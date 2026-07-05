Trump und Infantino sorgen für Empörung: Die WM hat ihren großen Regel-Skandal

Die FIFA-Regularien sehen bei einer roten Karte automatisch eine Sperre für ein Spiel vor, gegen die die Mannschaft des betroffenen Spielers keinen Einspruch einlegen kann. Die Disziplinarkommission der FIFA teilte am Sonntag in einer Mitteilung dennoch mit, die Strafe geändert zu haben, und wandelte sie "von einer Spielsperre ohne Bewährung in eine Spielsperre mit Bewährung, verbunden mit einer einjährigen Bewährungszeit" um. Der belgische Verband als nächster US-Gegner will gegen die Entscheidung vorgehen.

Entrüstet zeigte sich auch Nicholas McGeehan von der Organisation FairSquare, die Beschwerde gegen Infantino bei der FIFA-Ethikkommission eingereicht hat, gegenüber dem SID: "Die Regeln wurden eindeutig in einer Weise gebrochen, die den politischen Interessen des US-Präsidenten zugutekommt", erklärte McGeehan. Die Frage sei, "welche Rolle der FIFA-Präsident dabei gespielt hat. Nationale Verbände und Politiker sollten Antworten von der FIFA fordern. Wenn das Gastgeberland seinen politischen Einfluss auf den FIFA-Präsidenten genutzt hat, um einen unfairen Vorteil zu erschaffen, wäre das ein skandalöser Verstoß gegen die Regeln und eine Manipulation des Wettbewerbs."