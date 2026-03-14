Udinese gegen Juventus: Die Zuschauer in Udine vergessen Spalletti nicht: „Arschloch“

Das Duell an diesem Samstagabend in der Serie A, das im Rahmen des 29. Spieltags der Meisterschaft zwischen Udinese und Juventus im Bluenergy Stadium in Udine ausgetragen wird, geht sofort in die heiße Phase. Ein Spiel, das in den ersten Minuten noch ausgeglichen war, wobei sich beide Mannschaften zunächst abtasteten, ohne sofort Vollgas zu geben, und stattdessen zunächst dem taktischen Spiel und den Spielzügen den Vorrang ließen.

Und wenn es noch nicht die Protagonisten auf dem Platz waren, so haben die Fans des friaulischen Vereins dafür gesorgt, dass sie im Mittelpunkt standen.