Wie der kicker berichtet, habe auch Paris Saint-Germain nun mehr als nur ein Auge auf den Weltklasse-Flügelspieler in Diensten des deutschen Rekordmeisters geworfen und wolle beim französischen Nationalspieler "angreifen", heißt es.
Trotz "Transfer-Pakt" mit Real Madrid: Nächster Weltklub mischt wohl bei Michael Olise vom FC Bayern mit
Die PSG-Verantwortlichen würden demnach "das Wirken" von Olise bei der laufenden WM im Kreise der Equipe Tricolore "genau beobachten". Dort spielt Olise zusammen mit Ousmane Dembele, Bradley Barcola und Desire Doue - immerhin mit drei wichtigen Stützen des Champions-League-Siegers.
Anders als bei den Bayern agierte Olise aber in drei von vier WM-Halbzeiten auf der zentralen Position hinter Kylian Mbappe und nicht auf dem Flügel. Das Resultat einer überraschend schwachen ersten Halbzeit beim WM-Auftakt gegen den Senegal. Nach der Umstellung bereitete Olise auf der Zehnerposition schon vier Tore der Franzosen bei der WM vor. "Die Rolle des Zehners fühlt sich für mich am natürlichsten an. Das ist eine etwas freiere Rolle. Ich bin damit groß geworden, auf dieser Position zu spielen", sagte Olise erst kürzlich gegenüber der L'Equipe.
- AFP
FC Bayern lehnt Verkauf von Michael Olise kategorisch ab
Einem Abgang ihres Superstars im kommenden Sommer erteilten die Münchner Verantwortlichen zuletzt in aller Regelmäßig- und Öffentlichkeit eine klare Absage. Dennoch brodelten die Gerüchte über mögliche Abwerbeversuche und Kontaktaufnahmen seitens der Madrilenen weiter vor sich hin. Letztlich veröffentlichte Real sogar ein offizielles Statement zur Transfer-Causa Olise und beschworen, keinerlei Kontakt zum Spieler oder zu den Bayern wegen eines Wechselangebots aufgenommen zu haben.
Dies war offensichtlich das Resultat einer Anfang Juni getroffenen Vereinbarung zwischen Bayern-Präsident Herbert Hainer und Real-Präsident Florentino Perez, von der die Sport Bild berichtete. Die Klubchefs beteuerten demnach, man solle sich "niemals" gegenseitig einen Spieler abwerben, ohne den anderen Verein zu informieren. Dieser informelle "Nichtangriffspakt" soll verhindern, dass die Vereine durch lancierte Spekulationen in künstliche Preistreibereien hineingezogen werden.
An der Säbener Straße sorgt diese Übereinkunft für spürbare Erleichterung im Hinblick auf die Kaderplanung. Laut Sky herrscht beim deutschen Rekordmeister absolute Gelassenheit, die womöglich nun durch das aufkeimende Interesse aus Paris wieder empfindlich gestört werden könnte. Schließlich hat PSG den finanzkräftigen Staatsfonds aus Katar im Rücken, für den Ablösesummen quasi keine Bedeutung haben. Das zeigte schon die jüngste Vergangenheit.
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FC Bayern will mit Michael Olise verlängern
Die Bayern peilen ihrerseits wiederum eine vorzeitige Vertragsverlängerung des französischen Ausnahmespielers an. Nach der WM soll dies Priorität beim deutschen Rekordmeister genießen, Olise soll bis 2031 verlängern und zum Topverdiener der Mannschaft neben Harry Kane und Jamal Musiala aufsteigen. Beide verdienen kolportiert an die 25 Millionen Euro im Jahr.
Olises Vertrag in München läuft aktuell noch bis 2029. Der 24-Jährige war per Ausstiegsklausel in Höhe von lediglich 53 Millionen Euro im Sommer 2024 von Crystal Palace gekommen und schlug seitdem in München voll ein. In 107 Pflichtspielen erzielte er bis dato 42 Tore und bereitete 54 Treffer vor.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.