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Trotz Führung: WM-Gastgeber USA kassiert heftige Pleite gegen Belgien

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Co-Gastgeber USA ist offenbar noch nicht reif für die WM im Sommer. Gegen Kevin De Bruyne und Co. kam es jedenfalls nach gutem Start dick.

WM-Gastgeber USA hat einen empfindlichen Stimmungsdämpfer kassiert. 75 Tage vor dem Beginn der WM im eigenen Land, Mexiko und Kanada verlor das US-Team in Atlanta mit 2:5 (1:1) gegen Belgien.

  • Juves Weston McKennie schießt US-Team in Führung

    Vor allem im zweiten Durchgang spielten die USA mit dem Leverkusener Malik Tilman in der Startelf enorm schwach.

    Der frühere Schalker und heutige Juventus-Star Weston McKennie (39.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht, doch Belgien konterte noch vor der Pause durch Zeno Debast (45.).

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  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Belgien dreht im zweiten Durchgang mächtig auf

    Dann schlugen Amadou Onana (53.), Charles De Ketelaere (59., Handelfmeter) und der frühere Bundesligaprofi Dodi Lukebakio (68., 82.) zu. Patrick Agyemang (87.) traf kurz vor der Pause für die USA.

    Die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino bekommt es bei der WM in Gruppe D mit Australien, Paraguay und dem Sieger des Playoff-Duells Kosovo/Türkei zu tun. Belgien spielt in Gruppe G gegen Ägypten, Iran und Neuseeland.

  • WM 2026: Zeitplan

    Gruppenphase: 11. bis 27. Juni

    Sechzehntelfinale: 28. Juni bis 3. Juli

    Achtelfinale: 4. bis 7. Juli

    Viertelfinale: 9. bis 11. Juli

    Halbfinale: 14. bis 15. Juli

    Spiel um Platz 3: 18. Juli

    Finale: 19. Juli

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