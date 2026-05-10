Tuchel und Nagelsmann hätten vermutlich anders gehandelt: Vincent Kompany selbst bei einem unbedeutendem Sieg des FC Bayern München seine große Stärke zeigte

Zu den Gründen für die derzeitige defensive Anfälligkeit befragt, erklärte Youngster Tom Bischof nach dem 1:0-Erfolg bei Sky erstaunlich auskunftsfreudig: "Es ist immer schlecht, wenn man so viele Gegentore und Chancen gegen sich hat. Ich habe jetzt ein paar Spiele leider von außen gesehen: Die Basics im Gegenpressing, direkt nach Ballverlust draufzugehen, fehlen uns in letzter Zeit." Wenig später fügte er noch an: "Ich war in den letzten Wochen nicht immer direkt dabei, es ist mir nur von außen aufgefallen. Deswegen müssen wir oft unnötig lange Wege machen. Wenn wir schnelles Gegenpressing haben, machen wir brutal viele Tore. So haben wir jetzt leider viele Gegentore kassiert."

Nun kann man Bischofs Aussagen als erfrischend ehrlich und selbstbewusst auslegen. Doch dass ein 20-Jähriger, der noch kein Stammspieler ist, in seinem ersten Jahr bei Bayern öffentlich so bereitwillig Kritik übt, kam dann doch ziemlich überraschend. Zumal sich Bischof selbst vom Hauptteil seiner kritischen Beobachtungen ja indirekt ausnahm, da er in Wolfsburg nach Muskelfaserriss und zweimal 90 Minuten auf der Bank erstmals seit vier Wochen wieder auf dem Platz stand.

Logisch daher, dass die erste Frage an Bayern-Trainer Vincent Kompany klären sollte, ob Bischof mit seiner Kritik denn richtig liege. Kompanys Reaktion: Ein breites, gelassenes Grinsen, aber auch eine unmissverständlich klare Ansage: "Nein, natürlich nicht. Er ist ein junger Spieler und hat einen Fehler gemacht in diesem Interview." Ungewöhnliche Worte, wenn man bedenkt, dass öffentliche Kritik an seinen Spielern für Kompany normalerweise ein Tabu ist. Aber es war die Art und Weise seiner Reaktion, die einen erneuten Beleg dafür lieferte, worin neben den Errungenschaften, die ihm rein fußballerisch betrachtet in seiner bisherigen Zeit an der Säbener Straße zuzuschreiben sind, eines der größten Genies des Belgiers liegt: Er hat die Gabe, im zwischenmenschlichen Umgang mit seinen Spielern auch in unangenehmen Situationen stets den richtigen Ton zu treffen. Und damit hat er den meisten anderen Trainern etwas voraus, das diese nur sehr bedingt lernen können.

Kompanys Antwort auf Bischofs bemerkenswertes Interview wirkte zurechtweisend, aber nicht von oben herab. Sie war konsequent, aber weit entfernt von jeglicher Brisanz oder Dramatik. Die grinste er einfach weg. Und auch, als er die Meinung seines Spielers mit seiner Sicht der Dinge widerlegte, tat er das vollkommen unaufgeregt: "Das Problem ist nicht, dass der Wille zum Gegenpressing fehlt, so kannst du keine Spiele gewinnen. Es geht darum, dass man die Spiele nicht immer in den ersten zehn, 15 Minuten entscheiden muss. Das geht nicht immer. Wir haben zehn Minuten gut angefangen, haben dann unsere Geduld verloren. Ein-, zwei- oder dreimal kannst du ins Gegenpressing gehen, aber irgendwann melden sich die Beine. Ich glaube, wir haben es in der zweiten Halbzeit viel besser gemacht, und das lag an unserem Verhalten in Ballbesitz." So war es schlichtweg nicht mehr notwendig, so häufig rasch wieder ins Gegenpressing kommen zu müssen, weil der Ball länger in den eigenen Reihen blieb.