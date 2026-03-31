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U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland in Griechenland live im Free TV und Live Stream?

Griechenland U21 - Deutschland U21
Griechenland U21
Deutschland U21
EURO U21 Qualification

Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft heute in der EM-Qualifikation auf Griechenland. GOAL verrät Euch, wer die Begegnung live im TV und Livestream überträgt.

Am heutigen Dienstag, den 31. März, bekommt es die deutsche U21-Nationalmannschaft mit der Auswahl aus Griechenland zu tun. Die Partie am 9. Spieltag der EM-Qualifikation beginnt um 18 Uhr im Apostolos-Nikolaidis-Stadion in Athen.

Hier bei GOAL erfahrt Ihr, wer das Duell live zeigt.  

  • U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland in Griechenland live im Free TV und Live Stream?

    Das Duell zwischen Griechenland und Deutschland zeigt ProSieben Maxx heute exklusiv im TV und Livestream. Der Privatsender beginnt um 17.30 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel. So sieht das ProSieben-Maxx-Team aus:

    • Moderation: Matthias Opdenhövel
    • Kommentator: Florian Hauser
    • Experte: Markus Babbel

    Das Qualifikationsspiel für die U21-EM wird heute zudem live und in voller Länge im Livestream gezeigt. Den Livestream der Begegnung findet Ihr auf Joyn.

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  • News zu Deutschland und Griechenland

    Das DFB-Team war in der Qualifikation für die U21-EM zuletzt am vergangenen Freitag gegen Nordirland im Einsatz. Das Team von Antonio Di Salvo gewann die Partie klar mit 3:0. In der Tabelle der Gruppe F liegt Deutschland nach sechs Spielen mit 15 Punkten drei Zähler hinter dem heutigen Gegner Griechenland.

    Auch die Griechen konnten in der EM-Qualifikation zuletzt einen Sieg einfahren. Gegen Malta gewannen die heutigen Hausherren souverän mit 5:0.

    In der Gruppe F kommt es am Abend somit zum Showdown zwischen dem Erst- und dem Zweitplatzierten. Mit einem Sieg kann das DFB-Team an den Griechen vorbeiziehen und Rang eins in der Gruppe erobern. Im heutigen Spiel muss die deutsche U21 allerdings auf Max Finkgräfe verzichten, der kurzfristig von Noah Darvich ersetzt wird.

    Das erste Duell zwischen den beiden Mannschaften im Rahmen der EM-Qualifikation war eine knappe Angelegenheit. Das DFB-Team unterlag letztlich mit 2:3.

  • U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland in Griechenland live im Free TV und Live Stream? Wichtigste Infos

    EventEM-Qualifikation (U21)
    DuellGriechenland vs. Deutschland 
    Datum31. März
    Anpfiff 18 Uhr
    SpielortApostolos-Nikolaidis-Stadion, Athen (Griechenland)
    ÜbertragungProSieben Maxx, Joyn

  • U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland in Griechenland live im Free TV und Live Stream? Die Tabelle der EM-Qualifikationsgruppe F

    #MannschaftSp.SUNToreDiff.Pkt.
    1Griechenland660021:21918
    2Deutschland650120:41615
    3Nordirland62135:10-57
    4Georgien61328:806
    5Lettland61233:9-65
    6Malta60060:24-240

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