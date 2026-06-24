Trotz "Transfer-Pakt" mit Real Madrid: Nächster Weltklub mischt wohl bei Michael Olise vom FC Bayern mit

Einem Abgang ihres Superstars im kommenden Sommer erteilten die Münchner Verantwortlichen zuletzt in aller Regelmäßig- und Öffentlichkeit eine klare Absage. Dennoch brodelten die Gerüchte über mögliche Abwerbeversuche und Kontaktaufnahmen seitens der Madrilenen weiter vor sich hin. Letztlich veröffentlichte Real sogar ein offizielles Statement zur Transfer-Causa Olise und beschworen, keinerlei Kontakt zum Spieler oder zu den Bayern wegen eines Wechselangebots aufgenommen zu haben.

Dies war offensichtlich das Resultat einer Anfang Juni getroffenen Vereinbarung zwischen Bayern-Präsident Herbert Hainer und Real-Präsident Florentino Perez, von der die Sport Bild berichtete. Die Klubchefs beteuerten demnach, man solle sich "niemals" gegenseitig einen Spieler abwerben, ohne den anderen Verein zu informieren. Dieser informelle "Nichtangriffspakt" soll verhindern, dass die Vereine durch lancierte Spekulationen in künstliche Preistreibereien hineingezogen werden.

An der Säbener Straße sorgt diese Übereinkunft für spürbare Erleichterung im Hinblick auf die Kaderplanung. Laut Sky herrscht beim deutschen Rekordmeister absolute Gelassenheit, die womöglich nun durch das aufkeimende Interesse aus Paris wieder empfindlich gestört werden könnte. Schließlich hat PSG den finanzkräftigen Staatsfonds aus Katar im Rücken, für den Ablösesummen quasi keine Bedeutung haben. Das zeigte schon die jüngste Vergangenheit.