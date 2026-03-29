Trotz Mega-Ablöse: FC Bayern wird mit Superstar aus Premier League in Verbindung gebracht

Ob aber einer der Interessenten auch bereit ist, die Forderungen der Londoner auch nur ansatzweise zu erfüllen, dürfte fraglich sein. Denn Palmer hat einen bis 2033 laufenden Vertrag bei den Blues, der ihm rund zehn Millionen Euro pro Jahr garantiert. Dem Bericht zufolge beziffert Chelsea den Transferwert des Flügelspielers deshalb auf 170 Millionen Euro.

Diesen Betrag dürfte der FC Bayern in jedem Fall nicht zahlen, selbst wenn der deutsche Rekordmeister Palmer für einen interessanten Spieler hält. Bislang legten die Münchner nie mehr als die 95 Millionen Euro auf den Tisch, die sie für Harry Kane ausgaben.