U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland in Griechenland live im Free TV und Live Stream?

Das DFB-Team war in der Qualifikation für die U21-EM zuletzt am vergangenen Freitag gegen Nordirland im Einsatz. Das Team von Antonio Di Salvo gewann die Partie klar mit 3:0. In der Tabelle der Gruppe F liegt Deutschland nach sechs Spielen mit 15 Punkten drei Zähler hinter dem heutigen Gegner Griechenland.

Auch die Griechen konnten in der EM-Qualifikation zuletzt einen Sieg einfahren. Gegen Malta gewannen die heutigen Hausherren souverän mit 5:0.

In der Gruppe F kommt es am Abend somit zum Showdown zwischen dem Erst- und dem Zweitplatzierten. Mit einem Sieg kann das DFB-Team an den Griechen vorbeiziehen und Rang eins in der Gruppe erobern. Im heutigen Spiel muss die deutsche U21 allerdings auf Max Finkgräfe verzichten, der kurzfristig von Noah Darvich ersetzt wird.

Das erste Duell zwischen den beiden Mannschaften im Rahmen der EM-Qualifikation war eine knappe Angelegenheit. Das DFB-Team unterlag letztlich mit 2:3.