Nach den gegentorreichen vergangenen Wochen spielte der FC Bayern München beim hart erkämpften Sieg beim VfL Wolfsburg zwar mal wieder zu Null. Doch das wäre ohne den überragenden Torhüter Jonas Urbig nicht gelungen, ohne dessen Paraden hätte der Meister zur Halbzeitpause gut und gerne zurückliegen können. Denn auch der Vielleicht-Absteiger aus der Autostadt kam gegen die Bayern in den ersten 45 Minuten zu überraschend vielen guten Chancen.
Tuchel und Nagelsmann hätten vermutlich anders gehandelt: Vincent Kompany selbst bei einem unbedeutendem Sieg des FC Bayern München seine große Stärke zeigte
Zu den Gründen für die derzeitige defensive Anfälligkeit befragt, erklärte Youngster Tom Bischof nach dem 1:0-Erfolg bei Sky erstaunlich auskunftsfreudig: "Es ist immer schlecht, wenn man so viele Gegentore und Chancen gegen sich hat. Ich habe jetzt ein paar Spiele leider von außen gesehen: Die Basics im Gegenpressing, direkt nach Ballverlust draufzugehen, fehlen uns in letzter Zeit." Wenig später fügte er noch an: "Ich war in den letzten Wochen nicht immer direkt dabei, es ist mir nur von außen aufgefallen. Deswegen müssen wir oft unnötig lange Wege machen. Wenn wir schnelles Gegenpressing haben, machen wir brutal viele Tore. So haben wir jetzt leider viele Gegentore kassiert."
Nun kann man Bischofs Aussagen als erfrischend ehrlich und selbstbewusst auslegen. Doch dass ein 20-Jähriger, der noch kein Stammspieler ist, in seinem ersten Jahr bei Bayern öffentlich so bereitwillig Kritik übt, kam dann doch ziemlich überraschend. Zumal sich Bischof selbst vom Hauptteil seiner kritischen Beobachtungen ja indirekt ausnahm, da er in Wolfsburg nach Muskelfaserriss und zweimal 90 Minuten auf der Bank erstmals seit vier Wochen wieder auf dem Platz stand.
Logisch daher, dass die erste Frage an Bayern-Trainer Vincent Kompany klären sollte, ob Bischof mit seiner Kritik denn richtig liege. Kompanys Reaktion: Ein breites, gelassenes Grinsen, aber auch eine unmissverständlich klare Ansage: "Nein, natürlich nicht. Er ist ein junger Spieler und hat einen Fehler gemacht in diesem Interview." Ungewöhnliche Worte, wenn man bedenkt, dass öffentliche Kritik an seinen Spielern für Kompany normalerweise ein Tabu ist. Aber es war die Art und Weise seiner Reaktion, die einen erneuten Beleg dafür lieferte, worin neben den Errungenschaften, die ihm rein fußballerisch betrachtet in seiner bisherigen Zeit an der Säbener Straße zuzuschreiben sind, eines der größten Genies des Belgiers liegt: Er hat die Gabe, im zwischenmenschlichen Umgang mit seinen Spielern auch in unangenehmen Situationen stets den richtigen Ton zu treffen. Und damit hat er den meisten anderen Trainern etwas voraus, das diese nur sehr bedingt lernen können.
Kompanys Antwort auf Bischofs bemerkenswertes Interview wirkte zurechtweisend, aber nicht von oben herab. Sie war konsequent, aber weit entfernt von jeglicher Brisanz oder Dramatik. Die grinste er einfach weg. Und auch, als er die Meinung seines Spielers mit seiner Sicht der Dinge widerlegte, tat er das vollkommen unaufgeregt: "Das Problem ist nicht, dass der Wille zum Gegenpressing fehlt, so kannst du keine Spiele gewinnen. Es geht darum, dass man die Spiele nicht immer in den ersten zehn, 15 Minuten entscheiden muss. Das geht nicht immer. Wir haben zehn Minuten gut angefangen, haben dann unsere Geduld verloren. Ein-, zwei- oder dreimal kannst du ins Gegenpressing gehen, aber irgendwann melden sich die Beine. Ich glaube, wir haben es in der zweiten Halbzeit viel besser gemacht, und das lag an unserem Verhalten in Ballbesitz." So war es schlichtweg nicht mehr notwendig, so häufig rasch wieder ins Gegenpressing kommen zu müssen, weil der Ball länger in den eigenen Reihen blieb.
- Getty Images
Was Vincent Kompany seinen Vorgängern beim FC Bayern voraus hat
Es ist schwer erklärbar, aber gefühlsmäßig umso greifbarer, was Kompanys Stärke in derlei Angelegenheiten ausmacht. Man stelle sich vor, seine Vorgänger beim FC Bayern, Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel, wären mit der Kritik eines Spielers an der eigenen Spielweise unmittelbar konfrontiert worden. Gut vorstellbar, dass sie sich daran die Finger verbrannt hätten. Nicht unbedingt inhaltlich, aber weil sie in ihrer Art und Weise mitunter nicht so stimmig darauf reagieren können, wie Kompany es kann. "Tom ist ein super Junge. Aber es ist jetzt direkt nach dem Spiel und ich hatte ein bisschen mehr Übersicht", sagte der FCB-Coach dann noch. Zack, Thema erledigt.
War Kompanys Reaktion auf Bischofs Ausführungen gleichermaßen erwartbar wie außergewöhnlich, trafen diese beiden eigentlich gegensätzlichen Adjektive auch auf Bayerns gesamten Samstagabend in der ausverkauften Volkswagen Arena zu. Die Meisterschaft längst in der Tasche und die bittere Enttäuschung vom Champions-League-Aus drei Tage zuvor noch in den Knochen, war es durchaus erwartbar, dass den Bayern in Wolfsburg die Inspiration ein bisschen abgehen würde. Wie sehr der Tabellen-16. die derzeit wohl zweitbeste Mannschaft in Europa ärgerte, war dann aber doch außergewöhnlich.
"Die hätten fünf Tore machen können, das war gar nicht gut von uns", analysierte Bischof die erste Halbzeit. "Die ersten zehn Minuten waren noch okay, da haben wir auch gesehen, wie wir uns Chancen erspielen können, haben es dann aber einfach nicht weiter so gemacht." Stattdessen tauchte Wolfsburg ein ums andere Mal gefährlich vor dem Münchener Tor auf, der außergewöhnlich haltende Urbig war aber stets zur Stelle. "Wie der Manu (Neuer, d. Red.) immer vertritt, wenn er die Chance bekommt, ist brutal", lobte Bischof seinen Keeper.
FC Bayern München wird in Hälfte eins vom VfL Wolfsburg überrascht
Bayern gelang es derweil nur vereinzelt, kompakt verteidigende Wölfe in Verlegenheit zu bringen. Harry Kane hatte per Elfmeter die mit Abstand größte Chance, rutschte bei seinem Versuch in der 36. Minute aber leicht weg und vergab. Außergewöhnlich, schließlich war es im 25. Anlauf Kanes erster verschossener Elfmeter in der Bundesliga. Irgendwie aber eben auch erwartbar. "Bei Harry ist man eigentlich immer sicher, dass er ihn rein macht. Aber auch er darf mal verschießen", meinte Bischof.
Hatte Bayern seit dem Meisterstück am 19. April schon in den beiden vorherigen Bundesligaspielen bei Mainz 05 (4:3) und gegen Heidenheim (3:3) erstaunlich schwache erste Halbzeiten aufs Parkett gelegt, war es gegen Wolfsburg nicht anders. Der Unterschied: Diesmal hatte man kein Spiel gegen Paris Saint-Germain vor der Brust und diesmal rotierte Kompany daher auch nicht ganz so extrem. Mit Kane, Michael Olise und Joshua Kimmich standen die drei vielleicht wichtigsten Feldspieler im Gegensatz zu Mainz und Heidenheim in der Startelf.
Da trotzdem kaum etwas zusammenlief, dürfte die Stimmung in der Kabine entsprechend schlecht gewesen sein. Dass in der zweiten Halbzeit wie in Mainz und gegen Heidenheim eine deutliche Steigerung folgte, war erwartbar. Aber gleichermaßen außergewöhnlich. "Ich habe der Mannschaft auch Respekt für die Reaktion gezollt. Es ist nicht einfach, rauszukommen und eigentlich fast Alles zu drehen. Das haben wir heute wieder gemacht in der zweiten Halbzeit", lobte Kompany. Mit Dieter Hecking pflichtete ihm auch der gegnerische Trainer bei. Was sein Gegenüber "mit Bayern diese Saison gemacht hat, ist ein anderes Level. Sicherlich gehören da mehr Leute dazu als nur Vincent, aber man muss gratulieren zu den Leistungen, die Bayern Woche für Woche abruft. Auch heute ist es nicht selbstverständlich, dass sie nach solch einer Niederlage (gegen PSG, d. Red.) den Druck auf uns so hoch halten und alles reinhauen, um dieses Spiel doch noch zu gewinnen. Das ist ein Kompliment wert", so Hecking.
- Getty Images Sport
Von einem bedrohlichen Szenario will man beim FC Bayern nichts wissen
Bayern war nach dem Seitenwechsel plötzlich viel griffiger, schnürte Wolfsburg plötzlich ein, ließ den Hausherren kaum noch Luft zum Atmen. Torgefahr war nun keine Seltenheit mehr, die logische Folge war der traumhafte Siegtreffer von Olise (56.). Auch hier: Erwartbar, aber außergewöhnlich. Der Offensivzauberer zog von der rechten Seite nach innen, wie er es so häufig tut. Er setzte zum Schlenzer aufs lange Eck an, mit seinem starken linken Fuß, wie er es so häufig tut. Und wie so häufig schlug der Ball genau im Winkel ein. Ein Wahnsinnstor, das bei Ausnahmekönner Olise aber irgendwie fast schon Alltag geworden ist. "Michael hat die Messlatte für sich selbst so hoch gelegt, dass ich enttäuscht gewesen wäre, wenn der nicht reingegangen wäre – und das ist absurd. Es sollte nicht normal sein, aber er hat uns daran gewöhnt", hatte Kompany schon Ende April gesagt, als Olise seinen Signature Move in Mainz erfolgreich ausgepackt hatte.
Weil er das in Wolfsburg erneut in beeindruckender Manier tat, hatte Bayern knapp 72 Stunden nach dem K.o. gegen PSG wieder ein bisschen was zu feiern. Nächsten Samstag wird sicher noch mehr gefeiert, wenn der FCB nach dem Duell mit dem 1. FC Köln am letzten Bundesligaspieltag vor heimischer Kulisse seine 35. Meisterschale überreicht bekommt. Und wiederum eine Woche später soll in Berlin dann die nächste Party steigen, Gegner im DFB-Pokalfinale ist der VfB Stuttgart.
Sollte man verlieren und das nationale Double verpassen, wäre die Saison mit unter dem Strich nur einem Titel dann eine Enttäuschung, wurde Bayerns Sportvorstand Max Eberl vor dem Spiel in Wolfsburg bei Sky gefragt. "Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, wir sind deutscher Meister, waren im Champions-League-Halbfinale und haben auf Augenhöhe gegen die beste Mannschaft in Europa gespielt. Und wir stehen seit langer Zeit mal wieder im Pokalfinale, das wir gewinnen wollen", wiegelte Eberl ab und hob eine "bisher sehr, sehr gute Saison" hervor. Zudem betonte er: "Was auch ein Soft Fact ist: Wie viele Menschen schwärmen, wie viel Spaß es macht, Bayern-Spiele zu gucken. Sie waren nie Bayern-Fan, schauen uns aber gerne, weil es Fußball ist, wie man sich ihn wünscht. Dafür bekommt man keinen Pokal, aber es zählt auch."
FC Bayern München: Die letzten fünf Spiele der Saison 2025/26
Datum
Wettbewerb
Spiel
Samstag, 2. Mai
Bundesliga
FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim 3:3
Mittwoch, 6. Mai
Champions League
FC Bayern vs. Paris Saint-Germain 1:1
Samstag, 9. Mai
Bundesliga
VfL Wolfsburg vs. FC Bayern 0:1
Samstag, 16. Mai
Bundesliga
FC Bayern vs. 1. FC Köln
Samstag, 23. Mai
DFB-Pokal
FC Bayern vs. VfB Stuttgart
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.