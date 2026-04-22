Wie aus einem Bericht von Absolut Fussball hervorgeht, ist die Zukunft von Jovan Milosevic (20/Werder Bremen), Leonidas Stergiou (24/1. FC Heidenheim) und Yannik Keitel (26/FC Augsburg) derzeit noch ungewiss.
Trio vor ungewisser Zukunft: Drei Spieler vom VfB Stuttgart können im Sommer offenbar gehen
Vor allem Stergiou und Keitel wissen bei ihren Leihstationen in Heidenheim und Augsburg nur bedingt zu überzeugen, was den VfB offen bezüglich eines Verkaufes im Sommer machen soll. Im Falle des Schweizers erwartet man demnach Einnahmen von zwei Millionen Euro, bei Keitel sind rund 1,5 Millionen Euro Ablöse eingeplant.
Etwas ergebnisoffener ist die Situation bei Milosevic, der in der laufenden Rückrunde bei Bremen mit drei Toren und einer Vorlage zumindest gute Einsätze zeigt. Absolut-Fussball-Informationen zufolge können sich sowohl Werder als auch Stuttgart eine Verlängerung des Leihgeschäfts über den Sommer hinaus vorstellen. Voraussetzung dafür wäre aber wohl ein Klassenerhalt der Grün-Weißen.
Sollte ein Deal mit Bremen scheiten, ist aber auch ein fixer Transfer eine Option. Die Ablöseforderungen der Schwaben bewegen sich im Bereich um die acht Millionen Euro. Zahlt ein Verein diese Summe, würde man dem 20-Jährigen wohl keine Steine in den Weg legen und ihn ziehen lassen.
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VfB Stuttgart plant mit Einnahmen zwischen 10 und 15 Millionen Euro
Insgesamt könne der VfB, sollten alle drei Spieler verkauft werden, mit Transfereinnahmen von 10 bis 15 Millionen Euro rechnen. Dieses Geld soll dann wiederum in frische Verpflichtungen investiert werden, vor allem in der Spitze will sich der amtierende DFB-Pokalsieger noch besser aufstellen.
So wird nun schon seit einigen Wochen der Name Chuki mit dem VfB in Verbindung gebracht. Der 21-jährigen Offensivspieler, der aktuell beim spanischen Zweitligisten Real Valldolid unter Vertrag steht, soll einer der Wunschkandidaten der Stuttgarter Verantwortlichen sein.
Da er dort nur noch einen bis Ende Juni gültigen Vertrag besitzt, ist ein ablösefreier Transfer nicht unwahrscheinlich. Erst kürzlich berichteten spanische Medien, dass sich Chuki nach einer neuen Herausforderung im Ausland umsehe und sich einen Wechsel daher durchaus vorstellen könne.