Trio vor ungewisser Zukunft: Drei Spieler vom VfB Stuttgart können im Sommer offenbar gehen

Vor allem Stergiou und Keitel wissen bei ihren Leihstationen in Heidenheim und Augsburg nur bedingt zu überzeugen, was den VfB offen bezüglich eines Verkaufes im Sommer machen soll. Im Falle des Schweizers erwartet man demnach Einnahmen von zwei Millionen Euro, bei Keitel sind rund 1,5 Millionen Euro Ablöse eingeplant.

Etwas ergebnisoffener ist die Situation bei Milosevic, der in der laufenden Rückrunde bei Bremen mit drei Toren und einer Vorlage zumindest gute Einsätze zeigt. Absolut-Fussball-Informationen zufolge können sich sowohl Werder als auch Stuttgart eine Verlängerung des Leihgeschäfts über den Sommer hinaus vorstellen. Voraussetzung dafür wäre aber wohl ein Klassenerhalt der Grün-Weißen.

Sollte ein Deal mit Bremen scheiten, ist aber auch ein fixer Transfer eine Option. Die Ablöseforderungen der Schwaben bewegen sich im Bereich um die acht Millionen Euro. Zahlt ein Verein diese Summe, würde man dem 20-Jährigen wohl keine Steine in den Weg legen und ihn ziehen lassen.