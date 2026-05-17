Die Fans des FC Bayern haben am Sonntag ihren 35. Meistertitel traditionell auf dem Marienplatz in München gefeiert- und auch Erz- und Stadtrivale 1860 war gewissermaßen mit dabei, und zwar ausgerechnet auf dem Logo des deutschen Rekordmeisters.
Übelste Beleidigung auf riesigem Bayern-Logo: 1860-Fans crashen Meisterfeier des verhassten Rivalen
TV-Bilder zeigen manipuliertes Bayern-Logo
Als die Anhänger der Roten ein riesiges Emblem des FC Bayern München vor dem Rathausbalkon durch das Publikum reichten, war aus der Vogelperspektive im BR auf einer weißen Raute mit '1860' ausgerechnet der Schriftzug des TSV aus Giesing zu sehen. Anstatt 'FC Bayern München' war auf dem Logo stattdessen 'FC Bauern H*rensöhne' zu lesen.
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"Nicht weiterreichen!" Neuer bemerkt Fauxpas zu spät
Der Fauxpas blieb zunächst unbemerkt, ehe Kapitän Manuel Neuer Stadionsprecher und Moderator Stephan Lehmann darauf hingewiesen hatte, der wiederum anordnete: "Könnt ihr das mal wegmachen, ihr seht ja gar nix, nicht weiterreichen!"
Nach Informationen von SPOX ist die erste Ultra-Gruppierung der Löwen für die Aktion verantwortlich. Es ist nicht die erste Spitze des Stadtrivalen in Richtung des großen FCB, nachdem einige Anhänger der Blauen im Spiel gegen den FC Ingolstadt nach dem Aus der Bayern gegen PSG "Champions-League-Versager, FCB!" grölten.
Dieselbe Gruppe soll auch während des Wahlkampfs in München zuletzt rund um das Trainingsgelände des FC Bayern großflächig Plakate zur "Verschönerung des Stadtbilds" mit einem Schmähmotiv gegen den FC Bayern überklebt hatte