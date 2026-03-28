WM-Gastgeber USA hat einen empfindlichen Stimmungsdämpfer kassiert. 75 Tage vor dem Beginn der WM im eigenen Land, Mexiko und Kanada verlor das US-Team in Atlanta mit 2:5 (1:1) gegen Belgien.
Trotz Führung: WM-Gastgeber USA kassiert heftige Pleite gegen Belgien
Juves Weston McKennie schießt US-Team in Führung
Vor allem im zweiten Durchgang spielten die USA mit dem Leverkusener Malik Tilman in der Startelf enorm schwach.
Der frühere Schalker und heutige Juventus-Star Weston McKennie (39.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht, doch Belgien konterte noch vor der Pause durch Zeno Debast (45.).
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Belgien dreht im zweiten Durchgang mächtig auf
Dann schlugen Amadou Onana (53.), Charles De Ketelaere (59., Handelfmeter) und der frühere Bundesligaprofi Dodi Lukebakio (68., 82.) zu. Patrick Agyemang (87.) traf kurz vor der Pause für die USA.
Die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino bekommt es bei der WM in Gruppe D mit Australien, Paraguay und dem Sieger des Playoff-Duells Kosovo/Türkei zu tun. Belgien spielt in Gruppe G gegen Ägypten, Iran und Neuseeland.
WM 2026: Zeitplan
Gruppenphase: 11. bis 27. Juni
Sechzehntelfinale: 28. Juni bis 3. Juli
Achtelfinale: 4. bis 7. Juli
Viertelfinale: 9. bis 11. Juli
Halbfinale: 14. bis 15. Juli
Spiel um Platz 3: 18. Juli
Finale: 19. Juli