Trossard und der VAR! Arsenal feiert Zittersieg im Titelrennen - und leistet Schützenhilfe für den "Lieblingsfeind"

Fünf Tage nach dem Einzug ins Champions-League-Finale mit dem 1:0 gegen Atletico konnte der Favorit seine Überlegenheit lange nicht in Tore ummünzen. Es fehlte den Gunners an Ideen und Durchschlagskraft gegen die abstiegsbedrohten Hammers.

Erst in der Schlussphase gelang Leandro Trossard das Siegtor (83.). In der Nachspielzeit traf Callum Wilson (90.+5) zum vermeintlichen Ausgleich, doch der Schiedsrichter nahm den Treffer nach VAR-Prüfung wegen eines Fouls an Arsenals Keeper David Raya zurück.



