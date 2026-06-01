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Türki̇ye v Romania - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport
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Türkei vs. Nordmazedonien heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel vor der WM 2026?

Weltmeisterschaft
Türkei - Nordmazedonien
Türkei
Nordmazedonien
Freundschaftsspiele

Die türkische Nationalmannschaft trifft am heutigen Montag im Rahmen eines Testspiels auf Nordmazedonien. Wo Ihr die Partie der Türkei heute live im TV und Livestream seht, erfahrt Ihr hier.

Vor dem WM-Auftritt 2026 in den USA, Mexiko und Kanada bestreitet die Türkei am heutigen Montag (1. Juni) um 19:30 Uhr ein Testspiel gegen Nordmazedonien. Das Spiel findet im Istanbuler Ülker-Stadion von Fenerbahce statt. 

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Wo man das Spiel live im TV oder Livestream sehen kann? GOAL verrät es Ihnen.

  • Türkei vs. Nordmazedonien heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel vor der WM 2026?

    In Deutschland zeigt kein Free-TV-Sender die Partie. Trotzdem könnt ihr Türkei gegen Nordmazedonien live verfolgen.

    DAZN zeigt alle Testspiele ohne deutsche Beteiligung vor der WM, also auch die Begegnungen der türkischen Nationalmannschaft. Pünktlich zum Anpfiff um 19.30 Uhr geht Kommentator Flo Hauser auf Sendung. 

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    Für den Zugriff braucht ihr das "Super Sports"-Paket von DAZN

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    Türkei vs. Nordmazedonien heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel vor der WM 2026? Die wichtigsten Infos

    • Event: Freundschaftsspiel
    • Paarung: Türkei vs. Nordmazedonien
    • Spielort: Ülker-Stadion in Istanbul
    • Anpfiff: 19.30 Uhr
    • TV-Übertragung: /
    • Livestream:DAZN

  • Türkei vs. Nordmazedonien heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel vor der WM 2026? Die WM-Gruppe der türkischen Nationalmannschaft

    • WM-Gruppe D:
    Türkei
    USA
    Paraguay
    Australien
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    Türkei vs. Nordmazedonien heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel vor der WM 2026? Vorläufiger Kader der türkischen Nationalmannschaft

    TORUgurcan Çakir (Galatasaray), Altay Bayindir (Manchester United), Muhammed Sengezer (Basaksehir), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Mert Günok (Fenerbahçe)
    ABWEHRYusuf Akcicek (Al-Hilal), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (TSG Hoffenheim), Abdülkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Samet Akaydin (Rizespor), Caglar Söyüncüler (Fenerbahce), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (AS Rom), Mert Müldür (Fenerbahce)
    MITTELFELDHakan Calhanoglu (Inter Mailand), Ismail Yokus (Fenerbahce), Demir Ege Tiknaz (SC Braga), Atakan Karazor (VfB Stuttgart), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Besiktas), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt)
    ANGRIFFKenan Yildiz (Juventus Turin), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Oguz Aydin (Fenerbahce), Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce), Aral Simsir (FC Midtjylland), Yunus Akgün (Galatasaray), Irfan Can Kahveci (Kasimpasa), Yusuf Sari (Basaksehir) und Deniz Gül (FC Porto).
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