Cole Palmer soll seinen Verbleib beim FC Chelsea an die erneute Qualifikation für die Champions League knüpfen. Das berichtet die englische Zeitung The Sun. Sollte es den Blues, die aktuell in der Liga nur Sechster sind, nicht gelingen, die Königsklasse zu erreichen, könnte der 23-Jährige einen Abschied aus London anstreben. Dem Bericht zufolge sind Manchester United, Real Madrid und der FC Bayern München für diesen Fall lose an Palmer interessiert.
Trotz Mega-Ablöse: FC Bayern wird mit Superstar aus Premier League in Verbindung gebracht
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Chelsea will angeblich 170 Millionen Euro für Palmer haben
Ob aber einer der Interessenten auch bereit ist, die Forderungen der Londoner auch nur ansatzweise zu erfüllen, dürfte fraglich sein. Denn Palmer hat einen bis 2033 laufenden Vertrag bei den Blues, der ihm rund zehn Millionen Euro pro Jahr garantiert. Dem Bericht zufolge beziffert Chelsea den Transferwert des Flügelspielers deshalb auf 170 Millionen Euro.
Diesen Betrag dürfte der FC Bayern in jedem Fall nicht zahlen, selbst wenn der deutsche Rekordmeister Palmer für einen interessanten Spieler hält. Bislang legten die Münchner nie mehr als die 95 Millionen Euro auf den Tisch, die sie für Harry Kane ausgaben.
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Palmer ärgert sich angeblich über Roseniors Vorgaben
Neben dem möglichen Verpassen der Champions League gibt der Bericht auch noch zwei weitere Gründe für eine angebliche Unzufriedenheit von Palmer bei Chelsea: das Ausscheiden in der Königsklasse gegen Paris Saint-Germain in dieser Saison - und die taktischen Anforderungen des neuen Coaches Liam Rosenior, die ihm nicht mehr die Freiräume wie zuvor verschaffen.
Cole Palmer wurde in der Jugend von Manchester City ausgebildet und wechselte 2023 für eine Ablösesumme in Höhe von 47 Millionen Euro an die Stamford Bridge.
Die Zahlen von Cole Palmer in der Saison 25/26:
- Spiele: 25
- Einsatzminuten: 1733
- Tore: 10
- Assists: 3