Türkei vs. Nordmazedonien heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel vor der WM 2026?

Vor dem WM-Auftritt 2026 in den USA, Mexiko und Kanada bestreitet die Türkei am heutigen Montag (1. Juni) um 19:30 Uhr ein Testspiel gegen Nordmazedonien. Das Spiel findet im Istanbuler Ülker-Stadion von Fenerbahce statt.

Wo man das Spiel live im TV oder Livestream sehen kann?verrät es Ihnen.