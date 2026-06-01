Vor dem WM-Auftritt 2026 in den USA, Mexiko und Kanada bestreitet die Türkei am heutigen Montag (1. Juni) um 19:30 Uhr ein Testspiel gegen Nordmazedonien. Das Spiel findet im Istanbuler Ülker-Stadion von Fenerbahce statt.Wo man das Spiel live im TV oder Livestream sehen kann? GOAL verrät es Ihnen.
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Türkei vs. Nordmazedonien heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel vor der WM 2026?
Türkei vs. Nordmazedonien heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel vor der WM 2026?
In Deutschland zeigt kein Free-TV-Sender die Partie. Trotzdem könnt ihr Türkei gegen Nordmazedonien live verfolgen.
DAZN zeigt alle Testspiele ohne deutsche Beteiligung vor der WM, also auch die Begegnungen der türkischen Nationalmannschaft. Pünktlich zum Anpfiff um 19.30 Uhr geht Kommentator Flo Hauser auf Sendung.
Für den Zugriff braucht ihr das "Super Sports"-Paket von DAZN.
- AFP
Türkei vs. Nordmazedonien heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel vor der WM 2026? Die wichtigsten Infos
- Event: Freundschaftsspiel
- Paarung: Türkei vs. Nordmazedonien
- Spielort: Ülker-Stadion in Istanbul
- Anpfiff: 19.30 Uhr
- TV-Übertragung: /
- Livestream:DAZN
Türkei vs. Nordmazedonien heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel vor der WM 2026? Die WM-Gruppe der türkischen Nationalmannschaft
- WM-Gruppe D:
Türkei USA Paraguay Australien
- AFP
Türkei vs. Nordmazedonien heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel vor der WM 2026? Vorläufiger Kader der türkischen Nationalmannschaft
TOR Ugurcan Çakir (Galatasaray), Altay Bayindir (Manchester United), Muhammed Sengezer (Basaksehir), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Mert Günok (Fenerbahçe) ABWEHR Yusuf Akcicek (Al-Hilal), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (TSG Hoffenheim), Abdülkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Samet Akaydin (Rizespor), Caglar Söyüncüler (Fenerbahce), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (AS Rom), Mert Müldür (Fenerbahce) MITTELFELD Hakan Calhanoglu (Inter Mailand), Ismail Yokus (Fenerbahce), Demir Ege Tiknaz (SC Braga), Atakan Karazor (VfB Stuttgart), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Besiktas), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt) ANGRIFF Kenan Yildiz (Juventus Turin), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Oguz Aydin (Fenerbahce), Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce), Aral Simsir (FC Midtjylland), Yunus Akgün (Galatasaray), Irfan Can Kahveci (Kasimpasa), Yusuf Sari (Basaksehir) und Deniz Gül (FC Porto).