nicht, in der Liga war der 21-Jährige nach zwei Kurzeinsätzen im Januar schnell komplett außen vor.

    Seine einzigen Spuren hinterließ Buonanotte diese Saison in FA Cup und EFL Cup, insgesamt kamen lediglich elf Einsätze zusammen. Eine sehr enttäuschende Spielzeit, an deren Ende er vorerst wieder nach Brighton zurückkehrt. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2028, Zukunft völlig offen.

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  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-EVERTONAFP

    19Evann Guessand: Für 30 Millionen Euro zu Aston Villa / Leihe zu Crystal Palace

    30 Millionen Euro nahm Aston Villa vergangenen Sommer in die Hand, um Evann Guessand zu verpflichten. 21 Scorerpunkte in der Ligue 1 für OGC Nizza waren das Empfehlungsschreiben des Nationalstürmers der Elfenbeinküste. Doch in England wollte es bisher gar nicht funktionieren.

    Bei Villa blieb ihm irgendwann vor allem noch die Europa League, in der Premier League wurden Guessands Einsatzzeiten Stück für Stück weniger. Ohne Tor in bis dahin 13 Ligaspielen für Villa zog Guessand Ende Januar per Leihe weiter zu Crystal Palace. Dort reichte es seither immerhin für einen Treffer, im April kam zu allem Übel aber noch eine Knieverletzung hinzu. Eine verkorkste Saison.

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    18Jeremie Frimpong: Für 40 Millionen Euro zum FC Liverpool

    Nach starken Jahren bei Bayer Leverkusen inklusive Meistertitel zog es Jeremie Frimpong vergangenen Sommer in die Premier League. 40 Millionen Euro Ablöse legte der FC Liverpool hin, Frimpongs Auftrag: Den zu Real Madrid abgewanderten Trent Alexander-Arnold auf der rechten Seite vergessen machen.

    Doch schon der Start glückte nicht, im weiteren Saisonverlauf wurde der niederländische Nationalspieler immer wieder von Verletzungsproblemen ausgebremst. Vor allem Frimpongs Defensivarbeit konnte Liverpools Trainer Arne Slot bisher wohl nicht überzeugen, speziell in diesem Bereich muss sich der ehemalige Leverkusener enorm steigern.

  • Tottenham Hotspur v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    17Xavi Simons: Für 65 Millionen Euro zu Tottenham

    Zunächst galt der FC Chelsea als wahrscheinlichstes Ziel für Xavi Simons. Müßig, darüber zu diskutieren, ob es für den Niederländer bei den Blues besser gelaufen wäre.

    Ende August wechselte Xavi Simons zwar nach London, unterschrieb allerdings bei Tottenham. 65 Millionen Euro machten die Spurs locker und bescherten RB Leipzig einen Geldsegen.

    Hin und wieder, etwa beim 2:0 gegen Brentford im Dezember oder beim 2:2 gegen Brighton im April, ließ Simons seine Klasse aufblitzen. Doch, speziell gemessen an der hohen Ablöse, tat er das deutlich zu selten. Die insgesamt sehr komplizierte Saison der Spurs kam erschwerend hinzu und für Simons endete die Spielzeit mit einem persönlichen Fiasko, als er sich Ende April einen Kreuzbandriss zuzog und damit die WM verpassen wird.

  • Manchester City v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    16Tijjani Reijnders: Für 54,9 Millionen Euro zu Manchester City

    Tijjani Reijnders sollte im Mittelfeld von Manchester City das schwere Erbe von Kevin De Bruyne antreten, knapp 55 Millionen Euro Ablöse ließen sich die Skyblues die Dienste des Niederländers kosten. Zunächst schlug Reijnders auch voll ein, war im Team von Trainer Pep Guardiola gesetzt und schien auf bestem Wege, seinen hohen Preis zu rechtfertigen.

    Doch mit zunehmender Dauer der Saison ließ Reijnders' Einfluss auf das Spiel von City deutlich nach. Seit Jahresbeginn 2026 stand der 27-Jährige kaum noch in der Startelf, saß zwischenzeitlich vier Ligaspiele am Stück 90 Minuten lang auf der Bank. Reijnders wird darauf hoffen, bei Guardiolas Nachfolger - aller Voraussicht nach wird es Enzo Maresca - eine wichtigere Rolle einzunehmen.

  • Crystal Palace v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    15Arnaud Kalimuendo: Für 30 Millionen Euro zu Nottingham Forest

    Mit großen Vorschusslorbeeren aus einer starken Saison für Stade Rennes kam Kalimuendo für 30 Millionen Euro Ablöse zu Nottingham Forest. Dort hat der Stürmer bis dato aber so gut wie gar keine Spuren hinterlassen.

    Zu Saisonbeginn wurde Kalimuendo immerhin noch regelmäßig eingewechselt, doch von Ende Oktober bis Anfang Januar spielte der Franzose in der Premier League nur noch ganze dreimal - und das jeweils nur sehr kurz.

    Im Wintertransferfenster zogen Spieler und Verein daher die Reißleine, Kalimuendo wurde an Eintracht Frankfurt verliehen. Dort kam der 24-Jährige viel besser zurecht und bei Nottingham wird man hoffen, dass sich die 30-Millionen-Investition in Kalimuendo möglicherweise doch noch lohnen wird.

  • Crystal Palace v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Brennan Johnson: Für 40 Millionen Euro zu Crystal Palace

    Trotz gutem Start mit zwei Toren aus den ersten beiden Saisonspielen nahm Brennan Johnson bei Tottenham keine allzu große Rolle ein. Daher suchte der Offensivspieler im Wintertransferfenster eine neue Herausforderung, wechselte Anfang Januar innerhalb Londons zu Crystal Palace. Kostenpunkt: Satte 40 Millionen Euro.

    Für Palace hat sich das bisher überhaupt nicht gelohnt, denn Johnson sorgte in der Offensive der Mannschaft des abwandernden Trainers Oliver Glasner nicht einmal ansatzweise für die erhofften Impulse. Für Palace ist Johnson bis dato kein einziges Tor gelungen.

  • Newcastle United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Nick Woltemade: Für 75 Millionen Euro zu Newcastle United

    Dass Nick Woltemade in dieser Liste auftaucht, hat allen voran mit der üppigen Ablösesumme in Höhe von 75 Millionen Euro zu tun. Der deutsche Stürmer erlebte gute erste Wochen in Newcastle und mauserte sich schnell zum Publikumsliebling.

    Doch danach baute Woltemade allen voran hinsichtlich seiner Quote ab, wobei man ihn hier auch ein wenig in Schutz nehmen muss, weil er mitunter nicht mehr als vorderste Spitze spielte und andere Aufgaben zu erfüllen hatte. Doch der Blick auf die Zahlen sagt eben unter anderem aus, dass der 24-Jährige zwischenzeitlich 17 Premier-League-Spiele lang ohne eigenes Tor blieb.

    Ob Woltemade in Newcastle mittelfristig eine glückliche Zukunft hat, scheint nach seinem ersten Jahr in der Premier League fraglich.

  • Leeds United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    12Dan Ndoye: Für 42 Millionen Euro zu Nottingham Forest

    Für Dan Ndoye gab Nottingham sogar noch mehr Geld aus als für Kalimuendo, 42 Millionen Euro Ablöse flossen für den Wechsel des Schweizer Nationalstürmers an den FC Bologna. Doch auch Ndoye konnte in England keineswegs überzeugen.

    Sein einziges Premier-League-Tor erzielte Ndoye am 1. Spieltag beim 3:1 gegen Brentford, sein einziger Liga-Assist folgte eine Woche später beim 1:1 bei Crystal Palace. Das war Ende August - und nach dem guten Start kam bis Saisonende kein einziger Scorerpunkt mehr hinzu.

    Lange spielte Ndoye trotzdem häufig von Beginn an, nach einer kurz vor Weihnachten erlittenen Verletzung war die Saison des 25-Jährigen dann aber schon so gut wie vorbei. Nach seiner Rückkehr spielte Ndoye in der Liga kein einziges Mal mehr von Beginn an, das letzte Mal in der Anfangsformation stand er Anfang Dezember. Im Sommer könnte der Angreifer schon wieder verkauft werden.

  • Wolverhampton Wanderers v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    11James Trafford: Für 31,2 Millionen Euro zu Manchester City

    Manchester City holte seinen ehemaligen Nachwuchskeeper vergangenen Sommer vom FC Burnley zurück, musste dafür gut 31 Millionen Euro Ablöse berappen. Trafford stand an den ersten drei Premier-League-Spieltagen, nach denen schon zwei Niederlagen zu Buche standen, jeweils in Citys Tor.

    Doch dann kam Gianluigi Donnarumma und Trafford blieb nur noch der Platz auf der Bank. In der Premier League durfte der 23-jährige Engländer danach fast neun Monate lang gar nicht mehr spielen, erst am letzten Spieltag gegen Aston Villa am Sonntag kam er mal wieder zu einem Ligaeinsatz. Auch die mittelfristige Perspektive bei City ist für Trafford angesichts der Klasse Donnarummas lediglich die Rolle als Nummer 2.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    10Milos Kerkez: Für 46,9 Millionen Euro zum FC Liverpool

    Kerkez war der vorgezogene Nachfolger von Reds-Ikone Andy Robertson auf der linken Abwehrseite, da bereits abzusehen war, dass der Schotte die Anfield Road nach Saisonende verlassen würde. Doch bisher hat sich Kerkez nicht dafür empfohlen, ähnlich nachhaltige Spuren beim FC Liverpool zu hinterlassen wie Robertson.

    Vor allem in Anbetracht der hohen Ablöse (knapp 47 Millionen Euro) kam von Kerkez in Liverpool bisher zu wenig. Gegnerische Trainer machten den Ungarn defensiv immer wieder als Schwachstellte aus und auch offensiv konnte Kerkez nicht in erhofftem Ausmaß Akzente setzen. In seinem zweiten Jahr bei den Reds muss von dem 22-Jährigen deutlich mehr kommen.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BURNLEYAFP

    9Florian Wirtz: Für 125 Millionen Euro zum FC Liverpool

    Wirtz steigerte sich nach schwierigem Saisonstart in neuer Umgebung und neuer Liga. Der deutsche Spielmacher hatte in seinem insgesamt durchwachsenen ersten Jahr beim FC Liverpool auch seine starken Phasen - doch gemessen an der immensen Ablösesumme in Höhe von 125 Millionen Euro kann Wirtz durchaus als eine Enttäuschung der Saison eingeordnet werden.

    Sicherlich kam Wirtz dabei nicht zu gute, dass die Reds insgesamt eine komplizierte Spielzeit durchmachten. Was die Quote angeht, sind 17 direkte Torbeteiligungen (sieben Treffer, zehn Assists) in 49 Einsätzen zu wenig.

  • Liverpool v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Tyler Dibling: Für 40,5 Millionen Euro zum FC Everton

    Nach Southamptons Abstieg in der vergangenen Saison stand Tyler Dibling bei mehreren Premier-League-Klubs auf dem Zettel. Der FC Everton erhielt den Zuschlag, 40,5 Millionen Euro Ablöse fanden dafür ihren Weg nach Southampton.

    Doch Dibling, großes englisches Offensivtalent, hatte sich seine erste Saison bei Everton ganz sicher anders vorgestellt. Keine einzige direkte Torbeteiligung verzeichnete der 20-jährige Rechtsaußen in wettbewerbsübergreifend 18 Einsätzen für die Toffees. Besonders bitter: In den 14 Premier-League-Spielen von Anfang Februar bis Saisonende stand Dibling gerade mal eine einzige Minute auf dem Platz. Ziemlich wenig für mehr als 40 Millionen Euro Investition.

  • Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Liam Delap: Für 35,5 Millionen Euro zum FC Chelsea

    Chelsea sicherte sich vergangenen Sommer eine der größten englischen Sturmhoffnungen, zahlte für Liam Delap 35,5 Millionen Euro Ablöse an Ipswich Town. Delap übernahm bei den Blues die prestigeträchtige Nummer 9, seine Torausbeute in dieser Saison passt aber überhaupt nicht dazu.

    In 28 Premier-League-Einsätzen gelang Delap gerade mal ein einziges Tor. Eine Oberschenkelverletzung im ersten Saisondrittel machte dem jungen Angreifer das Leben zusätzlich schwer und nach seiner Rückkehr auf den Platz nahmen Delaps Einsatzzeiten kontinuierlich ab. Seit Mitte Januar blieb der 23-Jährige in der Liga ohne Scorerpunkt.

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    6Alejandro Garnacho: Für 46,2 Millionen Euro zum FC Chelsea

    Alejandro Garnacho ist ein weiterer Offensivspieler, für den der FC Chelsea vergangenen Sommer viel Geld hinblätterte (46,2 Millionen Euro), der die Erwartungen allerdings nicht erfüllen konnte.

    Garnacho setzte seine Glanzlichter vorwiegend in EFL Cup und FA Cup, in Premier League und Champions League leistete der 21-Jährige keineswegs den erhofften Beitrag. Ende Oktober beim 1:2 gegen Sunderland gelang dem Argentinier sein einziges Liga-Tor für Chelsea - ob Garnacho seiner Karriere an der Stamford Bridge noch neuen Schwung verleihen kann, scheint mehr als fraglich.

  • Wolverhampton Wanderers v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Anthony Elanga: Für 61,4 Millionen Euro zu Newcastle United

    Bei Nottingham Forest avancierte Anthony Elanga zu einem der aufregendsten Offensivspieler der Premier League. In Newcastle wollte er den nächsten Schritt gehen, satte 61,4 Millionen Euro Ablöse wurden für die Magpies fällig. Doch ein bedeutungsloser Doppelpack beim 2:7 im Achtelfinalrückspiel der Champions League gegen den FC Barcelona, das für Newcastle das Aus bedeutete, blieb Elangas einziges echtes Highlight beim neuen Verein.

    Die ernüchternde Bilanz des schwedischen Nationalspielers in dieser Premier-League-Saison: Kein einziges Tor, nur ein mickriger Assist. Newcastles Trainer Eddie Howe verlor nie die Geduld mit Elanga, gab ihm trotz schwacher Leistungen immer wieder neue Chancen. Doch der Knoten wollte einfach nicht platzen, in Newcastles Startelf stand Elanga zuletzt nur noch selten.

  • Harvey Elliott Aston Villa 2025-26Getty

    4Harvey Elliott: Leihe zu Aston Villa

    Nach einer überragenden U21-EM im vergangenen Sommer, als er Englands Auswahl zum Titel führte und zum besten Spieler des Turniers gekürt wurde, wollte sich Harvey Elliott diese Saison keinesfalls mit einer Rolle als Edeljoker beim FC Liverpool zufrieden geben. Daher zog er per Leihe zu Aston Villa aus, um dort bei einem ambitionierten Klub Stammspieler zu werden und eine prägende Rolle einzunehmen.

    Doch das Vorhaben sollte krachend scheitern. Nach ein paar Einsätzen zu Saisonbeginn war Villas Trainer Unai Emery ziemlich schnell klar, dass er für Elliott nicht die 40 Millionen Euro schwere Kaufoption ziehen wollen würde, die fällig geworden wäre, hätte der offensive Mittelfeldspieler mindestens zehn Ligaspiele für den Europa-League-Sieger absolviert.

    Daher geriet Elliott mehr und mehr in Vergessenheit, machte insgesamte nur vier Ligaspiele für Villa. Von Ende September bis Saisonende verzeichnete der 23-Jährige nur einen einzigen Premier-League-Einsatz, als Emery ihm Anfang Februar beim 0:1 gegen Brentford eine knappe Viertelstunde gab.

    Seither saß Elliott fast immer auf der Tribüne, im Sommer kehrt er zunächst nach Liverpool zurück. Möglicherweise zieht er dann sofort weiter und wird verkauft.

  • Brentford v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Jamie Gittens: Für 56 Millionen Euro zum FC Chelsea

    Delap und Garnacho lassen grüßen: Mit Jamie Gittens enttäuschte auch ein dritter junger, talentierter Offensivspieler, für den der FC Chelsea vergangenen Sommer viel Geld auf den Tisch legte.

    56 Millionen Euro Ablöse flossen an Borussia Dortmund, bei Chelsea wollte sich Gittens in der englischen Heimat ins Rampenlicht spielen. Doch es gelang nicht: Von einem Stammplatz stets weit entfernt, glückte dem 21-Jährigen in bisher 16 Premier-League-Einsätzen kein einziges Tor. Mitten in der Saison sorgte dann eine Oberschenkelverletzung dafür, dass Gittens seit Ende Januar gar nicht mehr spielen konnte.

  • Newcastle United v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Yoane Wissa: Für 57,7 Millionen Euro zu Newcastle United

    Yoane Wissa ist ein weiterer Offensivspieler, dessen hohe Ablöse sich für Newcastle United bisher nicht ausgezahlt hat. 57,7 Millionen Euro überwiesen die Magpies vergangenen Sommer für den Angreifer an Brentford - und bekamen diese Saison ziemlich wenig dafür.

    Der Start wurde durch eine langwierige Knieverletzung erschwert, erst Anfang Dezember konnte Wissa sein erstes Spiel für den neuen Verein absolvieren. Sein einziges Premier-League-Tor für Newcastle erzielte der 29-Jährige Ende Dezember, im Jahr 2026 kam lediglich ein einziger Scorerpunkt (Assist beim 3:1 gegen Brighton Anfang Mai) dazu. In Newcastles Liga-Startelf hatte es Wissa zuletzt Anfang Februar geschafft.

  • Liverpool v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Alexander Isak: Für 145 Millionen Euro zum FC Liverpool

    Alexander Isak wollte unbedingt zum FC Liverpool und bekam schließlich auch seinen Willen. Unglaubliche 145 Millionen Euro Ablöse mussten die Reds dafür an Newcastle United überweisen.

    Der Ertrag, den Isak Liverpool in seinem ersten Jahr beim neuen Verein liefern konnte, ist gemessen an dieser riesigen Summe verschwindend gering. Dabei hatte der schwedische Mittelstürmer freilich auch Pech.

    Mit Trainingsrückstand kam er an der Anfield Road an, nach den ersten Einsätzen machten die Adduktoren Probleme. Isak konnte keinen Rhythmus finden, machte erst Ende November sein erstes Premier-League-Tor für den neuen Klub. Trainer Arne Slot setzte aber weiterhin nicht voll auf Isak - und dann kam Ende Dezember der Wadenbeinbruch, der den 26-Jährigen bis Anfang April außer Gefecht setzte.

    Insgesamt hat Isak in bisher 22 Einsätzen für Liverpool nur vier Treffer erzielt. Überspitzt gesagt haben die Reds also bisher für jedes Isak-Tor 36,25 Millionen Euro bezahlt.