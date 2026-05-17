Übelste Beleidigung auf riesigem Bayern-Logo: 1860-Fans crashen Meisterfeier des verhassten Rivalen

Der Fauxpas blieb zunächst unbemerkt, ehe Kapitän Manuel Neuer Stadionsprecher und Moderator Stephan Lehmann darauf hingewiesen hatte, der wiederum anordnete: "Könnt ihr das mal wegmachen, ihr seht ja gar nix, nicht weiterreichen!"

Nach Informationen von SPOX ist die erste Ultra-Gruppierung der Löwen für die Aktion verantwortlich. Es ist nicht die erste Spitze des Stadtrivalen in Richtung des großen FCB, nachdem einige Anhänger der Blauen im Spiel gegen den FC Ingolstadt nach dem Aus der Bayern gegen PSG "Champions-League-Versager, FCB!" grölten.

Dieselbe Gruppe soll auch während des Wahlkampfs in München zuletzt rund um das Trainingsgelände des FC Bayern großflächig Plakate zur "Verschönerung des Stadtbilds" mit einem Schmähmotiv gegen den FC Bayern überklebt hatte