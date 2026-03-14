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Gabriele Stragapede

Übersetzt von

Udinese gegen Juventus: Die Zuschauer in Udine vergessen Spalletti nicht: „Arschloch“

Ein einmaliger Sprechchor der friaulischen Fans zugunsten des Trainers der Bianconeri.

Das Duell an diesem Samstagabend in der Serie A, das im Rahmen des 29. Spieltags der Meisterschaft zwischen Udinese und Juventus im Bluenergy Stadium in Udine ausgetragen wird, geht sofort in die heiße Phase. Ein Spiel, das in den ersten Minuten noch ausgeglichen war, wobei sich beide Mannschaften zunächst abtasteten, ohne sofort Vollgas zu geben, und stattdessen zunächst dem taktischen Spiel und den Spielzügen den Vorrang ließen.

Und wenn es noch nicht die Protagonisten auf dem Platz waren, so haben die Fans des friaulischen Vereins dafür gesorgt, dass sie im Mittelpunkt standen.

  • CHOR GEGEN SPALLETTI

    Die im Bluenergy-Stadion anwesenden Udinese-Fans richteten sich bereits beim Anpfiff des Spiels gegen Juventus sofort gegen den Trainer der Bianconeri, Luciano Spalletti, und stimmten einen Gesang an, den wir aus Respekt nicht wiederholen, sondern durch einige Auslassungspunkte andeuten.

    Die friaulischen Fans richteten sich an den aus Certaldo stammenden Trainer und skandierten: „Spalletti, du Mistkerl“. Der Bezug ist ziemlich klar.

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  • SPALLETTI STARTET ALS EHEMALIGER SPIELER

    Wir erinnern daran, dass es für Luciano Spalletti eine Rückkehr nach Udine ist, wo er – nach einer ersten Station im Jahr 2001 mit elf Spielen – von Juli 2002 bis zum Ende der Saison 2004/2005 Trainer von Udinese war. Drei Jahre in Friaul mit 122 Spielen von der Trainerbank der Bianconeri aus und einem Punkteschnitt von 1,57 Punkten pro Spiel.

    In Udine führte Spalletti Udinese im ersten Jahr auf den 6. Platz (mit der daraus folgenden Qualifikation für den damaligen UEFA-Pokal), im Jahr darauf auf den 7. Platz und in der letzten Saison auf einen außergewöhnlichen 4. Platz sowie in die Vorrunde der Champions League (zusätzlich zum Erreichen des Halbfinales im Coppa Italia).

    Anschließend schloss sich Spalletti dem Projekt von Roma an

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