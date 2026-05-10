Der FC Arsenal hat einen großen Schritt auf dem Weg zum ersten englischen Meistertitel seit 22 Jahren gemacht. Mit dem eingewechselten Nationalspieler Kai Havertz kamen die Gunners erst spät zu einem 1:0 (0:0) im Londoner Derby beim Abstiegskandidaten West Ham United. Damit beträgt der Vorsprung des Tabellenführers der Premier League vor dem Verfolger Manchester City weiter fünf Punkte.
Trossard und der VAR! Arsenal feiert Zittersieg im Titelrennen - und leistet Schützenhilfe für den "Lieblingsfeind"
Vermeintlicher Hammers-Ausgleich wird vom VAR kassiert
Fünf Tage nach dem Einzug ins Champions-League-Finale mit dem 1:0 gegen Atletico konnte der Favorit seine Überlegenheit lange nicht in Tore ummünzen. Es fehlte den Gunners an Ideen und Durchschlagskraft gegen die abstiegsbedrohten Hammers.
Erst in der Schlussphase gelang Leandro Trossard das Siegtor (83.). In der Nachspielzeit traf Callum Wilson (90.+5) zum vermeintlichen Ausgleich, doch der Schiedsrichter nahm den Treffer nach VAR-Prüfung wegen eines Fouls an Arsenals Keeper David Raya zurück.
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Manchester City wahrt mit klarem Sieg eigene Titelchance
Arsenal begann dominant, doch West Ham verteidigte aufopferungsvoll. Trossard hatte Pech mit einem Kopfball ans Lattenkreuz (9.). Kurz vor der Halbzeit hatten die Hammers ihre erste Chance, den Kopfball von Taty wehrte Raya ab (45.). Der zuletzt angeschlagene Havertz kam in der 67. Minute aufs Feld.
Am Samstag hatte ManCity mit einem 3:0 gegen den FC Brentford mit Nationalspieler Kevin Schade seine Titelchance gewahrt. Jeremy Doku (60.), Erling Haaland (75.) mit seinem 26. Saisontor und der Ex-Frankfurter Omar Marmoush (90.+2) sicherten den Cityzens den Dreier. Die Mannschaft von Pep Guardiola hat noch eine Partie in der Hinterhand.
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Horrorszenario für die Hammers - alles spricht jetzt für die Spurs
Im Tabellenkeller bedeutet die Niederlage für West Ham, dass sie mit einem Punkt Rückstand in den Zweikampf mit den Tottenham Hotspur um den rettenden 17. Platz gehen.
Für die Spurs spricht zudem das bessere Torverhältnis von -9 gegenüber -20 der Hammers und die Tatsache, dass sie noch drei Spiele auszutragen haben, West Ham nur noch deren zwei.
Durch das Pech der Hammers steht zudem fest, dass Nottingham Forest und Leeds United den Klassenerhalt endgültig sicher haben.
Premier League 2025/26: Endspurt im Titelrennen
Arsenal: 1. Platz/79 Punkte/+42 Tore
- Restprogramm: Burnley (H), Crystal Palace (A)
Manchester City: 2. Platz/74 Punkte/+40 Tore
- Restprogramm: Crystal Palace (H), Bournemouth (A), Aston Villa (H)